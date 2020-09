MONTRÉAL, le 16 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Cogeco inc. (TSX: CGO) et Cogeco Communications inc. (TSX: CCA) ont publié aujourd'hui la lettre suivante envoyée à Rogers Communications inc. et à Altice USA inc. en réponse à leur lettre reçue le 15 septembre.

Ce qui suit est le texte intégral de la lettre qui leur a été envoyée aujourd'hui. Un lien vers la lettre reçue de Rogers Communications inc. et d'Altice USA inc. se trouve après ce texte.

16 septembre 2020

Joe Natale, président et chef de la direction

Rogers Communications inc.

333, rue Bloor Est, 10e étage, Toronto (Ontario) M4W 1G9 Canada

Dexter Goei, chef de la direction

Altice USA inc.

1, Court Square West, Long Island City, NY 11101 États-Unis

Messieurs Natale et Goei,

Les conseils d'administration de Cogeco inc. et de Cogeco Communications inc. se sont réunis aujourd'hui pour examiner et considérer votre lettre datée du 15 septembre 2020 dans laquelle vous faites de fausses déclarations et des allégations non fondées à leur égard. Comme il a été déclaré dans notre communiqué de presse du 2 septembre 2020, après avoir reçu votre proposition non sollicitée et non contraignante en fin d'après-midi le 1er septembre 2020, les administrateurs indépendants des deux conseils d'administration se sont réunis rapidement le 2 septembre 2020 pour discuter de ladite proposition. Avant ces discussions, M. Audet avait rencontré les administrateurs indépendants à titre de représentant de la famille Audet, avait été très clair quant aux intentions de la famille, avait précisé que leurs actions n'étaient pas à vendre et avait confirmé que leur position ne constituait pas une tactique de négociation.

Comme vous l'avez tous les deux reconnu à plusieurs occasions depuis le dépôt de votre proposition non sollicitée, notamment dans votre premier communiqué de presse et dans l'entrevue que M. Goei a accordée à CNBC, l'appui de la famille Audet est nécessaire pour conclure une transaction. Nous supposons que vous êtes au courant de ceci puisque vous dirigez tous les deux une entreprise sous contrôle familial.

Depuis le début, vous avez recours à des tactiques de mauvaise foi, dont certaines ont créé de la confusion sur le marché. Dans votre proposition du 1er septembre 2020, vous aviez offert de répondre aux questions que nous pourrions avoir et concluiez en déclarant que vous attendiez avec impatience notre réponse. Cependant, quelques minutes avant l'ouverture des marchés le lendemain matin, sans avertissement et, par conséquent, nous privant de la possibilité de vous répondre, vous avez annoncé publiquement votre proposition dans laquelle vous indiquez que l'appui de la famille Audet est nécessaire pour conclure la transaction, omettant toutefois de divulguer que la famille avait rejeté votre proposition la veille en soirée. Nous ne pouvons que présumer que vous avez agi ainsi dans la perspective de tromper les investisseurs et d'augmenter le prix des actions afin de tenter de faire pression sur la famille pour qu'elle vende.

Nous sommes convaincus que notre processus a été adéquat et que nous avons accordé à cette question la diligence et l'attention qu'elle mérite. Nous ne nous engagerons pas dans un exercice futile visant à détourner l'attention de la direction et de ressources clés de nos activités d'exploitation, tout en créant de la friction entre nos parties prenantes. Cogeco concentrera plutôt ses efforts sur ce qui compte, c'est-à-dire de réaliser notre stratégie de croissance, d'investir dans nos plateformes médias et à large bande nord-américaines, y compris de procéder à l'investissement dans les services à large bande déjà annoncé de 1 milliard de dollars sur quatre ans au Canada, et d'aller de l'avant avec notre plan d'expansion dans les services mobiles afin d'offrir plus de choix aux clients.

Au nom des conseils d'administration de Cogeco inc. et de Cogeco Communications inc.,

James C. Cherry

Administrateur principal des conseils d'administration de Cogeco inc. et de Cogeco Communications inc.

Lien vers la lettre de Rogers Communications inc. et d'Altice USA inc.

À PROPOS DE COGECO INC.

Cogeco inc. est une société de portefeuille diversifiée qui exerce ses activités dans les secteurs des communications et des médias. Sa filiale Cogeco Communications inc. fournit aux clientèles résidentielle et d'affaires des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Elle exerce ses activités au Québec et en Ontario, au Canada, sous le nom Cogeco Connexion et sur la côte Est des États-Unis, sous la marque Atlantic Broadband (dans 11 États, du Maine jusqu'en Floride). Sa filiale Cogeco Média détient et exploite 23 stations de radio offrant une programmation complémentaire et une couverture étendue, desservant un large éventail d'auditoires, principalement dans la province de Québec, ainsi qu'une agence de nouvelles, Cogeco Nouvelles. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CGO). Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont également inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

À PROPOS DE COGECO COMMUNICATIONS INC.

Cogeco Communications inc. est une société de communications. Elle est le 8e câblodistributeur en importance en Amérique du Nord. Au Canada, elle exerce ses activités sous le nom Cogeco Connexion au Québec et en Ontario, et sur la côte Est des États-Unis, sous la marque Atlantic Broadband (dans 11 États, du Maine jusqu'en Floride). Cogeco Communications inc. fournit aux clientèles résidentielle et d'affaires des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

