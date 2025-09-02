MONTRÉAL, le 2 sept. 2025 /CNW/ - Cogeco Communications inc. (TSX: CCA) annonce aujourd'hui qu'elle participera à la conférence TMT 2025 présentée par BMO à Toronto. Dans le cadre de cette conférence, Frédéric Perron, président et chef de la direction de Cogeco Communications inc., participera à une discussion interactive le mardi 9 septembre 2025 à 11h15 (heure avancée de l'Est).

La transmission en direct de la discussion sera accessible, le jour de la conférence, sur la page Relations avec les investisseurs et sur la page Événements et présentations du site Internet de Cogeco Communications inc. Une rediffusion sera disponible peu de temps après.

À propos de Cogeco Communications inc.

Cogeco Communications inc. est un fournisseur de services de télécommunications de premier plan engagé à rassembler les gens grâce à des expériences de communication et de divertissement remarquables. Nous fournissons des services Internet, de sans fil, de vidéo et de téléphonie filaire de classe mondiale à 1,6 million d'abonnés résidentiels et d'affaires au Canada et dans treize États des États-Unis. Au Canada, nos services sont commercialisés sous les marques Cogeco et oxio, et aux États-Unis, sous la marque Breezeline. Nous sommes fiers de notre forte présence dans les communautés que nous desservons ainsi que de notre engagement envers un avenir durable. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

Renseignements :

Isabelle Famery

Gestionnaire, Communications externes

Cogeco Communications inc.

Tél. : 514-764-4600

[email protected]

SOURCE Cogeco Communications Inc.