TEANECK, New Jersey, 11 mars 2026 /CNW/ - Cognizant (Nasdaq : CTSH) a publié une nouvelle étude montrant que les entreprises qui se préparent à adopter l'IA se tournent dans une très large mesure vers des entreprises de services des technologies de l'information (les « développeurs en IA », par exemple), qui sont un nouveau modèle de services défini par la conception et la mise en place de solutions d'IA complètes personnalisées, afin d'offrir une véritable valeur ajoutée à l'entreprise.

Une nouvelle étude menée par Cognizant montre que l'IA prête à l'emploi est un mythe. (PRNewsfoto/Cognizant)

L'étude, qui repose sur une étude quantitative menée auprès de 600 décideurs en IA et sur des entrevues qualitatives menées auprès de 38 hauts dirigeants, révèle que les entreprises placent les solutions personnalisées et les modèles d'engagement flexibles parmi les facteurs les plus importants dans le choix d'un partenaire en IA, avant le prix et le retour sur investissement. Le prix et les études de cas IA éprouvées demeurent importants, mais ces éléments viennent après les capacités d'intégration de l'IA directement aux activités commerciales et aux chaînes de valeur.

Parallèlement, parmi les principales raisons de rejeter un fournisseur d'IA, les entreprises citent les solutions génériques d'IA grand public, ainsi que le manque d'expertise sectorielle, l'incapacité à intégrer les technologies existantes et un soutien et une maintenance inadéquats. Selon l'étude, les trois principaux problèmes auxquels les entreprises sont confrontées en matière d'adoption de l'IA en entreprise sont les préoccupations d'ordre réglementaire et de conformité, la difficulté à faire état d'un retour sur investissement et l'absence de stratégie et de vision claires en matière d'IA.

« Le succès de l'IA ne repose pas sur le déploiement de modèles isolés, mais sur l'intelligence d'ingénierie dans l'entreprise avec des solutions conçues sur mesure », a déclaré Ravi Kumar S, PDG de Cognizant. « La meilleure façon de se tourner vers l'IA est d'utiliser un développeur en IA, qui apporte un contexte sectoriel approfondi, une expertise en ingénierie des systèmes et une responsabilisation opérationnelle. Chez Cognizant, nous veillons à construire une passerelle entre l'expérimentation de l'IA et la valeur mesurable pour l'entreprise. »

Voici les principales constatations de l'étude :

Les entreprises évoluent en « milieu désordonné » en matière de mise à l'échelle de l'IA : les développeurs en IA peuvent créer une valeur d'entreprise en résolvant des problèmes complexes et concrets :

63 % des entreprises déclarent un décalage modéré à important entre leurs ambitions en matière d'IA et leurs capacités réelles.

Les principaux obstacles à la mise à l'échelle de l'IA sont d'ordre opérationnel et organisationnel : 33 % évoquent des problèmes réglementaires et de conformité 31 % peinent à démontrer le retour sur investissement 27 % signalent des pénuries de talents 27 % déclarent un état de préparation inappropriés des données



L'investissement en IA est un investissement à long terme et non expérimental : les entreprises engagent d'importants capitaux dans l'IA, favorisant la construction d'infrastructures à long terme plutôt qu'un investissement spéculatif :

84 % des entreprises prévoient des budgets officiels pour l'IA

91 % prévoient une augmentation de leur budget en IA au cours des deux prochaines années

50 % prévoient une augmentation à deux chiffres des budgets en IA au cours des deux prochaines années

52 % investissent déjà 10 millions de dollars ou plus par année dans des initiatives d'IA

L'IA augmente la main-d'œuvre humaine, mais ne la remplace pas : les dirigeants d'entreprise ne prévoient pas une pénurie de main-d'œuvre, mais plutôt une refonte des flux de travail pour la collaboration humain-IA.

Dans 13 fonctions d'entreprise, le niveau d'automatisation complète le plus élevé prévu n'est que de 20 % (ventes).

Même dans le domaine du service à la clientèle, où 76 % des dirigeants s'attendent à ce que les flux de travail soient en grande partie assurés par l'IA, seulement 9 % estiment qu'ils seront entièrement automatisés.

Lors des entrevues qualitatives menées dans le cadre de l'étude, les dirigeants d'entreprise ont déclaré que l'IA « prête à l'emploi » n'est pas adaptée et souhaitent la mise en place de solutions personnalisées que les développeurs en IA peuvent mettre en œuvre et adapter.

Un vice-président du secteur bancaire du Royaume-Uni a déclaré : « Beaucoup de fournisseurs pensent que les solutions prêtes à l'emploi répondent à nos besoins, mais souvent, ils se rendent compte que ce n'est pas le cas. Et il leur faut un certain nombre d'années, plus que prévu, et beaucoup d'argent de notre part… pour faire fonctionner ces logiciels. Et il ne s'agit pas seulement de logiciels d'IA. »

Un responsable des technologies de l'information dans le secteur des assurances établi aux États-Unis a déclaré : « Tout dépend de l'endroit où j'intègre cet élément particulier dans notre valeur. Parfois, j'ai besoin d'un développeur et d'un ingénieur, d'autres fois, d'un intégrateur ou d'un activateur. Chacun joue davantage une fonction de coordination, une fonction de tissage de liens et de rassemblement. »

Toutes ces conclusions soulignent un changement clair quant aux attentes de l'entreprise : de l'expérimentation d'outils d'IA à l'établissement de partenariats avec des développeurs en IA capables de concevoir, de construire, d'intégrer et d'exploiter des systèmes d'IA à grande échelle, conformément aux cadres de gouvernance, de sécurité et de gestion des risques du client, et avec un impact durable sur l'entreprise.

Ces conclusions concordent avec les récentes remarques formulées par Babak Hodjat, Directeur de l'IA chez Cognizant, qui a souligné que les entreprises sont loin de pouvoir compter sur l'IA « prête à l'emploi ». Lors d'entrevues avec Fortune et Reuters, Hodjat a souligné que même si les systèmes d'IA agentiques et génératifs progressent rapidement, les organisations ont encore besoin d'une aide importante pour concevoir, intégrer, gouverner et exploiter ces systèmes de manière à répondre aux exigences des clients en matière de sécurité, de fiabilité et de gouvernance dans des environnements d'entreprise complexes.

Les décideurs en matière d'IA ont attribué la note la plus élevée aux entreprises de services des technologies de l'information pour leur capacité à apporter une aide précieuse en matière d'adoption de l'IA (devant les fournisseurs SaaS, les fournisseurs cloud, les entreprises de modèles d'IA, les startups d'IA et les consultants en gestion). L'étude révèle également que les entreprises de services en technologies de l'information sont dignes de confiance tout au long du cycle de vie de l'adoption de l'IA, particulièrement dans la gestion continue des systèmes reposant sur l'IA, mais aussi dans la stratégie d'IA, le développement de solutions d'IA personnalisées, l'augmentation de la productivité organisationnelle et la mise à l'échelle de l'IA dans l'entreprise. Les entreprises de services en technologies de l'information ont un capital confiance de 23 % par rapport aux consultants en gestion en matière d'adoption de l'IA. Bien que les conseillers en gestion bénéficient d'une solide reconnaissance de la marque, ils sont considérés comme moins crédibles dans la mise en œuvre pratique de l'IA.

À propos de l'étude

Les résultats de l'étude menée par Cognizant reposent sur des recherches quantitatives menées en novembre 2025 auprès de 600 décideurs en IA, et sur des entrevues qualitatives menées en octobre 2025 auprès de 38 chefs de file du monde des affaires et des technologies aux États-Unis, en Allemagne, à Singapour et en Australie chargés de prendre des décisions en matière d'IA. Le rapport complet se trouve ici : Comment l'IA transforme les entreprises et libère la main d'oeuvre | Cognizant

À propos de Cognizant

Cognizant (NASDAQ : CTSH) est un développeur en IA et un fournisseur de services technologiques qui établit une passerelle entre l'investissement en IA et la valeur d'entreprise en mettant au point des solutions d'IA complètes pour nos clients. Notre expertise approfondie du secteur, des procédés et de l'ingénierie nous permet d'intégrer le contexte unique d'une organisation à des systèmes technologiques qui exploitent pleinement le potentiel humain, génèrent des bénéfices tangibles et maintiennent les entreprises internationales au premier plan dans un monde en constante évolution. Pour en savoir plus, consultez le site www.cognizant.com ou @cognizant.

Pour en savoir plus, veuillez prendre contact avec :

ÉTATS-UNIS

Nom : Gabrielle Gugliocciello

E-mail : [email protected]

Europe / APAC

Nom : Sarah Douglas

E-mail : [email protected]

Inde

Nom : Vipin Nair

E-mail : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2930618/Cognizant_AI.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1794711/Cognizant_Logo_V1.jpg

SOURCE Cognizant