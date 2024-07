Annonce pour l'émission Le Québec maintenant

MONTRÉAL, le 23 juill. 2024 /CNW/ - À la suite d'une revue des orientations stratégiques de contenu et d'organisation du travail de l'émission « Le Québec maintenant », le 98.5 a décidé de mettre fin à sa relation professionnelle avec Pierre-Yves McSween, la résiliation du contrat étant intervenue dans le contexte d'une entente à l'amiable.

Depuis son arrivée en 2015, la station reconnaît un excellent vulgarisateur financier en Pierre-Yves et le remercie tout en lui souhaitant le meilleur des succès pour la suite de sa carrière.

De son côté, Pierre-Yves McSween remercie Cogeco Média de la tribune offerte au cours des 9 dernières années sur les ondes du 98.5 et de son réseau.

