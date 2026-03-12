MONTRÉAL, le 12 mars 2026 /CNW/ - Cogeco inc. (TSX : CGO) et Cogeco Communications inc. (TSX : CCA) (collectivement Cogeco) planifient de divulguer leurs résultats financiers du deuxième trimestre de l'exercice 2026, terminé le 28 février 2026, le jeudi 9 avril 2026, après la fermeture des marchés boursiers.

Les compagnies tiendront un appel conférence le vendredi 10 avril 2026 à 8 h 00 (heure avancée de l'Est) afin de discuter des résultats financiers et opérationnels.

La conférence téléphonique pour les analystes sera disponible en direct sur la page Relations avec les investisseurs et sur la page Événements et présentations du site Internet de Cogeco. Les analystes financiers pourront accéder à la conférence téléphonique en direct et soumettre des questions. Les représentants des médias sont invités à assister à titre d'auditeurs seulement. L'enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible sur le site Internet de Cogeco pour une période de trois mois.

Prière d'utiliser les liaisons téléphoniques suivantes en composant, 5 à 10 minutes avant le début de la conférence, le :

Numéro local - Toronto : 1 289 514 5100

Numéro sans frais - Amérique du Nord : 1 800 717 1738

Pour prendre part à la conférence téléphonique, les participants devront fournir le nom de l'entreprise tenant l'appel, c'est-à-dire Cogeco inc. ou Cogeco Communications inc.

