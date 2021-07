Les produits ont augmenté de 3,7 % (9,3 % selon un taux de change constant (1) ) par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, pour atteindre 649,3 millions $.

Le BAIIA ajusté (1) s'est établi à 302,3 millions $, une hausse de 1,3 % (6,2 % selon un taux de change constant).

Les flux de trésorerie disponibles (1) se sont établis à 136,6 millions $, une hausse de 14,6 % (14,9 % selon un taux de change constant).

Cogeco Communications a annoncé l'acquisition des systèmes de câblodistribution de WideOpenWest en Ohio .

Un dividende déterminé trimestriel de 0,545 $ a été déclaré.

MONTRÉAL, le 14 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Cogeco inc. (TSX: CGO) (« Cogeco » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du troisième trimestre clos le 31 mai 2021, conformément aux Normes internationales d'information financière (les « normes IFRS »).

RÉSULTATS D'EXPLOITATION

Pour le troisième trimestre de l'exercice 2021 :

Les produits ont augmenté de 3,7 % pour atteindre 649,3 millions $. Sur la base d'un taux de change constant, les produits ont augmenté de 9,3 %, essentiellement en raison des facteurs expliqués ci-dessous :

Les produits tirés des Services à large bande canadiens ont augmenté de 10,2 % en raison de l'acquisition de DERYtelecom conclue le 14 décembre 2020, de l'impact cumulatif de la demande soutenue pour les services Internet haute vitesse résidentiels depuis le début de la pandémie et des hausses tarifaires entrées en vigueur pour certains services, facteurs contrebalancés en partie par un ajustement rétroactif de 4,6 millions $ comptabilisé à la suite de la décision rendue par le CRTC au sujet des tarifs des services Internet de gros groupés au cours du troisième trimestre de l'exercice 2021, ainsi que par la diminution du nombre de clients des services de vidéo et de téléphonie, alors que certains clients ont décidé de s'abonner uniquement aux services Internet. Compte non tenu de l'acquisition de DERYtelecom et de l'incidence de l'ajustement de 4,6 millions $ mentionné précédemment, les produits ont augmenté de 3,0 % selon un taux de change constant.



Les produits des Services à large bande américains ont augmenté de 7,2 % selon un taux de change constant, principalement en raison du nombre plus élevé de clients du service Internet, des hausses tarifaires entrées en vigueur pour certains services et de la suspension temporaire à l'exercice précédent des frais de retard facturés aux clients comme mesure d'allègement en raison de la pandémie de COVID-19, lesquels avaient été rétablis dans tous les États au plus tard en septembre 2020.



Les produits au sein du secteur des médias ont augmenté de 23,6 %, principalement à la suite de l'assouplissement des restrictions en matière de santé publique, alors que pour le troisième trimestre de l'exercice précédent, les produits tirés de la publicité à la radio avaient été directement touchés par les mesures de confinement liées à la COVID-19.





(1) Les termes désignés n'ont pas de définition normalisée selon les normes IFRS; par conséquent, ils peuvent ne pas être comparables avec des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour plus de détails, et pour un rapprochement avec les mesures financières les plus comparables conformes aux normes IFRS, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » de ce communiqué de presse.

Le BAIIA ajusté a augmenté de 1,3 % pour s'établir à 302,3 millions $. Sur la base d'un taux de change constant, le BAIIA ajusté a augmenté de 6,2 %, en raison essentiellement des facteurs suivants :

Le BAIIA ajusté des Services à large bande canadiens a augmenté de 6,4 % selon un taux de change constant, principalement en raison de la croissance des produits et de l'incidence de l'acquisition de DERYtelecom, facteurs contrebalancés en partie par l'ajustement rétroactif de 4,6 millions $ comptabilisé à la suite de la décision rendue par le CRTC au sujet des tarifs des services Internet de gros groupés, conjugué au plus grand nombre d'initiatives de vente et de marketing reportées au second semestre de l'exercice dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Compte non tenu de l'acquisition de DERYtelecom et de l'incidence de l'ajustement de 4,6 millions $ mentionné précédemment, le BAIIA ajusté a augmenté de 1,6 % selon un taux de change constant.



Le BAIIA ajusté des Services à large bande américains a augmenté de 5,9 % selon un taux de change constant, principalement en raison de la croissance des produits découlant de la demande de plus en plus grande des clients pour les offres de services Internet haute vitesse et des hausses tarifaires entrées en vigueur pour certains services, facteurs contrebalancés en partie par un profit non récurrent de 1,7 million $ US lié à la cession d'immobilisations corporelles comptabilisé au cours du troisième trimestre de l'exercice 2020, conjugué au plus grand nombre d'initiatives de vente et de marketing reportées au second semestre de l'exercice dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Compte non tenu du profit non récurrent relativement à la cession d'immobilisations corporelles, le BAIIA ajusté a augmenté de 8,0 % selon un taux de change constant.

Le bénéfice de la période s'est chiffré à 105,0 millions $, dont une tranche de 34,5 millions $, ou 2,17 $ par action, était attribuable aux propriétaires de la Société, contre 97,5 millions $ et une tranche de 31,1 millions $, ou 1,96 $ par action, pour la période correspondante de l'exercice 2020. L'augmentation tient surtout à une diminution des charges financières et à une augmentation du BAIIA ajusté, facteurs contrebalancés en partie par la dépréciation du dollar américain et par une hausse du total de la charge d'impôts.

Les flux de trésorerie disponibles ont augmenté de 14,6 % (14,9 % sur la base d'un taux de change constant) pour s'établir à 136,6 millions $, en raison de l'augmentation du BAIIA ajusté, de la diminution des impôts exigibles notamment à la suite de l'harmonisation de la législation fiscale québécoise avec la mesure d'amortissement accéléré aux fins de l'impôt fédéral, ainsi qu'en raison de la diminution des charges financières, facteurs contrebalancés en partie par la hausse des dépenses d'investissement.

Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ont diminué de 7,9 %, pour atteindre 269,1 millions $, essentiellement en raison de l'augmentation des impôts sur le résultat payés et de la dépréciation du dollar américain, facteurs contrebalancés en partie par la diminution des intérêts payés.

Le 6 mai 2021, Cogeco Média a annoncé qu'elle avait conclu une entente avec Arsenal Média visant l'acquisition et la vente de stations de radio situées dans les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de l'Abitibi-Témiscamingue. Cogeco Média acquerra la station de radio CILM dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est détenue par Arsenal Média, et elle vendra simultanément à Arsenal Média deux stations de radio qu'elle détient dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, soit les stations Capitale Rock et Wow. La transaction est assujettie aux conditions de clôture habituelles.

Cogeco maintient ses projections financières révisées pour l'exercice 2021, publiées le 14 janvier 2021.

Cogeco a publié ses projections financières préliminaires pour l'exercice 2022. Sur la base d'un taux de change constant, la Société prévoit que, pour l'exercice 2022, la croissance des produits et du BAIIA ajusté se situera entre 3,5 % et 5,5 %. Les acquisitions d'immobilisations corporelles devraient se chiffrer entre 695 millions $ et 725 millions $, y compris des investissements nets liés à des projets d'expansion du réseau se chiffrant environ entre 230 millions $ et 240 millions $ qui augmenteront la zone de couverture de la Société au Canada et aux États-Unis. En raison de ces initiatives de croissance, les flux de trésorerie disponibles devraient diminuer de 30 % à 35 %. Compte non tenu des projets d'expansion du réseau pour l'exercice 2022, la croissance des flux de trésorerie disponibles devrait autrement se situer entre 13 % et 18 % sur la base d'un taux de change constant et sur une base consolidée.

et aux États-Unis. En raison de ces initiatives de croissance, les flux de trésorerie disponibles devraient diminuer de 30 % à 35 %. Compte non tenu des projets d'expansion du réseau pour l'exercice 2022, la croissance des flux de trésorerie disponibles devrait autrement se situer entre 13 % et 18 % sur la base d'un taux de change constant et sur une base consolidée. Au cours de sa réunion du 14 juillet 2021, le conseil d'administration de Cogeco a déclaré un dividende déterminé trimestriel de 0,545 $ par action, comparativement à un dividende de 0,475 $ par action au cours du trimestre correspondant de l'exercice 2020.

« Dans l'ensemble, nous sommes satisfaits de la performance de Cogeco pour le troisième trimestre de l'exercice 2021, qui cadre avec les résultats prévus selon un taux de change constant », a déclaré M. Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco inc.

« Au Canada, nous continuons de constater des tendances positives en ce qui a trait à nos services Internet et à la croissance de nos activités du secteur résidentiel, compte tenu des changements survenus au cours de la dernière année relativement à la manière de travailler et de vivre des Canadiens », a déclaré M. Jetté. « Au cours du trimestre, Cogeco Connexion a annoncé plusieurs projets d'expansion de son réseau en collaboration avec les gouvernements du Québec et de l'Ontario dans le but d'étendre ses services Internet haute vitesse dans les zones peu desservies ou non desservies. Le CRTC a pris la décision de maintenir les tarifs de gros pour les services à large bande fixés en 2016 plutôt que d'adopter les taux encore moins élevés fixés en 2019, ce qui fournit un cadre réglementaire plus stable en attendant que le CRTC effectue son examen de la méthode servant à établir ces tarifs. Cette décision favorisera la continuité de nos investissements actuels visant à accroître l'accès aux services Internet haute vitesse dans les communautés à l'extérieur des grands centres urbains. De plus, Cogeco a accueilli favorablement la décision du CRTC sur les services sans fil mobiles qui permet aux joueurs régionaux, qui investissent dans des infrastructures de télécommunications et du spectre, d'avoir accès aux réseaux sans fil des principaux fournisseurs canadiens. Ce cadre réglementaire nous procure plus de clarté dans le développement de nos plans pour offrir des services sans fil mobiles, en faisant preuve de discipline financière. »

« De son côté, Atlantic Broadband a affiché une hausse soutenue des produits et du BAIIA ajusté, ainsi qu'une augmentation du nombre d'abonnés aux services Internet haute vitesse qui constitue une tendance globale qui s'explique notamment par notre stratégie axée avant tout sur les services à large bande lancée au deuxième trimestre », a ajouté M. Jetté. « De plus, nous avons récemment annoncé l'acquisition, par Atlantic Broadband, des systèmes de câblodistribution de WOW en Ohio, ce qui représente une transaction hautement stratégique nous permettant de faire croître davantage nos activités à large bande aux États-Unis, qui sont déjà rentables et en croissance. »

« En ce qui concerne Cogeco Média, nous continuons de maintenir notre discipline financière et, alors que les résultats escomptés ont été obtenus, nous remarquons des signes de reprise de l'économie au Québec », a poursuivi M. Jetté. « Nous sommes heureux de constater que la fidélité continue de nos auditeurs a fait en sorte que plusieurs de nos stations se sont une fois de plus classées en tête du classement Numeris réalisé au printemps, notamment notre station 98,5, qui a bénéficié de la plus vaste cote d'écoute au pays. Nous avons également le plaisir d'accueillir la nouvelle présidente de Cogeco Média, Caroline Paquet, qui s'est jointe à l'équipe le 5 juillet ».

« Nous avons récemment dévoilé l'engagement de Cogeco en matière de diversité et d'inclusion, qui se trouve sur le site Web de la Société. Même si l'inclusion sociale est au cœur de Cogeco depuis fort longtemps, nous énonçons maintenant publiquement l'importance que nous accordons à la diversité et à l'inclusion et nous nous engageons à poursuivre nos actions dans ce domaine. En outre, nous sommes heureux de figurer pour la quatrième année consécutive dans le palmarès des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada de Corporate Knights, où nous occupons la 22e place du classement, soit notre meilleure performance à ce jour. De plus, pour une deuxième année, Cogeco a reçu la certification Entreprises généreuses accordée par Imagine Canada, qui sert à reconnaître le leadership exceptionnel en matière d'investissement dans la communauté et de responsabilité sociale au Canada. Nous sommes fiers de ces marques de reconnaissance alors que nous continuons de renforcer nos pratiques en matière de responsabilité sociale et d'investir dans celles-ci, afin de nous assurer que la Société exerce ses activités de façon responsable et durable, tout en étant une entreprise citoyenne remarquable », a conclu M. Jetté.

ACQUISITION DES SYSTÈMES DE CÂBLODISTRIBUTION DE WIDEOPENWEST EN OHIO

Le 30 juin 2021, Cogeco Communications a annoncé qu'Atlantic Broadband avait conclu un accord définitif avec WideOpenWest, Inc. (« WOW ») pour acquérir tous ses systèmes de câblodistribution en Ohio (les « systèmes de câblodistribution en Ohio »). La valeur des systèmes de câblodistribution en Ohio s'élève à 1,125 milliard $ US, majorée des coûts de transaction et des coûts de financement. Les systèmes de câblodistribution en Ohio couvrent environ 688 000 foyers et entreprises de Cleveland et de Columbus et desservaient environ 196 000 clients des services Internet, 61 000 clients des services vidéo et 35 000 clients des services de téléphonie au 31 mars 2021. Cette acquisition est hautement stratégique pour Cogeco Communications puisqu'elle est complémentaire à la zone de couverture actuelle d'Atlantic Broadband et qu'elle permet de tirer parti de sa plateforme existante. Le prix d'achat et les coûts de transaction seront financés à l'aide d'un financement par emprunt garanti de 900 millions $ US fourni à Atlantic Broadband, ainsi que par les fonds en caisse excédentaires. L'acquisition est assujettie aux approbations réglementaires ainsi qu'aux autres conditions de clôture habituelles et devrait être conclue durant le premier trimestre de l'exercice 2022.

PANDÉMIE DE COVID-19

La pandémie de COVID-19 continue d'avoir une incidence sur nos activités quotidiennes même si les restrictions en matière de santé publique commencent à être levées partiellement alors que les campagnes de vaccination se poursuivent au Canada et aux États-Unis. Notre priorité demeure d'assurer le bien-être de nos employés, de nos clients et de nos partenaires d'affaires. Au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2021, les tendances observées au cours des derniers trimestres se sont maintenues. Ces facteurs sont principalement liés à la demande soutenue à l'égard de notre service Internet haute vitesse résidentiel, étant donné que les clients passent plus de temps à la maison pour le travail, pour l'éducation en ligne et pour le divertissement, ainsi qu'à la réduction de certaines charges en raison d'une clientèle plus stable (moins de connexions et de déconnexions) et à l'impossibilité d'utiliser l'ensemble des circuits de vente habituels. En ces circonstances inhabituelles, nous avons également décidé, au cours du premier semestre de l'exercice 2021, de reporter certaines charges de vente et certains frais de marketing au second semestre de l'exercice dans les deux pays. Nous nous attendons à ce que la tendance actuelle du travail à domicile se poursuive après la pandémie de COVID-19, où un plus grand nombre de personnes travailleront depuis la maison qu'avant la pandémie, que ce soit périodiquement ou à temps plein. Nos divers projets d'expansion du réseau devraient profiter de cette tendance, surtout dans les zones peu desservies ou non desservies.

Nos activités radiophoniques, quant à elles, ont subi l'incidence négative de la pandémie, en raison du fait que certains segments du secteur du commerce de détail ont réduit ou cessé leurs activités publicitaires, ce qui a fait en sorte que les produits tirés de la publicité à la radio ont été directement touchés par les mesures de confinement liées à la COVID-19. Comme les restrictions en matière de santé publique commencent à être levées, certains segments du secteur du commerce de détail reprennent graduellement leurs activités publicitaires. Afin d'atténuer l'incidence sur ses activités, Cogeco Média a exercé un contrôle serré de ses charges d'exploitation, comme elle le fait depuis le début de la pandémie, tout en continuant d'offrir une programmation de qualité.

Bien que nous sommes satisfaits des résultats financiers à ce jour compte tenu des circonstances, nous continuons de gérer la situation avec prudence, puisque des incertitudes subsistent quant aux éventuelles répercussions de la pandémie sur les aspects humain, opérationnel et financier. Les résultats de la Société annoncés dans les présentes pourraient ne pas être représentatifs des tendances opérationnelles et de la performance financière futures.

AU SUJET DE COGECO

Cogeco inc. est une société de portefeuille qui exerce ses activités dans les secteurs des communications et des médias. Sa filiale Cogeco Communications inc. fournit aux clientèles résidentielle et d'affaires des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Elle exerce ses activités au Québec et en Ontario, au Canada, sous le nom Cogeco Connexion et sur la côte Est des États-Unis, sous la marque Atlantic Broadband (dans 11 États, du Maine jusqu'en Floride). Sa filiale Cogeco Média détient et exploite 23 stations de radio offrant une programmation complémentaire et une couverture étendue, desservant un large éventail d'auditoires, principalement dans la province de Québec, ainsi qu'une agence de nouvelles, Cogeco Nouvelles. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CGO). Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont également inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

Conférence téléphonique : Jeudi 15 juillet 2021 à 11 h (heure avancée de l'Est)





Une webdiffusion en direct sera disponible sur le site Web de Cogeco à l'adresse https://corpo.cogeco.com/cgo/fr/investisseurs/relations-avec-les-investisseurs/ . Les membres de la communauté financière pourront accéder à la conférence téléphonique et soumettre des questions. Les représentants des médias sont invités à y assister à titre d'auditeurs seulement. Cette webdiffusion sera disponible sur le site Web de Cogeco pour une période de trois mois.





Prière d'appeler de cinq à dix minutes avant le début de la conférence en utilisant l'une des liaisons téléphoniques suivantes :





Numéro d'accès pour le Canada et les États-Unis : 1 877 291-4570

Numéro d'accès international : 1 647 788-4919





Pour se joindre à la conférence, les participants n'ont qu'à mentionner le nom de la société qui organise la conférence au téléphoniste, soit Cogeco inc. ou Cogeco Communications inc.

FAITS SAILLANTS

























Trimestres clos les 31 mai Périodes de neuf mois closes les 31 mai







2021 2020 Variation Variation

selon un taux de

change constant(1)(2) Incidence du taux de change(1) 2021 2020 Variation Variation

selon un taux de

change constant(1)(2) Incidence du taux de change(1) (en milliers de dollars canadiens, sauf les

pourcentages et les données par action) $ $ % % $ $ $ % % $ Opérations



















Produits 649 260

626 013

3,7

9,3

(34 874)

1 948 771

1 855 279

5,0

7,5

(45 642)

BAIIA ajusté(2) 302 340

298 444

1,3

6,2

(14 700)

931 844

868 562

7,3

9,5

(19 402)

Frais d'intégration, de restructuration et

d'acquisition(3) 1 272

12

--





4 783

5 550

(13,8)





Bénéfice de la période 104 994

97 496

7,7





335 597

305 096

10,0





Bénéfice de la période attribuable aux

propriétaires de la Société 34 548

31 118

11,0





108 774

97 377

11,7





Flux de trésorerie



















Flux de trésorerie liés aux activités

d'exploitation 269 078

292 075

(7,9)





746 229

679 263

9,9





Acquisitions d'immobilisations

corporelles(4) 126 745

123 778

2,4

11,4

(11 093)

358 984

357 030

0,5

4,5

(14 187)

Flux de trésorerie disponibles(2) 136 567

119 153

14,6

14,9

(386)

425 358

353 113

20,5

20,8

(1 070)

Situation financière(5)



















Trésorerie et équivalents de trésorerie









306 081

406 113

(24,6)





Total de l'actif









7 204 861

7 024 696

2,6





Endettement(6)









3 186 043

3 290 354

(3,2)





Capitaux propres attribuables aux

propriétaires de la Société









796 507

761 501

4,6





Données par action(7)



















Bénéfice par action



















De base 2,17

1,96

10,7





6,84

6,11

11,9





Dilué 2,16

1,94

11,3





6,80

6,06

12,2





Dividendes 0,545

0,475

14,7





1,635

1,425

14,7





























(1) Les indicateurs de rendement clés présentés sur la base d'un taux de change constant sont obtenus en convertissant les résultats financiers des périodes considérées libellés en dollars américains aux taux de change des périodes correspondantes de l'exercice précédent. Pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 31 mai 2020, les taux de change moyens utilisés aux fins de la conversion étaient de 1,3994 $ CA pour 1 $ US et de 1,3466 $ CA pour 1 $ US, respectivement. (2) Les termes désignés n'ont pas de définition normalisée selon les normes IFRS; par conséquent, ils peuvent ne pas être comparables avec des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour plus de détails, y compris un rapprochement avec les mesures financières les plus comparables conformes aux normes IFRS, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS ». (3) Pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 31 mai 2021, les frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition découlaient surtout des frais de vérification diligente liés à l'acquisition des systèmes de câblodistribution de WideOpenWest en Ohio, annoncée le 30 juin 2021, ainsi que des coûts liés à l'acquisition et à l'intégration de DERYtelecom, dont l'acquisition a été conclue le 14 décembre 2020. Pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 31 mai 2020, les frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition découlaient surtout des changements organisationnels apportés à l'échelle de la Société, qui se sont traduits par une optimisation des coûts, ainsi que de l'acquisition et de l'intégration de Thames Valley Communications, dont l'acquisition a été conclue le 10 mars 2020. (4) Pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 31 mai 2021, les acquisitions d'immobilisations corporelles se sont chiffrées à 137,8 millions $ et à 373,2 millions $, respectivement, selon un taux de change constant. (5) Au 31 mai 2021 et 31 août 2020. (6) L'endettement est défini comme le total de l'endettement bancaire et du capital de la dette à long terme. (7) Par action à droits de vote multiples et action subalterne à droit de vote.

12. MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX NORMES IFRS

Cette rubrique décrit les mesures financières non conformes aux normes IFRS qu'utilise Cogeco tout au long de ce rapport de gestion. Ces mesures financières sont examinées dans le cadre de l'évaluation du rendement de la Société et elles sont utilisées dans le cadre du processus décisionnel à l'égard de nos unités d'affaires. Le rapprochement entre les « flux de trésorerie disponibles » et le « BAIIA ajusté » et les mesures financières les plus comparables conformes aux normes IFRS est également présenté. Ces mesures financières n'ont pas de définition normalisée prescrite par les normes IFRS et elles peuvent donc ne pas être comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés.

Le présent rapport de gestion présente également des indicateurs de rendement clés sur la base d'un taux de change constant, y compris les produits, le « BAIIA ajusté », les acquisitions d'immobilisations corporelles et les « flux de trésorerie disponibles ». Les mesures sur la base d'un taux de change constant sont considérées comme des mesures financières non conformes aux normes IFRS et n'ont pas de définition normalisée selon les normes IFRS; par conséquent, elles peuvent ne pas être comparables avec des mesures semblables présentées par d'autres sociétés. De plus, il est fait mention dans le présent rapport de gestion de l'intensité du capital des secteurs des Services à large bande canadiens et des Services à large bande américains, un indicateur de rendement clé qu'utilisent la direction de Cogeco Communications et les investisseurs pour évaluer les dépenses d'investissement engagées par Cogeco Communications pour maintenir un certain niveau de produits. Cette mesure financière n'a pas de définition normalisée prescrite par les normes IFRS et elle peut donc ne pas être comparable à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés.



Mesures financières

non conformes aux

normes IFRS Utilisation Calcul Mesures financières

les plus comparables

conformes aux

normes IFRS BAIIA ajusté Le BAIIA ajusté est une mesure clé couramment présentée et utilisée dans le secteur des télécommunications, puisqu'il permet d'établir une comparaison entre des sociétés dont la structure du capital diffère et qu'il constitue une mesure plus actuelle, celle-ci ne comprenant pas les investissements passés dans les actifs. Le BAIIA ajusté compte parmi les mesures clés utilisées par les milieux financiers pour évaluer une entreprise et sa santé financière. Le BAIIA ajusté des unités d'affaires de Cogeco correspond au bénéfice sectoriel présenté à la note 4 des états financiers consolidés intermédiaires résumés. BAIIA ajusté : bénéfice de la période; Ajouter : impôts sur le résultat;

charges financières;

amortissements; et

frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition. Bénéfice de la période Flux de trésorerie disponibles La direction et les investisseurs utilisent les flux de trésorerie disponibles pour mesurer la capacité de Cogeco à rembourser sa dette, à distribuer des capitaux à ses actionnaires et à financer sa croissance. Flux de trésorerie disponibles : BAIIA ajusté; Ajouter : amortissement des coûts de transaction différés et des escomptes sur la dette à long terme;

paiement fondé sur des actions;

perte (profit) sur cessions et radiations d'immobilisations corporelles et autres; et

charge au titre des régimes à prestations définies, déduction faite des cotisations; Déduire : frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition;

charges financières (1) ;

impôts exigibles;

acquisitions d'immobilisations corporelles (2) ; et

remboursement des obligations locatives. Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation Sur la base d'un taux de change constant Les produits, les charges d'exploitation, le BAIIA ajusté, les acquisitions d'immobilisations corporelles et les flux de trésorerie disponibles sont des mesures présentées sur la base d'un taux de change constant afin de permettre une meilleure compréhension de la performance financière sous-jacente de la Société, en excluant l'incidence des variations des taux de change. Les données sur la base d'un taux de change constant sont obtenues en convertissant les résultats financiers des périodes considérées libellés en dollars américains aux taux de change en vigueur pour les périodes correspondantes de l'exercice précédent. Aucune mesure financière comparable conforme aux normes IFRS Intensité du capital La direction de Cogeco Communications et les investisseurs utilisent l'intensité du capital afin d'évaluer les dépenses d'investissement engagées par Cogeco Communications pour maintenir un certain niveau de produits. Intensité du capital : acquisitions d'immobilisations corporelles2); Diviser par : produits. Aucune mesure financière comparable conforme aux normes IFRS









(1) Exclut le profit sans effet sur la trésorerie lié à une modification de la dette de 22,9 millions $ comptabilisé au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2020. (2) Exclut l'acquisition sans effet sur la trésorerie d'actifs au titre de droits d'utilisation et les achats de licences de spectre.

12.1 RAPPROCHEMENT DU BAIIA AJUSTÉ

Le rapprochement entre le BAIIA ajusté et la mesure financière la plus comparable conforme aux normes IFRS se présente comme suit :





Trimestres clos les 31 mai Périodes de neuf mois closes

les 31 mai

2021 2020 2021 2020 (en milliers de dollars canadiens) $ $ $ $ Bénéfice de la période 104 994

97 496

335 597

305 096

Impôts sur le résultat 32 182

29 059

104 786

84 315

Charges financières 34 523

41 626

103 677

95 668

Amortissements 129 369

130 251

383 001

377 933

Frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition 1 272

12

4 783

5 550

BAIIA ajusté 302 340

298 444

931 844

868 562





12.2 RAPPROCHEMENT DES FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLES

Le rapprochement entre les flux de trésorerie disponibles et la mesure financière la plus comparable conforme aux normes IFRS se présente comme suit :





Trimestres clos les 31 mai Périodes de neuf mois closes

les 31 mai

2021 2020 2021 2020 (en milliers de dollars canadiens) $ $ $ $ Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 269 078

292 075

746 229

679 263

Amortissement des coûts de transaction différés et des escomptes sur la dette à long terme 2 354

2 403

6 994

7 219

Variations des activités d'exploitation sans effet sur la trésorerie (14 795)

(24 543)

12 817

53 297

Impôts sur le résultat payés (recouvrés) 18 681

(6 538)

77 398

29 562

Impôts exigibles (7 052)

(15 851)

(46 668)

(46 156)

Intérêts payés 31 092

38 700

95 594

110 336

Charges financières(1) (34 523)

(41 626)

(103 677)

(118 566)

Acquisitions d'immobilisations corporelles (126 745)

(123 778)

(358 984)

(357 030)

Remboursement des obligations locatives (1 523)

(1 689)

(4 345)

(4 812)

Flux de trésorerie disponibles 136 567

119 153

425 358

353 113





(1) Exclut le profit sans effet sur la trésorerie lié à une modification de la dette de 22,9 millions $ comptabilisé au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2020.

Renseignements :

Investisseurs

Patrice Ouimet

Premier vice-président et chef de la direction financière

Cogeco inc.

Tél. : 514 764-4700

[email protected]

Médias

Marie-Hélène Labrie

Première vice-présidente et chef des affaires publiques, des communications et de la stratégie

Cogeco inc.

Tél. : 514 764-4700

[email protected]

SOURCE Cogeco inc.

Liens connexes

http://www.cogeco.ca