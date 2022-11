TORONTO, le 30 nov. 2022 /CNW/ - Cœur + AVC est heureuse d'annoncer la nomination de Maggie Fox à titre de présidente de son conseil d'administration national. Mme Fox est au service de Cœur + AVC depuis longtemps; tout d'abord membre du conseil consultatif de l'Ontario et du Nunavut en 2013, elle en est devenue la présidente en 2020. Elle est aussi devenue membre du conseil d'administration national en 2019 et en occupe le poste de vice-présidente depuis 2021.

Maggie Fox (Groupe CNW/Fondation des maladies du cœur et de l'AVC)

Reconnue comme chef de file dans le secteur numérique et des logiciels, elle a dirigé des entreprises de marketing multinationales novatrices, comme SAP, Aéroplan et Workhuman. Elle a plus récemment fondé Ciselier Company, une jeune pousse de vente électronique directe aux consommateurs.

« Il est essentiel de savoir comment établir des liens entre les gens et maximiser leurs contributions personnelles, en envisageant les possibilités par-delà les défis, pour assurer la réussite d'une entreprise. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne les organismes à but non lucratif, qui tirent parti de la générosité et du talent de bénévoles responsables », affirme Doug Roth, chef de la direction de Cœur + AVC. « Le désir d'innover de Maggie, de même que sa valorisation des perspectives et des voix diversifiées, nous permettrons d'accroître notre impact et de faire progresser notre vision pour toute la population au pays : la vie, à l'abri des maladies du cœur et de l'AVC. »

La relation entre Mme Fox et Cœur + AVC s'est tissée il y a de nombreuses années, étant donné que plusieurs membres de sa famille et de ses proches ont été touchés par les maladies du cœur et l'AVC. Elle mettra maintenant à profit son expérience de directrice, guidant des entreprises complexes vers le succès, pour améliorer les résultats en matière de santé tout en mettant un accent particulier sur les populations méritant l'équité.

« Je suis très enthousiaste à l'idée de continuer la promotion du travail vital que Cœur + AVC rend possible, par l'entremise de mon rôle de présidente », déclare-t-elle. « Mon objectif est de nourrir ma curiosité, dans toutes mes sphères d'activité. En tant que nouvelle présidente, je suis impatiente de poursuivre le travail constant de ma prédécesseure, Alison Twiner. Je souhaite profiter de l'élan qu'elle a suscité pendant sa présidence pour soutenir, financer et défendre ceux qui collaborent pour combattre les maladies du cœur et l'AVC. »

Maggie Fox remplace Alison Twiner, présidente sortante du conseil d'administration. Cette dernière assumera le rôle d'ancienne présidente au sein du conseil d'administration national de Cœur + AVC.

