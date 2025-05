Cette acquisition consolide la présence de Cofomo dans la capitale canadienne et dans le marché du secteur public

MONTRÉAL, le 1er mai 2025 /CNW/ - Cofomo, chef de file canadien dans le domaine des technologies de l'information (TI) et des services-conseils en transformation numérique et affaires, a le plaisir d'annoncer la conclusion d'une entente pour l'acquisition de Eperformance, une entreprise d'Ottawa qui développe des solutions numériques de qualité commerciale et offre des services connexes à l'intention d'organisations du secteur public. L'expertise de Eperformance consolide la position de Cofomo en élargissant sa capacité à fournir des solutions numériques personnalisées à tous ses clients ainsi qu'en renforçant ses pratiques Microsoft.

COFOMO SOUHAITE LA BIENVENUE À L’ÉQUIPE DE EPERFORMANCE (Groupe CNW/Cofomo Inc.)

« Nous sommes ravis d'accueillir Eperformance au sein de notre équipe. Nos valeurs partagées, notre souci de l'expérience client et la complémentarité de leur équipe de développement de solutions numériques font en sorte que cette union est tout à fait naturelle pour les deux organisations », déclare Lyne Lazure, présidente et cheffe de la direction de Cofomo. « L'ajout du Centre de développement Microsoft Power Platform, appuyé par le personnel reconnu et hautement qualifié de Eperformance sera un atout précieux pour soutenir notre clientèle notamment avec des solutions numériques en gestion des subventions, en gestion de la sécurité du personnel ou encore pour la conception d'autres solutions sur mesure basées sur Power Platform de Microsoft. », ajoute Blair Richardson, VPE et directeur général de Cofomo à Ottawa.

Éric Alain, président de Eperformance et son équipe entière se joignent à Cofomo. « Se joindre à Cofomo est une évolution tout à fait naturelle après cinq ans de partenariat. Cette union nous donne les moyens de réaliser nos ambitions de croissance et l'occasion d'accéder à de nouveaux marchés. Nous sommes heureux d'entamer cette nouvelle aventure. Depuis 2020, nous faisons équipe avec Cofomo afin d'élargir et d'approfondir les services que nous offrons à notre clientèle. Cette collaboration a permis de confirmer que nous partageons la même culture et les mêmes valeurs », affirme Éric Alain, président de Eperformance.

Développées sur la plateforme infonuagique de Microsoft, les solutions de Eperformance hissent Cofomo au rang de partenaire de choix pour répondre à la demande grandissante d'organisations à la recherche d'un guichet unique pour des services TI et de développement de solutions de classe mondiale . Ceci permettra à Cofomo de mieux soutenir les besoins du secteur public et d'autres organisations de toutes tailles ayant des exigences précises en matière de transformation, de solutions numériques et de convergence.

À propos de Eperformance : Créée en 2000, Eperformance est une entreprise spécialisée en développement de solutions et d'applications Web pour la prestation de services électroniques dans le secteur public. Eperformance conçoit et déploie des solutions commerciales axées sur la création de valeur pour les organismes du secteur public.

À propos de Cofomo - Établie en 1995, Cofomo est un chef de file canadien des services-conseils en technologies de l'information (TI) et en affaires, ce qui se traduit aujourd'hui par l'accélération de la transformation numérique des entreprises clientes. Ses solutions couvrent l'ensemble de leurs besoins, notamment en matière de stratégie, d'agilité, d'infonuagique, d'intelligence, de sécurité et d'innovation.

Cinq fois nommée parmi Les sociétés les mieux gérées au Canada de Deloitte en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, son expertise unique est mise en œuvre par l'entremise de modèles flexibles de livraison de talents ou de projets sur demande. Son équipe de 3 000 professionnels fournit ses services à de grandes entreprises et organisations des secteurs privé et public. (www.cofomo.com / www.novacap.ca).

Source : Carolyn Jolin, Vice-présidente, Marketing et Communications, Cofomo, [email protected] ; Contact média : Tamara Chiasson, [email protected], 514 688-7897