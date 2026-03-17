L'offre de services cloud mutualisée, soutenue par Dell Technologies et NVIDIA, permet un déploiement d'IA plus sûr et plus évolutif dans les environnements hybrides et multi-cloud.

La technologie GPU fractionné exclusive de Cognizant, reposant sur la technologie multi-instance de NVIDIA, aide les entreprises à optimiser l'IA plus rapidement, à réduire les coûts et à soutenir la gouvernance des charges de travail de l'IA en toute confiance.

TEANECK, N.J., 17 mars 2026 /CNW/ - Cognizant (NASDAQ : CTSH) a annoncé le lancement de Cognizant AI Factory, une offre mutualisée de niveau entreprise développée en collaboration avec Dell Technologies sur l'infrastructure et plateforme logicielle d'intelligence artificielle NVIDIA. Conçue pour aider les entreprises à mettre à l'échelle l'intelligence artificielle de manière plus sécurisée, efficace et responsable, Cognizant AI Factory vise à unifier la gestion du cycle de vie de l'IA dans un seul environnement (de l'idéation et l'expérimentation au déploiement, à l'orchestration et aux activités quotidiennes).

Conformément à la stratégie de Cognizant d'être un bâtisseur d'IA pour l'entreprise, l'offre vise à aider les entreprises à passer de la validation de principe à l'IA opérationnelle à grande échelle, accélérant la mise sur le marché et la capacité à obtenir de meilleurs résultats. Optimisée par la Dell AI Factory avec NVIDIA, la solution vise à associer une infrastructure haute performance de niveau professionnel à la pile logicielle d'IA avancée de NVIDIA, afin d'unifier la gestion du cycle de vie de l'IA dans les environnements cloud privés, publics et hybrides.1

Une innovation remarquable est la technologie de GPU fractionné brevetée de Cognizant, compatible avec la technologie GPU multi-instance de NVIDIA (MIG) proposant des « tranches » de GPU sécurisées et isolées qui permettent à plusieurs unités d'affaires (voire à plusieurs clients) d'exécuter simultanément des charges de travail d'IA dans un environnement unifié. Cette approche vise à préserver l'intégrité des données, à optimiser l'utilisation des ressources et à réduire considérablement les obstacles à l'adoption de capacités avancées d'IA à l'échelle de l'entreprise. L'expertise éprouvée de Dell Technologies dans la mise en œuvre d'infrastructures d'IA sécurisées, évolutives et performantes permet à Cognizant AI Factory de satisfaire aux exigences rigoureuses en matière de charges de travail d'IA d'entreprise, permettant aux entreprises d'innover en toute confiance.

« Partout dans le monde, les entreprises s'efforcent de rendre l'IA opérationnelle, mais se heurtent trop souvent à des obstacles liés à l'évolutivité, aux coûts et à la gouvernance », a déclaré Sriram Kumaresan, responsable mondial des services cloud et infrastructure chez Cognizant. « Cognizant AI Factory change la donne. En combinant une infrastructure de pointe à une orchestration intelligente et à des garde-fous de qualité professionnelle, nous aidons nos clients à faire de l'IA une véritable valeur ajoutée. Dans le cadre de cette initiative, Cognizant est devenue une Frontier Firm en appliquant systématiquement l'IA à ses propres opérations pour affiner en permanence ses plateformes, ses modèles de gouvernance et ses approches de prestation de services avant de les étendre aux clients. »

Cognizant AI Factory a pour objet de donner aux clients un contrôle total sur le fonctionnement, l'évolution et la gouvernance de leur IA, tout en les aidant à respecter les normes émergentes telles que la norme ISO/IEC 42001:2023. L'approvisionnement, la gouvernance et la gestion des coûts sont regroupés en une expérience simplifiée conçue spécialement pour faire face à la complexité des charges de travail d'IA d'entreprise. L'analyse comparative interne et les tests contrôlés de Cognizant AI Factory démontrent le potentiel de la plateforme à réduire de 50 à 60 % le coût total de possession et de 30 % le traitement de l'IA, réduisant le délai de rentabilité à quelques semaines au lieu de plusieurs mois.

Fonctionnant sur Dell AI Factory avec NVIDIA, Cognizant propose une solution complète de gestion pour l'ensemble du cycle de vie de l'IA.

« Cognizant AI Factory aide les entreprises à transformer le potentiel de l'IA en valeur réelle et en progrès », a déclaré Denise Millard, Directrice associée chez Dell Technologies. « Alimentée par la Dell AI Factory avec NVIDIA, une solution de pile complète comprenant les serveurs PowerEdge haute performance de Dell, le réseau PowerSwitch, PowerScale et des Services, nous proposons aux entreprises une voie claire et rapide, des projets pilotes au déploiement à grande échelle. »

Parmi les caractéristiques de Cognizant AI Factory, notons :

Des environnements sandbox prêts à l'emploi pour l'expérimentation et des projets pilotes internes rapides ;

Des plans d'action prédéfinis et des pipelines MLOps pour réduire le délai de rentabilité ;

Une couche de résilience de l'IA pour la surveillance, le soutien de la gouvernance et la gestion du cycle de vie ;

Un modèle de tarification à l'usage pour prévoir les dépenses et optimiser l'utilisation.

« Dans tous les secteurs d'activité, les entreprises ont besoin de solutions pour que l'IA passe rapidement du stade de la validation de principe à celui de moteur opérationnel sûr, gouverné et rentable. », a déclaré John Fanelli, Vice-président, Logiciels d'entreprise chez NVIDIA. « Ensemble, NVIDIA, Cognizant et Dell Technologies fournissent l'infrastructure d'IA et la base logicielle qui offre aux entreprises les performances et la flexibilité nécessaires pour déployer l'IA en toute confiance. »

Cognizant AI Factory est un élément clé de la stratégie globale de Cognizant AI Builder, fournissant aux clients une base pour déployer des agents intelligents, intégrer des modèles avancés et moderniser les plateformes existantes.

À propos de Cognizant

Cognizant (NASDAQ : CTSH) est un développeur en IA et un fournisseur de services technologiques qui établit une passerelle entre l'investissement en IA et la valeur d'entreprise en mettant au point des solutions d'IA complètes pour nos clients. Notre expertise approfondie du secteur, des procédés et de l'ingénierie nous permet d'intégrer le contexte unique d'une organisation à des systèmes technologiques qui exploitent pleinement le potentiel humain, génèrent des bénéfices tangibles et maintiennent les entreprises internationales au premier plan dans un monde en constante évolution. Plus d'informations sur www.cognizant.com ou @cognizant.

Pour en savoir plus, veuillez prendre contact avec :

1 Cela comprend les serveurs Dell PowerEdge, le réseau PowerSwitch, le stockage PowerScale et les services Dell, ainsi que NVIDIA AI Enterprise, les microservices NVIDIA NIM, NVIDIA NeMo pour la gestion du cycle de vie du LLM, RAPIDS pour les pipelines de données accélérés et les bibliothèques CUDA‑X, ainsi que la technologie de processeur graphique fractionné exclusive de Cognizant reposant sur le processeur graphique multi-instance NVIDIA (MIG).

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SOURCE Cognizant