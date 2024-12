L'ancien vice-président principal des communications des Canadiens de Montréal succédera à Jocelyn Théoret

MONTRÉAL, le 3 déc. 2024 /CNW/ - Cœur + AVC est heureuse d'annoncer la nomination de Donald Beauchamp au poste de président de son conseil consultatif au Québec. Depuis 2018, M. Beauchamp siège au conseil consultatif provincial de Cœur + AVC, où il occupait plus récemment le poste de vice-président.

Cœur + AVC annonce la nomination de Donald Beauchamp au poste de président du conseil consultatif du Québec (Groupe CNW/Fondation des maladies du cœur et de l'AVC)

Avant d'occuper le poste de vice-président principal des communications pour les Canadiens de Montréal de 1993 à 2018, M. Beauchamp a été directeur du marketing et des communications pour Hockey Canada, et directeur de l'information sportive à l'Université d'Ottawa. Il est aujourd'hui conseiller spécial pour l'équipe de TACT, une agence de service-conseil basée à Montréal.

Personnellement touché par la cause, il était naturel pour M. Beauchamp de s'impliquer dans le conseil provincial de Cœur + AVC, rôle qu'il remplit avec générosité et passion.

« Mon fils, Émile, est né avec une cardiopathie congénitale et il a subi neuf chirurgies cardiaques, dont la première à seulement quatre jours de vie, raconte M. Beauchamp. Lorsqu'il avait 15 ans, Émile a subi un arrêt cardiaque soudain lors de vacances en famille au Mexique. Le cœur d'Émile s'est remis à battre après 50 minutes de RCR et neuf décharges de DEA. À ce moment, j'étais déjà engagé auprès de Cœur + AVC, mais cet incident m'a motivé à m'investir davantage. »

Extrêmement reconnaissant de voir son fils grandir et s'épanouir, M. Beauchamp consacrera son énergie à deux principaux objectifs : soutenir la recherche qui sauve des vies et augmenter l'accès public aux défibrillateurs externes automatisés (DEA). Il souhaite également promouvoir les principaux signes de l'AVC, représentés par l'acronyme VITE.

« L'un de mes amis proches, l'ancien entraîneur des Canadiens de Montréal, Jacques Demers, a subi un grave AVC qui l'a laissé avec de lourdes séquelles. Voir les effets dévastateurs de l'AVC d'aussi près m'a bouleversé. Je souhaite donc sensibiliser encore plus les gens à l'importance de connaître les signes de l'AVC et d'appeler le 9-1-1 lorsqu'ils en sont témoins », mentionne M. Beauchamp.

« Donald est un membre inestimable de notre conseil consultatif au Québec. Sa passion, son dévouement et son esprit de leadership sont des atouts importants pour faire grandir Cœur + AVC au Québec et faire rayonner la belle province partout au pays. Nous sommes heureux d'annoncer sa nomination à la présidence du conseil consultatif provincial », affirme Michelle Brisebois, vice-présidente principale, Québec, à Cœur + AVC.

M. Beauchamp remplacera M. Jocelyn Théoret, président sortant du conseil consultatif provincial.

À propos de Cœur + AVC

La vie. Ne passez pas à côté. C'est pour cette raison que Cœur + AVC mène la lutte contre les maladies du cœur et l'AVC depuis plus de 70 ans. Nous devons favoriser les prochaines découvertes médicales afin que les gens au pays ne passent pas à côté de moments précieux. Ensemble, nous travaillons à prévenir les maladies, à sauver des vies et à promouvoir le rétablissement grâce à la recherche, à la promotion de la santé et aux politiques publiques. coeuretavc.ca @coeuretavc

SOURCE Fondation des maladies du cœur et de l'AVC

Personne-ressource : Maryse Bégin, [email protected], 514 669-6297