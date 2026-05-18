Le Conseil approuve une augmentation de 2 milliards de dollars de rachat d'actions

1 milliard de dollars supplémentaires d'actions à racheter au deuxième trimestre 2026

Le PDG de Cognizant participera à un entretien informel organisé par J.P. Morgan le 18 mai 2026

TEANECK, N.J., le 18 mai 2026 /CNW/ -- Cognizant (Nasdaq : CTSH), leader en matière d'intelligence artificielle et de services technologiques, a annoncé aujourd'hui que son Conseil d'administration a autorisé une augmentation de 2 milliards de dollars de son programme de rachat d'actions existant et qu'il a porté sa cible de rachat d'actions pour 2026 à 2 milliards de dollars, soit une augmentation de 1 milliard de dollars par rapport à ses attentes antérieures. Les rachats d'actions supplémentaires de 1 milliard de dollars devraient avoir lieu au cours du deuxième trimestre de 2026.

« Notre plan pour augmenter le montant des rachats d'actions reflète notre forte confiance dans les opportunités à long terme que présente l'IA et dans le rôle essentiel que nous jouons en tant que bâtisseur d'IA », a déclaré Ravi Kumar S, PDG.« Nous pensons qu'un changement fondamental est en cours dans les services TI, un changement qui renforce la position de Cognizant pour sa croissance future. Nous croyons que le cours actuel de notre action sous-évalue considérablement ces clients potentiels. Je suis convaincu que nos investissements précoces nous permettront de devenir, dans les années à venir, un chef de file de la transformation d'entreprise fondée sur l'IA. »

« Un bilan solide et un flux de trésorerie disponible robuste nous donnent la souplesse nécessaire pour accélérer de façon opportuniste le remboursement du capital aux actionnaires tout en continuant d'investir dans la croissance, notamment grâce à des fusions et acquisitions stratégiques », a déclaré Jatin Dalal, chef de la direction financière.

Remboursement du capital aux actionnaires

Le 17 mai 2026, le Conseil d'administration a approuvé une augmentation de 2 milliards de dollars du montant autorisé dans le cadre du plan de rachat d'actions existant de la société. Avec cette augmentation, en date du 17 mai 2026, il reste environ 3,45 milliards de dollars en vertu de l'autorisation de rachat d'actions. Pour 2026, la Société augmente ses attentes en matière de rachat d'actions de 1 milliard de dollars pour atteindre 2 milliards de dollars. Dans le cadre de ce plan et compte tenu de la clôture prévue de l'acquisition annoncée précédemment d'Astreya, la Société va prélever 1 milliard de dollars de son crédit renouvelable existant. La Société réitère son cadre d'affectation du capital à long terme, y compris la souplesse nécessaire pour réaliser des acquisitions stratégiques.

Participation à la conférence

Le PDG de Cognizant, Ravi Kumar S, participera à un entretien informel au J.P. Morgan 2026 - Conférence mondiale sur les technologies, les médias et les communications, aujourd'hui, 18 mai, à 15h30 (HE).

Une webdiffusion audio en direct de la présentation sera disponible sur le site Web de Cognizant : http://investors.cognizant.com

La webdiffusion restera disponible sur le site Web de l'entreprise pendant 90 jours.

À propos de Cognizant

Cognizant (Nasdaq : CTSH) est un développeur en IA et un fournisseur de services technologiques qui établit une passerelle entre l'investissement en IA et la valeur d'entreprise en mettant au point des solutions d'IA complètes pour nos clients. Notre expertise approfondie du secteur, des procédés et de l'ingénierie nous permet d'intégrer le contexte unique d'une organisation à des systèmes technologiques qui exploitent pleinement le potentiel humain, génèrent des bénéfices tangibles et maintiennent les entreprises internationales au premier plan dans un monde en constante évolution. Pour en savoir plus, consultez le site cognizant.ai or @cognizant.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations qui peuvent constituer des déclarations prospectives faites conformément aux dispositions relatives à la règle refuge du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, dont l'exactitude est nécessairement sujette à des risques, des incertitudes et des hypothèses quant à des événements futurs qui pourraient ne pas s'avérer exacts. Ces déclarations comprennent, sans s'y limiter, des déclarations prospectives explicites ou implicites concernant notre plan de rachat d'actions, notre stratégie, nos partenariats et collaborations stratégiques, notre position concurrentielle et les occasions sur le marché, l'investissement et la croissance de notre entreprise, le rythme et l'ampleur du changement et les besoins des clients en matière d'IA générative, l'efficacité de nos efforts de recrutement et de gestion des talents et les coûts connexes, les tendances du marché du travail, le montant prévu du capital à remettre aux actionnaires, notre rendement financier prévu, les questions liées au projet Leap, les attentes liées à notre acquisition imminente d'Astreya et d'autres énoncés concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques. Ces déclarations ne constituent ni des promesses ni des garanties, mais sont soumis à divers risques et incertitudes, dont beaucoup échappent à notre contrôle, et qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations prospectives. Les investisseurs actuels et éventuels sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date du présent document. Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus, mentionnons la conjoncture économique générale, la nature concurrentielle et très évolutive des marchés dans lesquels nous sommes concurrentiels, notre capacité à utiliser avec succès les technologies fondées sur l'IA et l'incidence que ces technologies peuvent avoir sur la demande et les modalités de nos services, le marché concurrentiel des talents et son incidence sur le recrutement et le maintien en poste des employés, les risques juridiques, financiers et d'atteinte à la réputation découlant des cyberattaques, les changements dans l'environnement réglementaire, y compris en ce qui concerne l'immigration, le commerce et les impôts, et les autres facteurs sont abordés dans notre plus récent rapport annuel sur le formulaire 10-K et d'autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Cognizant ne s'engage pas à mettre à jour ni à réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi sur les valeurs mobilières en vigueur l'exige.

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