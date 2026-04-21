La nouvelle plateforme conçue pour l'IA permet aux organisations de maîtriser l'IA, d'harmoniser les capacités de la main-d'œuvre avec les exigences d'une économie fondée sur l'IA et de favoriser l'apprentissage axé sur les résultats et adapté aux objectifs opérationnels.

Skillspring s'appuie sur la longue expertise de Cognizant en matière de formation professionnelle pour aider les entreprises à considérer le développement des compétences comme un investissement essentiel dans l'infrastructure de l'IA

TEANECK, N.J., 21 avril 2026 /CNW/ - Cognizant (Nasdaq : CTSH) a dévoilé aujourd'hui Cognizant Skillspring™, une plateforme multimodale d'apprentissage conversationnel fondée sur l'IA conçue pour redéfinir l'apprentissage à l'ère de l'IA et aider les entreprises à cultiver des talents prêts à l'IA à grande échelle. La plateforme va au-delà des formations statiques et des formations axées sur la conformité pour permettre aux organisations de s'adapter à l'évolution rapide des rôles, des technologies et des compétences requises, et pour aider à traduire les investissements en formation en résultats commerciaux.

La recherche de Cognizant intitulée New Work New World 2026 a révélé que l'IA transforme le travail beaucoup plus rapidement que prévu, l'IA étant maintenant capable de gérer 4,5 billions de dollars en tâches professionnelles américaines et ayant une incidence sur jusqu'à 93 % des emplois aujourd'hui, ce qui dépasse la vitesse à laquelle les systèmes d'apprentissage conventionnels peuvent réagir. Alors que les entreprises repensent l'organisation du travail au sein des équipes composées d'humains et d'agents automatisés, le développement des compétences devient un élément central de l'infrastructure d'IA dont toute organisation a besoin : il s'agit de doter les collaborateurs des compétences nécessaires pour s'adapter à l'évolution du travail, apporter leur contribution de manière innovante et évoluer vers de nouveaux rôles.

Cognizant Skillspring s'appuie sur des agents IA pour le tutorat et la création de contenu afin de proposer des formations personnalisées et de grande qualité à un large public, tout en aidant les entreprises à gérer plus efficacement leurs coûts de formation et de développement. La plateforme met en correspondance directe les compétences avec les postes, les projets et les résultats attendus, et adapte les parcours de formation en fonction de l'évolution des postes et des exigences en matière de compétences. Les expériences conversationnelles et multimodales intègrent l'apprentissage directement aux flux de travail quotidiens des clients afin que les employés acquièrent des compétences tout au long du travail.

En interne, Cognizant Skillspring est complétée par l'AI Fluency Dashboard, un tableau de bord personnalisé en temps réel qui permet à chaque collaborateur d'évaluer son niveau de maîtrise de l'IA, tout en encourageant l'utilisation concrète de l'IA et l'innovation à l'échelle de l'entreprise. Le tableau de bord fournit aux associés de Cognizant un aperçu de leurs compétences en IA, de leurs progrès en matière d'apprentissage, de leur utilisation et de leur innovation, en utilisant la notation et la ludification pour accélérer l'adoption et favoriser une application plus rigoureuse de l'IA dans leur travail quotidien.

« L'ère de l'IA exige des systèmes d'apprentissage plus dynamiques conçus pour évoluer au fur et à mesure que le travail, les rôles et les technologies évoluent. Cognizant Skillspring est spécialement conçue pour le rythme et la complexité de ce moment, ce qui permet une transformation continue des talents dans le flux de travail », a déclaré Kathy Diaz, directrice des ressources humaines chez Cognizant. « En tant que bâtisseur d'IA, Cognizant s'efforce de convertir ses investissements en IA en résultats concrets pour nos clients. Cognizant Skillspring accélère l'acquisition des compétences et améliore l'adéquation entre les investissements en formation et les priorités de l'entreprise, contribuant ainsi à garantir que les effectifs restent prêts à faire face à l'évolution constante des postes et des technologies. »

Cognizant Skillspring est également disponible pour les universités, les collèges, les communautés et les partenaires de développement de la main-d'œuvre, ce qui souligne l'engagement de Cognizant à créer des voies permettant aux talents de tous horizons de s'épanouir à l'ère de l'IA. Cette initiative s'inscrit dans le prolongement des investissements continus de l'entreprise en matière de formation et de préparation de la main-d'œuvre, notamment par le biais de Synapse, le programme mondial de perfectionnement professionnel de Cognizant, ainsi que de l'engagement pris par l'entreprise auprès de la Maison Blanche, d'investir dans la jeunesse américaine et l'enseignement de l'IA.

« Comme tous les établissements d'enseignement, The Marcy Lab School doit évoluer afin de suivre le rythme des changements économiques et de préparer nos boursiers à un monde du travail en évolution rapide », a déclaré Reuben Ogbonna II, directeur exécutif de The Marcy Lab School. « À l'ère de l'IA, presque tous les flux de travail sont remaniés et nous considérons qu'il s'agit d'une occasion importante de renforcer la façon dont nous préparons les jeunes adultes à une carrière enrichissante. Grâce au soutien de Cognizant et à la plateforme Skillspring, nos boursiers développeront leurs compétences professionnelles plus rapidement grâce à un apprentissage de grande qualité aligné sur les rôles et les projets qu'ils assumeront dans des entreprises de premier plan. »

Déjà déployée à l'interne chez Cognizant, Skillspring s'appuie sur l'expertise et les investissements primés de l'entreprise en matière d'apprentissage et de perfectionnement qui fournissent un cadre de référence pour perfectionner des centaines de milliers d'employés de Cognizant chaque année.

« Notre moteur de perfectionnement des compétences combine des technologies avancées et des compétences numériques et humaines essentielles, avec des programmes d'apprentissage reconnus pour le programme d'études futur, l'innovation et l'impact mesurable », a déclaré Thirumala Arohi, directrice de l'apprentissage chez Cognizant. « Cognizant Skillspring offre une expérience d'apprentissage intégrant nativement l'IA aux entreprises, aux communautés et aux milieux universitaires, favorisant ainsi la transformation des effectifs à l'échelle de l'entreprise et aidant ses partenaires à préparer les apprenants à des postes très recherchés et à répondre à des exigences de compétences en constante évolution. »

À propos de Cognizant :

Cognizant (NASDAQ : CTSH) est un développeur en IA et un fournisseur de services technologiques qui établit une passerelle entre l'investissement en IA et la valeur d'entreprise en mettant au point des solutions d'IA complètes pour nos clients. Notre expertise approfondie du secteur, des procédés et de l'ingénierie nous permet d'intégrer le contexte unique d'une organisation à des systèmes technologiques qui exploitent pleinement le potentiel humain, génèrent des bénéfices tangibles et maintiennent les entreprises internationales au premier plan dans un monde en constante évolution. Pour en savoir plus, consultez le site www.cognizant.com ou @cognizant.

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ÉTATS-UNIS

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Europe / APAC

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Inde

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SOURCE Cognizant Technology Solutions Corporation