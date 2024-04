Le système de vision 3D alimenté par l'intelligence artificielle (IA) offre un déploiement rapide et des inspections fiables pour l'automatisation de la fabrication

NATICK, Massachusetts, 9 avril 2024 /CNW/ - Leader de la vision industrielle, Cognex Corporation (NASDAQ : CGNX) a lancé aujourd'hui le système de vision 3D In-Sight® L38, qui combine les technologies de vision 2D et 3D à l'IA afin de résoudre une gamme d'applications d'inspection et de mesure. Le système crée des images de projection uniques qui combinent des informations 3D pour former une image 2D facile à étiqueter à des fins d'entraînement simplifié, et révèle des fonctionnalités non visibles avec l'imagerie 2D traditionnelle. Les outils d'IA détectent les caractéristiques variables ou non définies, tandis que les algorithmes basés sur des règles fournissent des mesures 3D pour obtenir des résultats d'inspection fiables.

Le système In-Sight L38 de Cognex sur une chaîne de montage pour l’inspection des produits en 3D.

« Dans l'automatisation d'usine, où le déploiement rapide et la fiabilité sont non seulement souhaités, mais essentiels, l'In-Sight L38 offre les deux, a déclaré Carl Gerst, vice-président exécutif des produits de vision et d'identification. Au-delà d'un système de vision 3D, il s'agit d'une solution alimentée par l'IA qui permet d'atteindre de nouveaux niveaux de qualité et de performance dans les inspections automatisées. »

L'In-Sight L38 simplifie grandement le processus de configuration des systèmes 3D grâce à la technologie d'IA intégrée qui utilise des modèles préentraînés avec des données spécifiques au domaine. L'entraînement basé sur des exemples remplace les étapes de programmation complexes, qui nécessitaient auparavant la combinaison de nombreux outils traditionnels basés sur des règles, afin de rationaliser le développement des applications. Les outils 3D uniques, alimentés par l'IA, peuvent être configurés en quelques minutes et ne nécessitent que 5 à 10 images étiquetées pour automatiser une tâche. Avec un seul outil, les utilisateurs peuvent détecter les défauts difficiles, les écarts de jauge en trois dimensions et obtenir des résultats en unités réelles.

Les optiques laser sans chatoiement brevetées de l'In-Sight L38 réduisent au minimum le bruit visuel et l'éblouissement pour capturer des images de plus haute résolution que les capteurs de déplacement laser traditionnels, tandis qu'un laser haute puissance offre des taux d'acquisition rapides pour prendre en charge des vitesses de ligne élevées. Le laser haute puissance répond aux normes de sécurité de classe 2, éliminant ainsi le besoin de boîtiers coûteux, et offre plus de lumière que les systèmes traditionnels, ce qui réduit les exigences en matière d'exposition et permet d'augmenter les vitesses de ligne.

Le système de vision In-Sight L38 reflète l'engagement de Cognex en faveur de l'innovation, établissant ainsi de nouvelles normes pour l'inspection 3D et favorisant les progrès dans l'automatisation de la fabrication. Pour en savoir plus, visitez cognex.com/in-sight-l38 ou composez le 1-855-4-COGNEX.

À propos de Cognex Corporation

Cognex Corporation (désignée par « l'entreprise » ou « Cognex ») invente et commercialise des technologies conçues pour relever certains des défis majeurs en matière de fabrication et de distribution. Nous sommes l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits et de solutions de vision industrielle. Notre objectif est d'améliorer l'efficacité et la qualité d'activités à fort potentiel de croissance sur des marchés finaux industriels attrayants. Nos solutions combinent du matériel et des logiciels afin de saisir et d'analyser des informations visuelles, permettant ainsi d'automatiser les tâches de fabrication et de distribution pour des clients du monde entier. Les produits de vision industrielle sont utilisés pour automatiser la fabrication ou la distribution et le suivi d'articles distincts, tels que les téléphones portables, les batteries de véhicules électriques et les colis d'e-commerce. Pour cela, ils doivent être localisés, identifiés, inspectés et mesurés. La vision industrielle est importante pour les applications dans lesquelles la vision humaine n'est pas suffisante pour répondre aux exigences en matière de taille, de précision ou de vitesse, ou dans les cas où des économies substantielles ou des améliorations de la qualité sont maintenues.

Depuis sa création en 1981, Cognex, leader mondial de la vision industrielle, a livré plus de 4 millions de produits d'imagerie, ce qui représente plus de 10 milliards de dollars de revenu accumulé. Outre son siège à Natick, dans le Massachusetts (États-Unis), Cognex possède des bureaux et des distributeurs en Amérique, en Europe et en Asie. Pour plus d'informations, consultez le site Web cognex.com.

Contact pour les investisseurs

Nathan McCurren

Responsable des relations avec les investisseurs

Cognex Corporation

[email protected]

Contact pour les médias

Jeremy Sacco

Directeur principal, Marketing de contenu mondial

Cognex Corporation

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2376875/Cognex_Corporation.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310647/4625889/Cognex_Logo.jpg

SOURCE Cognex Corporation