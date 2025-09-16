MONTRÉAL, le 16 sept. 2025 /CNW/ - Cogeco Communications inc. (TSX: CCA) est fière d'annoncer qu'elle lancera ses services Internet le 6 octobre 2025 à Québec, Châteauguay, Cap-de-la-Madeleine, Saint-Louis-de-France et Sainte-Marthe-du-Cap, offrant aux clients dans ces marchés de nouvelles options attrayantes.

« Nous sommes très heureux d'entrer dans cinq nouveaux marchés au Québec et de proposer une expérience client hors pair », a déclaré Nancy Audette, cheffe de la croissance. « Depuis près de 70 ans, Cogeco connecte les Québécois. Nous sommes ravis de continuer à étendre notre présence dans la province. »

Les résidents de ces cinq nouveaux marchés peuvent s'attendre à une expérience numérique conviviale, combinée à une tarification simple et transparente. Plus de détails seront partagés très bientôt et les consommateurs sont invités à se préinscrire dès aujourd'hui en visitant le site Web de Cogeco à l'adresse : cogeco.ca .

À propos de Cogeco Communications inc.

Cogeco Communications inc. est un fournisseur de services de télécommunications de premier plan engagé à rassembler les gens grâce à des expériences de communication et de divertissement remarquables. Nous fournissons des services Internet, de sans fil, de vidéo et de téléphonie filaire de classe mondiale à 1,6 million d'abonnés résidentiels et d'affaires au Canada et dans treize États des États-Unis. Au Canada, nos services sont commercialisés sous les marques Cogeco et oxio, et aux États-Unis, sous la marque Breezeline. Nous sommes fiers de notre forte présence dans les communautés que nous desservons ainsi que de notre engagement envers un avenir durable. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

