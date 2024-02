L'annonce d'aujourd'hui est un premier pas vers l'égalité d'accès à des médicaments vitaux

OTTAWA, ON, le 29 févr. 2024 /CNW/ - Cœur + AVC félicite le gouvernement fédéral pour le dépôt aujourd'hui d'un projet de loi sur l'assurance médicaments. Ce plan d'assurance abordable permettra à 7,5 millions de personnes qui ne sont pas assurées ou n'ont pas une couverture suffisante d'avoir accès à des médicaments d'ordonnance pour le diabète et à des contraceptifs. Nous reconnaissons également le rôle déterminant du NPD dans ce dossier.

« Nous levons notre chapeau au gouvernement fédéral pour cette décision historique de présenter un programme national d'assurance médicaments, déclare Doug Roth, chef de la direction de Cœur + AVC. Les personnes atteintes de diabète sont trois fois plus susceptibles de mourir d'une maladie du cœur. Et c'est une affection qui touche les membres les plus vulnérables de notre société. Il s'agit là d'une avancée majeure. »

Cœur + AVC demande au gouvernement fédéral d'élargir rapidement le programme de façon prudente sur le plan budgétaire, en y ajoutant une liste de médicaments essentiels, y compris les médicaments prescrits pour les maladies du cœur et l'AVC, comme le recommande le rapport Hoskins de 2019 du gouvernement sur l'assurance médicaments. Chaque année, plus de 600 personnes au pays meurent d'une cardiopathie ischémique parce qu'elles n'ont pas les moyens de payer leurs médicaments.

« L'annonce d'aujourd'hui n'est qu'un début, ajoute Doug Roth. Nous savons que 16 % des personnes qui sont atteintes d'un trouble cardiaque ont de la difficulté à débourser le coût des médicaments qui leur sont prescrits pour l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie et les maladies du cœur. La prochaine étape est que le gouvernement fédéral garantisse l'accès à ces médicaments sur ordonnance essentiels, et ce, à l'ensemble de la population. »

