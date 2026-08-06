Cogeco Communications annonce la réouverture, pour un capital de 200 millions de dollars, de billets garantis de premier rang échéant en 2033

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MONTRÉAL, le 6 août 2026 /CNW/ -- Cogeco Communications inc. (TSX : CCA) (« Cogeco Communications » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui la fixation du prix d'un placement supplémentaire visant ses billets garantis de premier rang à 5,299 % échéant le 16 février 2033, d'un capital total de 200 millions de dollars (les « billets »).

Les billets auront des modalités identiques (sauf en ce qui concerne leur date d'émission, leur prix d'émission, les questions relatives aux restrictions sur la revente et les identifiants de titres temporaires) et seront entièrement fongibles avec les billets de premier rang garantis à 5,299 % d'un capital total de 300 millions de dollars émis par la Société le 16 février 2023, et formeront une série unique avec ceux-ci. Les billets seront émis au prix de 103,966% de leur valeur nominale (majoré des intérêts courus à compter du 16 février 2026), pour un rendement à la réouverture de 4,565 %.

Les billets sont offerts par l'intermédiaire d'un syndicat de placeurs pour compte constitué de BMO Nesbitt Burns Inc., de Marchés mondiaux CIBC Inc. et de Financière Banque Nationale Inc., à titre de coteneurs de livres et de cochefs de file, ainsi que de Merrill Lynch Canada Inc., de Valeurs mobilières Desjardins Inc., de RBC Dominion valeurs mobilières Inc., de MUFG Securities (Canada), Ltd., de Valeurs Mobilières TD Inc. et de Casgrain & Compagnie Limitée, à titre de coplaceurs.

La clôture du placement devrait avoir lieu vers le 10 août 2026, sous réserve de conditions de clôture habituelles. Cogeco Communications compte affecter le produit net qui sera tiré du placement au remboursement de dettes existantes et à d'autres besoins généraux de l'entreprise.

Les billets seront des titres de créance directs et non subordonnés garantis de Cogeco Communications et seront de rang égal par rapport à toutes les autres créances de premier rang garanties de Cogeco Communications.

Les billets ont obtenu de DBRS Limited (DBRS Morningstar) la note provisoire « BBB (faible) » avec tendance « stable » et la note provisoire « BBB- » de Standard & Poor's Ratings Services. Les billets sont offerts au Canada par voie de placement privé sur le fondement de dispenses des exigences de prospectus en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable.

Le placement des billets auprès du public est et sera interdit par la législation en valeurs mobilières applicable du Canada, si bien que l'offre et la vente des billets au Canada ne seront pas assujetties aux exigences de prospectus prévues par cette législation. Les billets n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni des lois sur les valeurs mobilières d'un autre territoire, et ils ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis sans être inscrits en vertu de la Loi de 1933 ou sans avoir fait l'objet d'une dispense des exigences d'inscription de cette loi. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres et il n'y aura pas d'offre de vente ou de sollicitation d'une offre d'achat de titres dans un territoire où une telle offre ou vente serait illégale.

À PROPOS DE COGECO COMMUNICATIONS INC.

Cogeco Communications inc. est un fournisseur de services de télécommunications de premier plan engagé à rassembler les gens grâce à des expériences de communication et de divertissement remarquables. Nous fournissons des services Internet, sans fil, de vidéo et de téléphonie filaire de classe mondiale à 1,6 million d'abonnés résidentiels et d'affaires au Canada et dans treize États des États-Unis. Au Canada, nos services sont commercialisés sous les marques Cogeco et oxio et, aux États‑Unis, sous les marques Breezeline et welo. Nous sommes fiers de notre forte présence dans les communautés que nous desservons ainsi que de notre engagement envers un avenir durable. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué contient des énoncés qui sont de nature prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs représentent de l'information ayant trait aux perspectives et aux événements, aux affaires, aux activités, à la performance financière, à la situation financière ou aux résultats anticipés de Cogeco Communications et, dans certains cas, peuvent être introduits par des termes comme « pourrait », « sera », « devrait », « s'attendre », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « prévoir », « assurer » ou d'autres expressions de même nature à l'égard de sujets qui ne constituent pas des faits historiques. En particulier, les énoncés relatifs au placement de billets et au moment et à la réalisation prévus du placement, de même qu'à l'utilisation prévue du produit net tiré du placement, constituent des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont fondés sur certains facteurs et certaines hypothèses, y compris en ce qui a trait au respect des conditions préalables à la clôture du placement des billets dans les délais envisagés, ou à la renonciation à celles-ci, que Cogeco Communications juge raisonnables au moment de les formuler. Bien que la direction les considère comme raisonnables en fonction de l'information dont dispose la Société au moment de les formuler, ces hypothèses pourraient se révéler inexactes. Les énoncés prospectifs sont aussi assujettis à certains facteurs, y compris les risques et incertitudes, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des prévisions actuelles de Cogeco Communications. Ces facteurs comprennent le défaut de respecter les conditions de réalisation du placement de billets, ainsi que les risques liés à la conjoncture générale des marchés, à la concurrence (y compris les écosystèmes concurrentiels et technologiques changeants et les stratégies concurrentielles perturbatrices adoptées par nos concurrents), au commerce, à la réglementation (y compris les modifications aux lois ou aux politiques gouvernementales et l'incidence des décisions réglementaires, comme celles du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes au Canada ou de la Federal Communications Commission aux États-Unis), à la fiscalité, à la technologie (y compris les risques liés à l'évolution de la technologie et aux cybermenaces), aux finances (y compris les variations des taux de change et des taux d'intérêt), à la conjoncture économique (y compris l'inflation, les droits de douane, la baisse des dépenses des consommateurs et l'augmentation des coûts), à la gestion des talents (y compris le marché hautement concurrentiel pour le bassin limité d'employés dotés de compétences numériques), aux menaces humaines ou naturelles qui pèsent sur le réseau de la Société (y compris la fréquence accrue des phénomènes météorologiques extrêmes qui pourraient perturber les activités), aux infrastructures et systèmes, à la durabilité et aux informations à fournir en matière de durabilité, au comportement éthique, à la propriété, aux litiges et à la santé et sécurité publiques, et bon nombre de ces risques sont indépendants de la volonté de la Société. Pour de plus amples renseignements sur ces risques et incertitudes, la Société invite le lecteur à se reporter à la rubrique « Incertitudes et principaux facteurs de risque » du rapport de gestion annuel pour l'exercice 2025 et du rapport de gestion du troisième trimestre de 2026 de la Société. La clôture du placement est assujettie à la conjoncture générale du marché et à d'autres conditions, et rien ne garantit que le placement sera réalisé ou que les modalités de ce placement ne seront pas modifiées. Ces facteurs n'ont pas pour objet de représenter une liste complète des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur Cogeco Communications, et les événements et résultats futurs pourraient être bien différents de ce que la direction prévoit actuellement. La Société invite le lecteur à ne pas s'appuyer outre mesure sur l'information prospective figurant dans le présent communiqué, renseignements qui représentent les attentes de Cogeco Communications à la date du présent communiqué (ou à la date à laquelle elles sont censées avoir été formulées), lesquels pourraient changer après cette date. Bien que la direction puisse décider de le faire, rien n'oblige la Société (et elle rejette expressément une telle obligation) à mettre à jour ni à modifier cette information à tout moment, à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs, sauf si la loi l'exige. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

INFORMATION :





Patrice Ouimet Chef de la direction financière Cogeco Communications inc. 514 764-4700 [email protected] Troy Crandall Chef de pratique, relations avec les investisseurs Cogeco Communications inc. 514 764-4600 [email protected]

SOURCE Cogeco Communications Inc.