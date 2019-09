Cogeco Média entend défendre le droit du public à l'information

MONTRÉAL, le 24 sept. 2019 /CNW Telbec/ - À la suite de la médiatisation aujourd'hui de la mise en demeure transmise à Paul Arcand et Cogeco Média par Me Guy Bertrand au nom de ses clients André Boulanger et Caroline Grenier-Lafontaine, la direction de Cogeco Média conteste vigoureusement les allégations contenues dans cette mise en demeure et répétées lors de la conférence de presse tenue ce jour par Me Bertrand et ses clients. Cogeco Média soutient Paul Arcand et l'appuiera dans sa contestation, dans la mesure où des procédures judiciaires devaient être initiées, comme l'a laissé entendre Me Bertrand. Cogeco Média et Paul Arcand confirment n'avoir reçu aucune procédure judiciaire à ce jour.

Les informations et commentaires diffusés au 98,5 dans ce dossier étaient clairement d'intérêt public et les faits rapportés proviennent d'un travail journalistique rigoureux, effectué en tout respect des règles de l'art.

Cogeco Média est d'avis que la mise en demeure transmise par Me Bertrand au nom de ses clients contient plusieurs propos de nature sensationnaliste et diffamatoire à l'endroit de M. Paul Arcand en particulier et réserve ses droits si de tels propos devaient être répétés. Cogeco Média a toujours défendu et continuera à défendre ses droits à la liberté d'expression et à la liberté de presse.

Aucun autre commentaire ne sera émis pour le moment.

À propos de Cogeco Média

La filiale de Cogeco, Cogeco Média, détient et exploite 22 stations de radio au Québec et une station en Ontario, dont celles du réseau parlé le 98,5 à Montréal, le 106,9 en Mauricie, le 107,7 en Estrie et le 104,7 en Outaouais; les stations du réseau Rythme FM à Montréal, en Mauricie et en Estrie, celles du réseau Planète au Saguenay-Lac-St-Jean, du réseau Capitale Rock et WOW, en Abitibi-Témiscamingue et celles du réseau Pop à Lachute et à Hawkesbury (Ontario). Cogeco Média possède également les stations CIME dans les Laurentides, CKOI, The Beat et Radio Circulation à Montréal, le FM 93, M102,9 à Québec et le 95,7 KYK au Saguenay. Leaders dans leur marché respectif, les stations de Cogeco Média rejoignent plus de 5,3 millions d'auditeurs chaque semaine en offrant une programmation variée et pertinente destinée à un large public. Elle possède également Cogeco Nouvelles, la plus importante agence d'information radiophonique privée au Québec.

