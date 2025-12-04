Cognizant confirme l'engagement de Synapse envers son nouvel objectif de joindre deux millions de personnes d'ici 2030

Lancée en 2023, l'initiative Synapse de Cognizant a dépassé son objectif initial de joindre un million de personnes dans le monde d'ici la fin de 2026

TEANECK, New Jersey, 4 décembre 2025 /CNW/ - Cognizant a annoncé aujourd'hui l'expansion de son initiative Synapse, établissant un nouvel objectif de perfectionnement des compétences de deux millions de personnes d'ici la fin de 2030. Prévoyant de dépasser son objectif initial d'un million de personnes d'ici la fin de 2026, Cognizant réaffirme son engagement à donner aux personnes la formation dont elles ont besoin pour participer à la main-d'œuvre de demain axée sur le numérique.

L'évolution rapide de l'IA transforme la main-d'œuvre mondiale. Selon une étude de Cognizant-Oxford Economics, 90 % des emplois, des emplois de premier échelon aux postes de direction, subiront des perturbations causées par l'IA au cours de la prochaine décennie. Alors que les entreprises s'empressent de s'adapter, le besoin de perfectionnement à grande échelle devient de plus en plus urgent. L'initiative Synapse de Cognizant est conçue pour relever ce défi en mobilisant des efforts à l'échelle de l'entreprise pour faire progresser l'apprentissage et le perfectionnement, créer des partenariats technologiques et investir dans le soutien aux collectivités.

« L'élargissement de notre engagement envers Synapse marque une étape importante vers la création d'une main-d'œuvre mieux préparée pour l'avenir. Nous sommes fiers d'avoir dépassé notre objectif initial plus tôt que prévu, ce qui témoigne du dévouement de nos équipes et de nos partenaires », a déclaré Ravi Kumar S., chef de la direction de Cognizant. « Notre engagement audacieux à aider deux millions de personnes d'ici 2030 témoigne du rôle essentiel que joue Cognizant en permettant aux gens du monde entier de prospérer à l'ère de l'IA et de participer à la prospérité créée par cette transformation numérique. »

Cognizant vise à établir une nouvelle norme en matière de préparation de la main-d'œuvre grâce à l'initiative Synapse. Synapse élimine les obstacles socioéconomiques, culturels et linguistiques et soutient les compétences des chercheurs d'emploi, l'enseignement des STIM dirigé par des employés et de solides partenariats avec les gouvernements, les établissements d'enseignement, les organismes sans but lucratif et les chefs de file de l'industrie.

Cognizant demeure déterminée à joindre les gens grâce aux engagements qu'elle a pris lors du lancement de Synapse, y compris l'accélération des compétences, les partenariats technologiques, les apprentissages, la sensibilisation dans la communauté et les compétences des employés. Dans le cadre de cet engagement étendu, Cognizant a également l'intention d'élargir certains des domaines d'intérêt de Synapse, notamment :

Ressources d'apprentissage et de perfectionnement : En élargissant ses offres d'apprentissage et de perfectionnement, Cognizant vise à accélérer son investissement dans l'apprentissage des employés, à créer des partenariats avec des établissements d'apprentissage et à offrir des domaines d'apprentissage aux équipes clientes.

En élargissant ses offres d'apprentissage et de perfectionnement, Cognizant vise à accélérer son investissement dans l'apprentissage des employés, à créer des partenariats avec des établissements d'apprentissage et à offrir des domaines d'apprentissage aux équipes clientes. Programmes et événements d'apprentissage de marque : Cognizant a l'intention d'offrir des expériences d'apprentissage de marque qui apportent les capacités d'apprentissage personnalisées de Cognizant aux sites de clients, aux établissements d'apprentissage et aux ONG partenaires.

Cognizant a l'intention d'offrir des expériences d'apprentissage de marque qui apportent les capacités d'apprentissage personnalisées de Cognizant aux sites de clients, aux établissements d'apprentissage et aux ONG partenaires. Impact social : Cognizant vise à étendre sa distribution de fonds philanthropiques aux ONG qui correspondent à la mission de Synapse, ainsi qu'à concevoir et à organiser des programmes d'apprentissage et de perfectionnement qui profitent aux collectivités où Cognizant exerce ses activités.

Pour en savoir plus, visitez le site Web de Synapse ici.

À propos de Cognizant

Cognizant (Nasdaq-100 : CTSH) conçoit des entreprises modernes. Nous aidons nos clients à moderniser la technologie, à réinventer les processus et à transformer leurs expériences afin qu'ils puissent rester à l'avant-garde dans notre monde en évolution rapide. Ensemble, nous améliorons la vie quotidienne.

Consultez le site www.cognizant.com ou @cognizant.

Énoncés prospectifs :

Le présent communiqué contient des énoncés qui peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens des dispositions de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, dont l'exactitude est nécessairement soumise à des risques, des incertitudes et des hypothèses concernant des événements futurs qui peuvent s'avérer inexacts. Ces énoncés comprennent, sans s'y limiter, des énoncés prospectifs explicites ou implicites concernant les répercussions de l'intelligence artificielle sur la main-d'œuvre et l'économie, ainsi que l'efficacité et les résultats de notre initiative Synapse. Ces énoncés ne constituent ni des promesses ni des garanties, mais se rapportent aux conclusions de l'étude mentionnée précédemment et sont soumis à divers risques et incertitudes, dont beaucoup échappent à notre contrôle, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces énoncés prospectifs. Les investisseurs actuels et éventuels sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'en date des présentes. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus comprennent les conditions économiques générales, la nature concurrentielle et l'évolution rapide des marchés sur lesquels nous sommes présents, l'incidence du développement technologique et de la concurrence, le marché concurrentiel des talents et son incidence sur le recrutement et le maintien en poste des employés, ainsi que les autres facteurs abordés dans notre plus récent rapport annuel sur le formulaire 10-K et d'autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Cognizant n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

Pour tout complément d'information, veuillez communiquer avec :

États-Unis Nom : Gabrielle Gugliocciello Courriel : [email protected]

Europe/APAC Nom : Sarah Douglas Courriel : [email protected]

Inde Nom : Vipin Nair Courriel : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1794711/Cognizant_Logo_V1.jpg

SOURCE Cognizant