Cogeco exprime sa consternation : Une journée sombre pour l'intérêt public

Décision du CRTC sur QUB Radio et 99,5 FM

MONTRÉAL, le 24 oct. 2025 /CNW/ - Cogeco Média dénonce la décision rendue aujourd'hui par le CRTC concernant la diffusion par Québecor du contenu de sa plateforme numérique QUB Radio sur les ondes du 99,5 FM à Montréal.

Après plus d'un an d'inaction, le CRTC livre un verdict qui révèle une incapacité sidérante à remplir son rôle.

« Le Conseil bafoue ses propres règles sur la diversité des voix, pourtant un pilier essentiel à la vitalité de notre société. Cette décision crée un dangereux précédent, ouvre la porte à toutes sortes de dérives et porte atteinte à l'ensemble de l'écosystème médiatique canadien. Ce faisant, le CRTC abdique son rôle de protecteur de la diversité des voix et de garant de ses propres règles et politiques. Par cette décision, le CRTC permet une violation flagrante de la réglementation. Il faut s'interroger sur la capacité du CRTC à assumer sa fonction .» a déclaré Caroline Jamet, présidente de Cogeco Média.

Faits saillants :

Dès août 2024, Québecor diffuse QUB Radio sur les ondes du 99,5 FM (propriété de Leclerc Communication) à Montréal.

Novembre 2024, Cogeco et un autre radiodiffuseur portent plainte au CRTC pour prise de contrôle illégale du 99,5 FM en violation des politiques du CRTC.

Après près d'un an d'inaction du CRTC, Cogeco dépose une demande en Cour d'appel fédérale pour forcer le régulateur à rendre sa décision.

24 octobre 2025 : Le CRTC rend sa décision.

À propos de Cogeco Média

La filiale de Cogeco, Cogeco Média, détient et exploite vingt-et-une stations de radio dont celles du réseau parlé : 98.5 à Montréal, 106.9 en Mauricie, 107.7 en Estrie, 104.7 en Outaouais, FM93 à Québec et KYK 95.7 à Saguenay; les stations du réseau Rythme : 105.7 à Montréal, 102.9 à Québec, 100.1 en Mauricie, 98.3 au Saguenay et 93.7 en Estrie; et les stations CIME 103.9 dans les Laurentides, le 96.9 CKOI, The Beat 92.5, les 4 stations Planète au Lac-Saint-Jean et Radio Circulation 730 AM à Montréal. Leaders dans leur marché respectif, les stations de Cogeco Média rejoignent près de 5 millions d'auditeurs chaque semaine en offrant une programmation variée et pertinente destinée à un large public. Elle possède également Cogeco Nouvelles, la plus importante agence d'information radiophonique privée au Québec.

