Cofomo fait l'acquisition de Videns, leader québécois en intelligence artificielle appliquée.



MONTRÉAL, le 23 sept. 2025 /CNW/ - Cofomo, chef de file canadien en services-conseils en technologies de l'information et en transformation numérique, annonce l'acquisition de Videns, une entreprise québécoise reconnue pour son expertise de pointe en intelligence artificielle appliquée. Forte d'un leadership reconnu au Québec comme à l'international, Videns se distingue par sa compréhension fine des besoins d'affaires et par sa capacité à livrer des résultats tangibles.

Fondée en 2018, Videns s'est rapidement imposée comme un joueur clé dans son secteur. Son équipe d'une trentaine d'experts passionnés conçoit et déploie des solutions sur mesure dans des secteurs stratégiques comme la finance, l'assurance, l'industrie et la fabrication.

« L'acquisition de Videns confirme la volonté de Cofomo de consolider sa position comme leader dans le domaine de l'intelligence artificielle. En unissant nos forces, nous élargissons notre capacité d'innovation et offrons à nos clients des solutions intégrées, responsables et adaptées aux défis de demain », affirme Lyne Lazure, Présidente et Cheffe de la direction de Cofomo.

« Depuis notre fondation, nous avons toujours voulu démontrer que l'intelligence artificielle peut être développée de manière responsable, humaine et durable. Joindre nos forces à celles de Cofomo est une formidable opportunité de croissance qui nous permettra de poursuivre cette mission à plus grande échelle, tout en élargissant notre impact auprès de nos clients et de nos talents », souligne Sarah Legendre Bilodeau, cofondatrice et CEO de Videns.

Cette acquisition enrichit l'offre de Cofomo en analytique avancée, en valorisation des données et en intelligence artificielle. Elle accroît également notre capacité à accompagner les organisations dans des projets de transformation numérique plus vastes et plus complexes, consolidant ainsi notre position de partenaire stratégique incontournable.

À propos de Videns

Videns est un acteur québécois de premier plan en IA appliquée. L'entreprise contribue à l'évolution des organisations par la valorisation des données et l'intelligence artificielle. L'équipe met sa passion, son talent et son expérience à profit pour implanter des processus efficaces et durables, en harmonie avec les personnes et les valeurs des organisations, pour une société plus humaine.

À propos de Cofomo

Cofomo est une entreprise canadienne de services-conseils en technologies de l'information et en transformation numérique. Grâce à son équipe de plus de 3000 experts, Cofomo aide les organisations publiques et privées à concrétiser leur vision d'affaires par des solutions innovantes et adaptées.

SOURCE Cofomo Inc.

Marilou Lagacé, Directrice Principale, Marketing et Communications, Cofomo, [email protected]; Contact média: Alain Plante, [email protected]