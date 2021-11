Cogeco reçoit le sceau Terra Carta, une initiative de Son Altesse Royale le prince de Galles, en reconnaissance de son engagement à créer un avenir durable

Cette reconnaissance témoigne de l'importance que nous accordons à un avenir durable. Cogeco a récemment annoncé son objectif d'atteindre zéro émission nette d'ici 2050. En outre, Cogeco est la première société de télécommunications au Canada à avoir établi des cibles approuvées par l'initiative Science Based Targets (SBTi). Ces cibles, qui comprennent une réduction de 65 % des émissions découlant de nos activités d'ici 2030 (par rapport à leurs niveaux de 2019), illustrent le leadership et l'engagement dont fait preuve Cogeco envers l'environnement. Dans le cadre de ses ambitions climatiques à l'échelle mondiale, Cogeco s'est également jointe à des chefs d'entreprise représentant plus de 3,6 billions $ en capitalisation boursière en signant l'engagement « Business Ambition for 1.5°C ».

Ces actions s'ajoutent aux décisions qu'a prises Cogeco au cours des dernières années dans la lutte contre les changements climatiques qui comprennent, notamment, la divulgation volontaire de notre impact climatique et de nos émissions de gaz à effet de serre par l'entremise du système international de divulgation de CDP, une organisation reconnue à l'échelle mondiale, qui a octroyé à Cogeco une note de A- en 2020 ainsi que la mise en œuvre de notre programme de responsabilité sociale d'entreprise qui, quant à lui, englobe plusieurs initiatives visant à gérer de manière optimale notre empreinte environnementale.

Selon Son Altesse Royale le prince de Galles, « Le sceau Terra Carta reconnaît les organisations qui ont pris un engagement sérieux envers un avenir beaucoup plus durable qui place la nature, les gens et la planète au cœur de l'économie. Nous devons tous faire des changements pour préserver la planète pour nos enfants et petits-enfants et ces sociétés se sont engagées à faire en sorte qu'il soit plus facile pour nous tous de le faire. »

Le sceau Terra Carta tient compte du fait que chaque secteur d'activité fait face à des défis uniques dans sa transition vers un avenir durable et qu'ils en sont tous à différentes étapes sur cette voie. Ici, tous les secteurs d'activité et toutes les sociétés doivent être appuyés dans leurs efforts visant à adopter une direction plus positive. Or, un rythme accéléré est nécessaire pour atteindre la cible de 1,5 oC et restaurer la biodiversité au profit des vies et des moyens de subsistance des générations actuelles et futures. Le sceau Terra Carta a été remis à des sociétés qui font figure de chef de file au sein de leur secteur d'activité et qui ont établi des feuilles de route de transition crédibles appuyées par des indicateurs scientifiques reconnus mondialement pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050 ou plus rapidement.

« Cogeco est très honorée de figurer parmi les premiers récipiendaires mondiaux du sceau Terra Carta. Avoir un impact positif et durable sur les communautés que nous servons et dans lesquelles nous vivons, sur nos employées et employés ainsi que sur notre planète fait partie intégrante de la culture de Cogeco. », a indiqué Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco. « Cogeco demeure déterminée à exercer un leadership en matière de décarbonation. En favorisant l'économie numérique ainsi qu'en rendant nos activités plus écologiques, en ayant recours aux énergies renouvelables et en électrifiant notre parc de véhicules, nous nous assurons d'offrir à nos clients des services de grande qualité, tout en appuyant la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. », a-t-il ajouté.

Travaillant étroitement avec Son Altesse Royale le prince de Galles, Sir Jony Ive, appuyé par son équipe créative chez LoveFrom, a créé un sceau physique et animé conçu avec du papier qui est à la fois simple et magnifique. La conception combine des références naturelles, dont des feuilles de chêne, des fougères, des fleurs de magnolia et des abeilles, à des motifs naturels et artistiques complexes, créant une célébration visuelle qui reflète de la puissance de la nature ainsi que le très grand respect de la nature qui est au cœur de la Terra Carta.

« Pour respecter la résonance historique de la Terra Carta et l'environnement, nous avons employé des matières naturelles modestes et un savoir-faire reconnu, combinés à une conception illustrée délicate », a mentionné Sir Jony Ive. « Ce sceau se veut une commémoration sincère et sensible pour ceux et celles qui se sont engagé(e)s envers les objectifs de la Terra Carta et nous sommes véritablement reconnaissant(e)s de contribuer à une initiative aussi importante et marquante. »

Le sceau inaugural Terra Carta 2021 reconnaît des sociétés internationales qui démontrent leur engagement et leur dynamisme envers la création de marchés véritablement durables. Ce sceau est remis aux sociétés qui se sont alignées sur la Terra Carta, qui stimulent l'innovation et le leadership au sein de leur secteur d'activité et qui ont établi des feuilles de route de transition crédibles sous-tendues par des indicateurs scientifiques reconnus mondialement pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050 ou plus rapidement.

Dans le cadre de cette initiative, Sustainable Markets Initiative (SMI) s'est associée à Corporate Knights. Les 100 entreprises les plus durables du monde de Corporate Knights ainsi que les membres actifs du groupe de travail du SMI ont été invités à soumettre leur candidature en vue de l'obtention du sceau inaugural Terra Carta en date du 1er janvier 2021. Le sceau Terra Carta sera remis annuellement à des sociétés qui démontrent leur engagement et leur dynamisme envers la création de marchés véritablement durables et qui font preuve de bienveillance envers la nature, les gens et la planète.

