Cœur + AVC se réjouit des nouvelles restrictions sur le vapotage annoncées par Ottawa

Interdire la publicité ciblant les jeunes : un premier pas dans la bonne direction

OTTAWA, le 20 déc. 2019 /CNW/ - Cœur + AVC est heureuse de constater les progrès réalisés en vue de resserrer la réglementation sur les cigarettes électroniques. La ministre de la Santé, Patty Hajdu, a annoncé un nouveau règlement sur la commercialisation visant à limiter l'exposition de la population à la publicité des cigarettes électroniques.

« Nous félicitons Santé Canada d'avoir pris des mesures pour renforcer les règles relatives à la publicité des cigarettes électroniques auprès des jeunes. Chez les jeunes, le vapotage est devenu une épidémie qui met leur santé en danger, et cette crise doit être résolue immédiatement », a déclaré Yves Savoie, chef de la direction de Cœur + AVC.

Au pays, 1 jeune sur 5 (de 12 à 18 ans environ) vapote. L'industrie cible les jeunes avec des moyens persuasifs, leur proposant des produits à saveurs alléchantes de fruits et de bonbons, et à emballage attrayant. De nombreux produits utilisés par les jeunes contiennent de fortes concentrations de nicotine - autant qu'un paquet entier de cigarettes.

« Cette annonce est un bon pas en avant, mais pour protéger pleinement les jeunes, nous devons également agir rapidement pour interdire complètement les arômes, pour restreindre la vente, pour limiter la teneur en nicotine et pour exiger l'affichage de mises en garde explicites sur les produits eux-mêmes », a ajouté M. Savoie.

Le vapotage est peut-être moins nocif que la cigarette, mais il n'est pas sans danger. À long terme, il pourrait causer des maladies respiratoires et cardiovasculaires, sans compter que la nicotine est nocive pour les cerveaux en développement.

