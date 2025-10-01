Cofomo fait l'acquisition d'ADNia conseils inc., firme spécialisée en intelligence d'affaires et en analytique.

MONTRÉAL, le 1 Oct. 2025 /CNW/ - Cofomo, chef de file canadien en services-conseils en technologies de l'information et en transformation numérique, annonce l'acquisition d'ADNia conseils inc., une firme québécoise reconnue pour son expertise en intelligence d'affaires (BI) et en analytique.

Fondée en 2010 et certifiée iso 9001, ADNia réunit plus de 60 conseillers spécialisés qui accompagnent des organisations publiques et privées dans l'optimisation de leurs données et la mise en œuvre de solutions analytiques de pointe. Grâce à cette acquisition, Cofomo consolide sa position de leader et enrichit son offre de services en intelligence d'affaires, en gouvernance des données et en analytique avancée.

« Cette union s'inscrit parfaitement dans notre vision de croissance et d'innovation. ADNia est reconnue pour la qualité de son expertise et sa méthodologie éprouvée, qui viendront renforcer notre capacité à livrer des solutions de transformation numérique à forte valeur ajoutée pour nos clients », souligne Lyne Lazure, Présidente et Cheffe de la direction de Cofomo.

« Depuis notre fondation, nous avons toujours misé sur l'intégrité, la qualité et le respect pour bâtir un environnement propice à l'excellence de nos conseillers et à la réussite de nos clients. Joindre nos forces à celles de Cofomo est une formidable opportunité de croissance et d'innovation, tant pour notre équipe que pour notre clientèle », affirment Steeve Boucher et Patrick Lavallée, associés principaux d'ADNia conseils inc.

Les deux organisations partagent des valeurs communes de collaboration, de savoir-faire et d'engagement envers leurs clients et leurs talents. Avec cette acquisition, Cofomo confirme sa volonté de se positionner comme un leader dans le domaine des données et d'accompagner les organisations publiques et privées dans leurs projets de transformation numérique et d'affaires, en leur offrant des solutions intégrées, innovantes et adaptées aux défis actuels est ceux à venir.



À propos d'ADNia conseils inc.

Fondée en 2010 et certifiée iso 9001, ADNia est une firme-conseils indépendante spécialisée en intelligence d'affaires et en analytique. Avec une équipe de plus de 60 conseillers, ADNia couvre l'ensemble du cycle de développement de solutions d'intelligence d'affaires et d'analytique, de la stratégie à la réalisation, en passant par la gouvernance des données et le développement des savoir-faire. (www.adniaconseils.ca)

À propos de Cofomo

Cofomo est une entreprise canadienne de services-conseils en technologies de l'information et en transformation numérique. Grâce à son équipe de plus de 3000 experts, Cofomo aide les organisations publiques et privées à concrétiser leur vision d'affaires par des solutions innovantes et adaptées. (www.cofomo.com)

SOURCE Cofomo Inc.

Source: Marilou Lagacé, Directrice principale, Marketing et Communications, Cofomo, [email protected]; Contact média: Alain Plante, [email protected]