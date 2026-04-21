Les clients peuvent tirer parti de Cognizant pour accélérer la mise en œuvre des solutions de paiement de J.P. Morgan

TEANECK, New Jersey, le 21 avril 2026 /CNW/ - Cognizant (Nasdaq : CTSH), un développeur en IA et un fournisseur de services technologiques, a annoncé aujourd'hui avoir rejoint le programme de mise en œuvre des consultants en paiements (PCIP) de J.P. Morgan, un réseau de ressources fiable qui aide les clients de J.P. Morgan à moderniser leurs activités en unifiant la technologie et la trésorerie avec des mises en œuvre guidées par l'expertise de J.P. Morgan et de ses partenaires. Cognizant offrira une connectivité améliorée pour aider les clients mutuels à relier les solutions de J.P. Morgan Payments à leur système de gestion de trésorerie (TMS) et à leurs plateformes de planification des ressources d'entreprise (ERP).

Cognizant rejoint le programme de mise en œuvre des consultants en paiements de J.P. Morgan

Grâce à l'intégration de Cognizant dans l'écosystème PCIP, les clients bénéficient d'un partenaire de mise en œuvre responsable, fort de 30 années d'expertise dans les paiements, de plus de 10 000 professionnels certifiés dans ce domaine, d'une pratique de premier plan en applications d'entreprise, ainsi que de laboratoires d'intelligence artificielle capables de prototypage rapide et de déploiement en production.

Cognizant possède une expertise approfondie des normes de messagerie ISO 20022 et des exigences évolutives de la norme Cross-Border Payments and Reporting Plus (CBPR+) qui entrera en vigueur en novembre 2026. Grâce à une solide compréhension du paysage mondial des paiements et des changements réglementaires qui favorisent l'adoption de normes ISO, Cognizant est bien positionnée pour aider ses clients à gérer la transition et à assurer la conformité avant la date limite imposée. Séparément, Cognizant, en collaboration avec J.P. Morgan Payments, a mis au point une série d'adaptateurs de paiement prêts à déployer, conçus pour être à la fois conviviaux et entièrement conformes à la norme CBPR+, afin d'aider les clients à harmoniser leur infrastructure de paiement existante avec les nouvelles normes de messagerie.

« Alors que J.P. Morgan Payments continue d'élargir le programme PCIP, nous aidons nos clients à accéder à un réseau de ressources technologiques et opérationnelles expérimentées pour mettre en œuvre nos solutions en toute confiance », a déclaré Lisa Davis, responsable de la commercialisation du digital et du design chez J.P. Morgan Payments. « La combinaison, chez Cognizant, d'une expertise approfondie dans les paiements et d'une capacité de déploiement à grande échelle au niveau de l'entreprise constitue un atout majeur pour notre programme de mise en œuvre, afin d'aider nos clients à réaliser tout le potentiel offert par la connectivité des paiements. »

« Les entreprises clientes ne veulent plus de solutions de paiement ajoutées a posteriori ; elles veulent qu'elles soient intégrées dès le départ, intelligentes et connectées à tout ce qui fait fonctionner leurs activités », a déclaré Nageswar Cherukupalli, vice-président principal et responsable de l'unité d'affaires Services bancaires, marchés de capitaux, assurance et initiatives stratégiques chez Cognizant. « Les clients de J.P. Morgan Payments peuvent tirer parti des 30 années d'expertise de Cognizant en matière de paiements, leur permettant de passer de la stratégie aux résultats de qualité production, plus rapidement, plus intelligemment et à l'échelle de leurs exigences commerciales. »

Le programme de mise en œuvre des consultants en paiements fait partie du réseau de partenaires de paiements de J.P. Morgan, qui regroupe des expériences de paiement de bout en bout via un écosystème d'intégrations de tiers qui peuvent aider les entreprises à croître plus rapidement. J.P. Morgan Payments combine des services de trésorerie, des services de financement du commerce et du fonds de roulement, ainsi que des capacités de services de cartes et aux commerçants, afin d'aider les clients à payer leurs clients ou leurs employés dans différentes devises à travers le monde. La société traite chaque jour plus de 10 billions de dollars en paiements, opérant dans plus de 160 pays et plus de 120 devises.‍

Œuvrant dans plus de 20 secteurs d'activité et dans toutes les grandes régions du monde, Cognizant est particulièrement bien placée pour aider J.P. Morgan Payments à passer d'une stratégie de paiements à des résultats mesurables, plus rapidement et grâce à l'intelligence intégrée à chaque étape.

À propos de Cognizant

Cognizant (NASDAQ : CTSH) est un développeur en IA et un fournisseur de services technologiques qui établit une passerelle entre l'investissement en IA et la valeur d'entreprise en mettant au point des solutions d'IA complètes pour nos clients. Notre expertise approfondie du secteur, des procédés et de l'ingénierie nous permet d'intégrer le contexte unique d'une organisation à des systèmes technologiques qui exploitent pleinement le potentiel humain, génèrent des bénéfices tangibles et maintiennent les entreprises internationales au premier plan dans un monde en constante évolution. Pour en savoir plus, consultez le site www.cognizant.com ou @cognizant.

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Katrina Cheung

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SOURCE Cognizant Technology Solutions Corporation