MONTRÉAL, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Cogeco Communications inc. (TSX: CCA) annonce aujourd'hui un déploiement significatif de son service mobile, offrant désormais la mobilité à la majorité de ses clients au Québec et en Ontario dans des municipalités telles que Niagara, Drummondville, Hamilton, Kingston, Shawinigan, Windsor et Burlington. Suite au lancement réussi de Cogeco Mobile dans 13 marchés en juillet, cette expansion rapide renforce l'engagement de Cogeco à offrir plus de choix, de valeur et de simplicité aux consommateurs canadiens.

« La première phase de notre déploiement a dépassé nos attentes et confirme ce que nous avions entendu auparavant : nos clients souhaitent également se pourvoir de nos services sans fil. Cela ne nous surprend pas. Selon un récent sondage Nanos1, les Canadiens veulent de véritables alternatives au-delà des trois grandes entreprises de télécommunications, et croient que les opérateurs régionaux sont la solution pour stimuler la concurrence », déclare Frédéric Perron, président et chef de la direction. « Nous sommes fiers d'étendre nos services à des centaines de nouvelles communautés. »

Cogeco Mobile offre aux abonnés Internet, nouveaux et existants, des prix avantageux avec la tranquillité d'esprit que procurent les données reportables, l'absence de contrats à long terme, de frais d'activation et de frais imprévus. Cogeco finalisera son déploiement mobile au cours des prochains mois, augmentant ainsi le choix et la valeur pour les consommateurs canadiens.

Pour plus d'informations, les clients sont invités à visiter le site Web de Cogeco à l'adresse suivante : cogeco.ca .

À propos de Cogeco Communications inc.

Cogeco Communications inc. est un fournisseur de services de télécommunications de premier plan engagé à rassembler les gens grâce à des expériences de communication et de divertissement remarquables. Nous fournissons des services Internet, de sans fil, de vidéo et de téléphonie filaire de classe mondiale à 1,6 million d'abonnés résidentiels et d'affaires au Canada et dans treize États des États-Unis. Au Canada, nos services sont commercialisés sous les marques Cogeco et oxio, et aux États-Unis, sous la marque Breezeline. Nous sommes fiers de notre forte présence dans les communautés que nous desservons ainsi que de notre engagement envers un avenir durable. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

Énoncés de nature prospective

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui pourraient être de nature prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs représentent de l'information ayant trait aux perspectives et aux événements, aux affaires, aux activités, à la performance financière, à la situation financière ou aux résultats anticipés de Cogeco Communications et, dans certains cas, peuvent être introduits par des termes comme « pourrait », « sera », « devrait », « s'attendre », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « prévoir », « assurer » ou d'autres expressions de même nature à l'égard de sujets qui ne constituent pas des faits historiques. De manière plus précise, les énoncés concernant le calendrier prévu pour le déploiement de l'offre de service mobile représentent des énoncés prospectifs et sont assujettis à certaines hypothèses et facteurs, y compris les risques et incertitudes, et peuvent changer. Pour de plus amples renseignements sur ces risques et incertitudes, Cogeco Communications invite le lecteur à se reporter à la rubrique « Incertitudes et principaux facteurs de risque » de son rapport de gestion annuel de l'exercice 2024 et de son rapport de gestion du troisième trimestre de l'exercice 2025. Cogeco Communications invite le lecteur à ne pas s'appuyer outre mesure sur les renseignements de nature prospective figurant dans le présent communiqué de presse; les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse représentent les attentes de Cogeco Communications à la date du présent communiqué de presse (ou à la date à laquelle elles sont censées avoir été formulées), lesquels pourraient changer après cette date. Bien que la direction puisse décider de le faire, rien n'oblige Cogeco Communications (et Cogeco Communications rejette expressément une telle obligation) à mettre à jour ni à modifier ces renseignements de nature prospective à tout moment, à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs, sauf si la loi l'exige.

1 Nanos Research, RDD dual frame hybrid telephone and online random survey, du 30 août au 2 septembre 2025, n=2066, précis à plus ou moins 2,2 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

Médias :

Isabelle Famery

Gestionnaire, Communications externes

Cogeco Communications inc.

Tél. : 514-764-4600

[email protected]

SOURCE Cogeco Communications Inc.