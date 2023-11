TORONTO, le 10 nov. 2023 /CNW/ - Le ministre du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences, David Piccini, s'est joint à Jeff Musson, directeur général de Coding for Veterans, et Dani Lipkin, directeur général, Secteur de l'innovation mondiale, Bourse de Toronto (TSX), afin d'ouvrir les marchés, de commémorer le jour du Souvenir et de rendre hommage aux anciens combattants et aux membres des Forces armées canadiennes.

Coding for Veterans ouvre les marchés - Vendredi 10 novembre 2023 - https://youtu.be/A0dci_TnN5E

Coding for Veterans aide les anciens combattants partout en Amérique du Nord à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour obtenir un emploi en développement de logiciels et en cybersécurité. Leur programme est entièrement offert en ligne par l'université du sud de la Californie et au Canada, par l'Université d'Ottawa. Depuis 2019, Coding for Veterans a aidé plus de 500 militaires à passer « du déploiement à l'emploi » et à s'armer de nouvelles compétences afin de protéger nos frontières numériques. Pour en savoir plus, visiter https://www.codingforveterans.com/.

