L'unité fournira des équipes dédiées capables d'aider les clients à traduire des projets pilotes d'IA en résultats évolutifs

LONDRES, 28 juillet 2026 /CNW/ - Cognizant (NASDAQ : CTSH) annonce aujourd'hui le lancement de son unité EMEA AI, une organisation dédiée créée pour aider les entreprises d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique à passer de l'ambition de l'IA à la valeur d'entreprise. Alignée sur la stratégie AI Builder de Cognizant, l'unité réunit des capacités de conseil, d'ingénierie et de prestation de services pour aider les clients à concevoir, déployer et exécuter des solutions d'IA agentique fondées sur leur contexte commercial, conçues pour générer des résultats mesurables et indépendantes de toute plateforme, de tout modèle et de tout nuage spécifique.

Cognizant lance l’unité EMEA AI pour aider les entreprises à déployer l’adoption de l’IA agentique Cognizant est une entreprise AI Builder www.cognizant.ai

Au cœur du lancement se trouve l'offre Frontier Deployed Engineering de Cognizant, un modèle de prestation de services conçu pour aider les clients à transformer l'expérimentation en impact commercial à grande échelle. L'offre comprend trois modèles de services (Foundation, Accelerate et Transform) qui soutiennent les entreprises depuis la stratégie et la gouvernance de l'IA jusqu'au déploiement de la production et à la réinvention complète des activités.

Foundation aide les entreprises à établir la stratégie, la gouvernance, les choix technologiques et les premiers prototypes nécessaires pour entreprendre leur démarche d'IA agentique. Accelerate met l'accent sur l'identification, la création et le déploiement rapides de cas d'utilisation de grande valeur en production. Transform favorise une réinvention plus vaste grâce à des équipes de prestation de services à agents multiples qui aident à remanier et à automatiser les flux de travail de bout en bout, ce qui favorise la responsabilisation en matière de performance opérationnelle.

L'unité soutient déjà les clients à différents stades de maturité. Cognizant aide l'un des principaux détaillants de mode en ligne d'Europe à mettre en production des cas d'utilisation d'IA éprouvés grâce à un modèle d'usine d'IA qui peut réduire les cycles de développement de plusieurs mois à quelques jours, tout en faisant progresser les flux de travail agentiques dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, des stocks, des retours, de l'expérience client et de la protection des marges. La société collabore également avec un chef de file mondial du secteur pharmaceutique pour repenser les activités de R-D au moyen de systèmes à agents multiples couvrant la découverte de médicaments, la conception d'essais cliniques et la préparation réglementaire.

L'unité EMEA AI reflète l'approche de Cognizant AI Builder en combinant les personnes, les plateformes et le contexte commercial pour construire des systèmes d'IA qui donnent des résultats concrets au sein de l'entreprise. En tant que bâtisseur d'IA neutre, Cognizant travaille sur des plateformes infonuagiques, des modèles d'IA et des écosystèmes technologiques pour aider les clients à choisir et à mettre à l'échelle les solutions qui répondent le mieux à leurs besoins opérationnels particuliers plutôt que de leur demander de s'engager auprès d'une seule pile technologique ou d'un seul fournisseur. Ses équipes adaptées à l'objectif aident les clients à passer des projets pilotes à des résultats évolutifs, tout en soutenant les efforts des clients pour répondre aux exigences régionales comme la souveraineté des données, les attentes réglementaires et les besoins opérationnels propres au secteur.

« Dans l'ensemble de l'EMOA, de nombreuses organisations sont enthousiastes à l'égard de l'IA, mais cherchent encore à transformer cet élan en valeur commerciale réelle », déclare Manoj Mehta, président pour l'EMOA chez Cognizant. « L'unité EMEA AI reflète la stratégie AI Builder de Cognizant en réunissant les personnes, les plateformes et l'expertise technique nécessaires pour traduire les projets pilotes en résultats tangibles. Notre approche est neutre dès la conception : nous travaillons avec des nuages, des modèles et des écosystèmes afin que nos clients puissent concevoir des solutions d'IA agentique qui s'adaptent à leurs activités, qui s'intègrent aux opérations et qui favorisent l'imputabilité des résultats. »

À propos de Cognizant

Cognizant (NASDAQ : CTSH) est un développeur en IA et un fournisseur de services technologiques qui établit une passerelle entre l'investissement en IA et la valeur d'entreprise en mettant au point des solutions d'IA complètes pour nos clients. Notre expertise approfondie du secteur, des procédés et de l'ingénierie nous permet d'intégrer le contexte unique d'une organisation à des systèmes technologiques qui exploitent pleinement le potentiel humain, génèrent des bénéfices tangibles et maintiennent les entreprises internationales au premier plan dans un monde en constante évolution. Plus d'informations sur www.cognizant.ai ou @cognizant.

Pour en savoir plus, contactez :

















États-Unis Nom : Katrina Cheung Courriel [email protected]

Europe/Asie-Pacifique Nom : Sarah Douglas Courriel [email protected]

Inde Nom : Vipin Nair Courriel [email protected]

SOURCE Cognizant Technology Solutions Corporation