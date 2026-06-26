Co-operators tient un événement de prévention du vol de véhicules à son siège social de Guelph

GUELPH, ON, le 26 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, Co-operators a réuni des partenaires communautaires, des leaders du gouvernement et des membres de son personnel à son siège social de Guelph pour les sensibiliser au vol de véhicules et souligner l'importance de la prévention, de la collaboration et de l'action communautaire.

Même si moins de véhicules ont été volés ces dernières années, le problème demeure. À Guelph, le nombre de vols déclarés a chuté de 29 % de 2023 à 2024, mais il a augmenté de 12,4 % en 2025, ce qui fait ressortir l'importance d'une action continue. Au-delà de la perte d'un véhicule, ces incidents peuvent avoir des répercussions durables sur la sécurité financière et la tranquillité d'esprit, ce qui renforce la valeur de solutions communautaires proactives.

« Chez Co-operators, nous savons que le vol de véhicules n'est pas un problème auquel une organisation peut s'attaquer seule », a dit Tara Laidman, vice-présidente aux assurances habitation et auto chez Co-operators. « Des partenariats solides, une action concertée et un engagement commun sont indispensables. Des événements comme celui-ci soulignent l'importance de se donner la main au niveau local pour accroître la sensibilisation, renforcer les partenariats et échanger ses connaissances. »

L'événement a accueilli l'honorable Zee Hamid, solliciteur général associé de l'Ontario et responsable de la Lutte contre le vol d'automobiles et de la Réforme relative aux mises en liberté sous caution, Mme Dominique O'Rourke, députée de Guelph, de même que des représentants et représentantes de la Ville de Guelph, du service de police de Guelph et de l'organisme KYCS (Keep Your Community Safe), qui ont transmis de l'information sur les tendances locales et sur les actions concertées qui visent en ce moment à remédier au vol de véhicules dans la région.

« Je félicite Co-operators d'avoir tenu cet événement important, qui réunit des leaders communautaires, les forces de l'ordre et des partenaires pour lutter contre le vol de véhicules », a déclaré Zee Hamid, ministre associé de la Lutte contre le vol d'automobiles et de la Réforme relative aux mises en liberté sous caution. « Depuis quelques années, nous sommes témoins d'une diminution très encourageante. Cela dit, pour gagner la bataille, nous devons continuer d'entretenir une collaboration. Les efforts de sensibilisation déployés en ce moment renforcent nos collectivités et protègent nos familles. Ensemble, par la prévention et le partenariat, nous allons continuer de rendre l'Ontario plus sécuritaire. »

« Pour prévenir le vol de véhicules et y remédier, il faut une collaboration soutenue entre les forces policières, l'industrie et tous les ordres de gouvernement », a affirmé Dominique O'Rourke, députée de Guelph. « Le gouvernement fédéral lutte contre le vol de véhicules en renforçant les dispositions législatives contre les personnes qui commettent ces vols, en interceptant plus de véhicules volés dans les ports et aux frontières et en améliorant la coordination entre les organismes d'application de la loi à l'échelle du pays. En travaillant ensemble, nous protégeons la population de Guelph et y bâtissons des collectivités plus sécuritaires. »

« Des mesures simples peuvent avoir un effet réel sur la prévention du vol de véhicules », a renchéri David Doxey, inspecteur aux services d'enquête du service de police de Guelph. « Stationner son véhicule à un endroit bien éclairé ou dans un garage et y installer un verrou de volant ou de pédale de frein, en plus d'autres moyens de dissuasion tels qu'une caméra vidéo de sécurité ou un système de repérage GPS du marché secondaire, peuvent rendre les véhicules moins attirants et réduire le risque de vol ».

Les personnes présentes ont également eu l'occasion de découvrir des outils de prévention pratiques, notamment lors d'une démonstration de KYCS, qui propose un système canadien de récupération en cas de vol conçu pour protéger les véhicules.

Par des initiatives comme celle-ci, Co-operators continue de travailler avec ses partenaires, dans divers secteurs, pour soutenir leurs efforts de prévention et les aider à rendre les collectivités plus sécuritaires et résilientes.

Pour en savoir plus sur la prévention du vol de véhicules et les ressources disponibles, parcourez notre Centre de ressources sur le vol de véhicules.

À propos de Co-operators

Fièrement canadienne depuis 1945, Co-operators est une coopérative de services financiers de premier plan qui offre des solutions d'assurance multibranches et de placement ainsi que des services et des conseils personnalisés afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à bâtir et à consolider leur sécurité financière. Avec des actifs sous administration de plus de 79 milliards de dollars, elle est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. En tant qu'organisation carboneutre, Co-operators est déterminée à atteindre l'objectif de zéro émissions nettes dans ses activités et ses placements d'ici 2040 et 2050, respectivement. Co-operators est reconnue comme l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada et se classe parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada, selon Corporate Knights.

Les médias qui désirent obtenir de plus amples renseignements ou des entrevues sont priés de communiquer avec : le Bureau des médias de Co-operators à l'adresse [email protected].

SOURCE The Co-operators Group Limited