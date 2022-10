MONTRÉAL, le 21 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Cogeco inc. (TSX: CGO) est fière d'annoncer qu'elle a remporté le prix PROSPÈRE de l'Employeur bâtisseur, à l'occasion de la première édition du Gala Prospérité Québec organisé par le Conseil du patronat du Québec (CPQ). Ce prix est remis à un employeur qui a construit et maintenu durablement une culture de valorisation et d'excellence dans la gestion de ses ressources humaines.

« C'est un grand honneur pour nous de faire partie des premiers récipiendaires des prix PROSPÈRE. Cette reconnaissance comme Employeur bâtisseur témoigne de notre engagement indéfectible à l'égard de nos collègues qui sont à la base du succès de notre entreprise depuis 65 ans. Chez Cogeco, nous mettons tout en œuvre pour offrir une expérience employé distinctive, inclusive et innovante. Nos collègues constituent l'un des principaux piliers de notre réussite, et c'est pourquoi nous nous engageons à promouvoir une forte culture organisationnelle fondée sur le respect et la collaboration, favorisant la croissance et l'épanouissement. Cette approche nous permet d'ailleurs d'attirer et de conserver les meilleurs talents », d'indiquer Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco.

« Cogeco incarne tout ce qu'un employeur du 21e siècle devrait être : bienveillant, avant- gardiste, inclusif et ambitieux. Ce grand employeur a bâti au fil du temps une marque forte où les employés sont la clé de sa réussite », d'ajouter Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

Rappelons que c'est au terme d'un processus de sélection et de délibération que trois finalistes par catégorie ont été sélectionnés pour les Prix PROSPÈRE : Nouvel Employeur, Employeur de la diversité et de l'inclusion, Employeur innovant, Employeur d'exception et Employeur bâtisseur.

L'employé, pilier clé de la croissance chez Cogeco

Cogeco reconnaît l'importance de s'appuyer sur une fondation solide. Sa vision est d'être l'organisation qui procure la meilleure valeur durable à ses parties prenantes, et ce, tout en s'assurant de permettre aux personnes qui l'animent au quotidien de s'accomplir par l'entremise d'une expérience personnalisée, inclusive et engageante. Au cours de la dernière année, nous avons d'ailleurs mis sur pied diverses nouvelles initiatives, incluant une politique moderne de FlexiTravail pour notre approche hybride, un nouvel outil de sondage des employés ciblant les dimensions les plus importantes de leur vie professionnelle, de nouveaux groupes-ressources employés pour favoriser l'inclusion et la diversité, ainsi qu'une nouvelle plateforme de développement et de formation professionnels.

