L'étude de Cognizant montre que l'IA s'accélère plus rapidement que prévu, avec 93 % des emplois potentiellement touchés aujourd'hui

Les conclusions indiquent également les limites de l'impact de l'IA, les compétences et le jugement humain jouant un rôle essentiel dans la façon dont les entreprises tirent pleinement parti de l'IA

TEANECK, New Jersey, le 16 janv. 2026 /CNW/ - Cognizant a annoncé aujourd'hui la publication de « New Work, New World 2026 », un rapport qui fournit une nouvelle analyse des répercussions qu'aura l'intelligence artificielle (IA) sur le travail et les emplois. S'appuyant sur la publication du rapport original en 2024, la nouvelle étude révèle que l'IA change la main-d'œuvre plus rapidement que ce qui avait été précédemment rapporté : Elle est maintenant capable de gérer 4,5 billions de dollars en tâches de travail aux États-Unis et d'avoir une incidence sur 93 % des emplois aujourd'hui. Toutefois, le rapport souligne également que l'IA n'est pas une solution globale pour améliorer la productivité du travail : la participation humaine et des opérations adaptables continuent d'être essentielles pour saisir toute la valeur potentielle de l'IA.

L'analyse de Cognizant pour New Work, New World 2026 repose sur une réévaluation de 18 000 tâches et 1 000 emplois dans la base de données O*NET sur la main-d'œuvre, en mettant l'accent sur la façon dont les emplois et les tâches pourraient être assistés ou automatisés par l'IA. Plus précisément, la nouvelle étude souligne un rythme de changement accéléré dans les « scores d'exposition » - la mesure dans laquelle un emploi peut être assisté ou automatisé par l'IA - et souligne comment ces changements peuvent influencer la réussite de la main-d'œuvre et de l'entreprise.

« Nous constatons un flux important de capitaux dans l'IA, et l'adoption rapide de ces technologies est en train de transformer le milieu de travail », affirme Ravi Kumar S, PDG de Cognizant. « Notre étude montre que les entreprises pourraient libérer 4,5 billions de dollars de productivité de la main-d'œuvre aujourd'hui. Toutefois, transformer cet investissement en résultats significatifs exige plus que de la puissance technologique brute. Les entreprises doivent également intégrer l'intelligence contextuelle, créer des systèmes flexibles capables d'absorber de nouvelles capacités d'IA et accorder la priorité à l'apprentissage et au développement humains parallèlement aux progrès technologiques. Les entreprises qui se concentrent sur ces éléments essentiels révéleront toute la valeur de l'IA. »

M. Kumar poursuit : « Le savoir humain devient le pont par lequel les dépenses dans l'IA d'aujourd'hui se traduisent par les résultats tangibles de demain. Le plein potentiel de l'IA se réalise lorsque nous outillons notre main-d'œuvre avec des compétences numériques, de l'adaptabilité et une culture d'apprentissage continu, tout en veillant à ce que les solutions d'IA soient profondément adaptées aux défis commerciaux propres à chaque entreprise. Par conséquent, de nouveaux postes apparaîtront pour exploiter cette opportunité. »

Le rapport « New Work, New World 2026 » de Cognizant réaffirme que le savoir et le jugement humains restent essentiels pour exploiter le plein potentiel de l'IA. Il souligne qu'une grande partie du potentiel de valeur de l'IA demeure inexploitée sans la puissance de l'intelligence et l'engagement humains. Il reste encore beaucoup de travail à faire par les mains humaines dans le cadre de tâches professionnelles auxquelles l'IA ne pourra probablement jamais contribuer, et encore moins automatiser. Le potentiel de l'IA réside dans le perfectionnement des travailleurs et leur libération pour une réflexion de niveau supérieur - agilité créative, pensée nouvelle et idées novatrices pouvant transformer les activités opérationnelles.

Le rapport met également en lumière les points clés suivants :

L'IA transforme la main-d'œuvre beaucoup plus rapidement que prévu : Le rapport indique que le score d'exposition moyen pour l'ensemble des emplois est aujourd'hui de 39 %, soit 30 % de plus que la prévision initiale pour 2032. Cela signifie qu'un plus grand nombre de tâches peuvent être assistées ou automatisées par l'IA, plus tôt que prévu initialement. Ces scores d'exposition augmentent également de 9 % par année, comparativement à 2 % dans l'étude initiale. Parmi les changements notables dans les scores d'exposition selon les branches professionnelles, mentionnons le juridique (de 9 % à 63 %), l'enseignement (de 11 % à 49 %), les professionnels de la santé (de 10 % à 39 %) et les cadres supérieurs, y compris les chefs de la direction (de 25 % à 60 %).

Pour lire le rapport complet, visitez le site Web ici.

À propos de Cognizant :

Cognizant (Nasdaq : CTSH) conçoit des entreprises modernes. Nous aidons nos clients à moderniser la technologie, à réinventer les processus et à transformer les expériences pour garder une longueur d'avance dans un monde en rapide mutation. Ensemble, nous améliorons la vie quotidienne. Pour en savoir plus, consultez le site www.cognizant.com ou @cognizant.

Cognizant demeure déterminé à soutenir la prochaine génération de talents grâce à son programme Synapse, qui vise à toucher deux millions de personnes à l'échelle mondiale d'ici 2030, créant de nouvelles voies vers l'emploi et préparant la main-d'œuvre aux métiers de demain. Pour en savoir plus sur l'initiative de développement des compétences Synapse de Cognizant, visitez le site Web ici.

