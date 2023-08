La réglementation aidera à combattre le fléau qu'est le vapotage chez les jeunes

MONTRÉAL, le 2 août 2023 /CNW/ - Cœur + AVC est ravie de l'approbation, par le conseil des ministres, d'une réglementation sur les produits de vapotage. Comme annoncé aujourd'hui par le ministre de la Santé, Christian Dubé, ainsi que la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein Air, Isabelle Charest, la réglementation interdira tous les arômes, à l'exception de celui du tabac, limitera la capacité des réservoirs et des capsules à 2 ml et encadrera l'apparence des produits de vapotage. Cœur + AVC est convaincue que ces restrictions, qui entreront en vigueur le 31 octobre 2023, permettront d'aider à combattre le vapotage chez les jeunes.

« Cœur + AVC félicite le gouvernement du Québec pour l'approbation de cette réglementation sur les produits de vapotage. L'interdiction complète des arômes, incluant la menthe et le menthol, est un grand pas en avant pour protéger nos jeunes contre ces produits addictifs », mentionne Kevin Bilodeau, directeur, Relations gouvernementales, Québec, à Cœur + AVC.

Selon une étude financée par Cœur + AVC en 2021 auprès des Québécois âgés de 16 à 24 ans, les données sont alarmantes. Neuf jeunes sur dix mentionnent que les arômes sont une raison importante pour laquelle ils ont commencé à vapoter, et le même nombre affirme que c'est un facteur important pour continuer de le faire. En moyenne, les jeunes Québécois commencent à vapoter à 15 ans, vapotent 6 jours par semaine et 31 fois par jour. Un autre fait inquiétant est que plus du quart des jeunes ont commencé à fumer la cigarette après avoir commencé à vapoter, car ils sont devenus dépendants à la nicotine.

La mise en place du règlement permet au Québec de rejoindre cinq autres provinces et territoires canadiens qui ont adopté ou mis en œuvre des restrictions complètes sur les arômes des produits de vapotage, soit l'Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, le Nunavut et les Territoires-du-Nord-Ouest. « La réglementation aura un impact significatif sur l'attrait du vapotage chez les jeunes Québécois et, espérons-le, incitera d'autres provinces et le gouvernement fédéral à suivre l'exemple et à emboîter le pas rapidement. Nos jeunes, d'un océan à l'autre, méritent d'être protégés contre le fléau qu'est le vapotage », renchérit M. Bilodeau.

Depuis plusieurs années, Cœur + AVC et d'autres organismes en santé militent auprès des gouvernements fédéral et provinciaux pour la mise en place de mesures permettant de combattre le vapotage chez les jeunes.

À propos du sondage

Le sondage portait sur des adolescents et des jeunes adultes québécois âgés de 16 à 24 ans qui avaient vapoté au moins une fois par semaine au cours des trois derniers mois pour un total de 299 répondants. Le sondage a été effectué entre novembre 2020 et janvier 2021.

