PENTICTON, BC, le 1er mai 2025 /CNW/ - En qualité de fière commanditaire du prestigieux prix Lynn Orstad -- Women in Wildfire Resiliency, Co‑operators est heureuse de souligner les réalisations des cinq remarquables lauréates de cette année.

Ce prix annuel a été décerné lors du Wildfire Resiliency and Training Summit de 2025 afin d'honorer les femmes exceptionnelles qui ont contribué de manière significative à promouvoir la résilience devant les incendies de forêt à travers le Canada. Le prix a été créé à la mémoire de Lynn Orstad pour célébrer le dévouement, la passion et le leadership des femmes déterminées à réduire les risques d'incendie de forêt, à renforcer la résilience des collectivités et à gérer les situations d'urgence.

« Co-operators s'est profondément engagée à soutenir les femmes qui jouent un rôle crucial pour renforcer la résilience devant les incendies de forêt au Canada, a déclaré Maya Milardovic, vice-présidente associée aux relations gouvernementales. Le prix Lynn Orstad met en lumière les contributions incroyables de ces pionnières qui non seulement dirigent avec expertise, mais qui inspirent également les autres à agir et à bâtir des collectivités plus résilientes ».

Cette année, les lauréates sont :

Kira Hoffman -- écologiste du feu et praticienne, Université de la Colombie-Britannique, Bulkley Valley Research Centre

-- écologiste du feu et praticienne, Université de la Colombie-Britannique, Bulkley Valley Research Centre Nora Hannon -- conseillère principale en atténuation des catastrophes et en adaptation, District régional de Central Kootenay

-- conseillère principale en atténuation des catastrophes et en adaptation, District régional de Central Kootenay Amanda Reynolds -- spécialiste en atténuation, First Nations' Emergency Services Society (FNESS)

-- spécialiste en atténuation, First Nations' Emergency Services Society (FNESS) Amy Cardinal Christianson -- conseillère en politique et spécialiste de l'intendance autochtone du feu, Indigenous Leadership Initiative

-- conseillère en politique et spécialiste de l'intendance autochtone du feu, Indigenous Leadership Initiative Shelly Harnden - coordonnatrice des terres et des ressources, ministère des Forêts

Cette année, le Wildfire Resiliency and Training Summit, qui s'est tenu du 14 au 18 avril 2025, a attiré plus de 800 membres des communautés unies dans la lutte contre les incendies de forêt de toute la Colombie-Britannique, notamment des représentants et représentantes des Premières Nations, des services d'incendie et des administrations locales, ainsi que des spécialistes des feux de forêt. Les lauréates ont été récompensées pour leur travail novateur en matière de prévention et d'atténuation des incendies de forêt ainsi que pour leur engagement communautaire. Elles ont chacune reçu un prix personnalisé et une subvention de 1 000 $ pour soutenir des initiatives visant à renforcer la résilience devant les incendies de forêt au sein de leur collectivité.

Le prix Lynn Orstad porte le nom d'une femme remarquable dont l'héritage continue d'inspirer les générations futures. Lynn Orstad a défendu sans relâche la résilience devant les incendies de forêt. Elle est notamment connue pour son travail en matière de gestion des urgences, de réduction des risques d'incendie de forêt et d'éducation dans la collectivité. Après son décès en 2021, ce prix permet de poursuivre son travail et son mentorat, en donnant aux femmes les moyens de faire carrière dans les domaines de la gestion des urgences et de la résilience devant les incendies de forêt.

Pour en savoir plus sur le prix Lynn Orstad ainsi que sur les futures possibilités de soutenir la résilience devant les incendies de forêt, consultez le site FireSmart BC.

À propos de Co‑operators

Fièrement canadienne depuis 1945, Co‑operators est une coopérative de services financiers de premier plan qui offre des solutions d'assurance multibranches et de placement ainsi que des services et des conseils personnalisés afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à bâtir et à consolider leur sécurité financière. Avec des actifs sous administration de plus de 71 milliards de dollars, elle est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. En tant qu'organisation carboneutre, Co‑operators est déterminée à atteindre zéro émissions nettes dans ses activités et ses placements d'ici 2040 et 2050 respectivement. Co‑operators figure au palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada et se classe parmi les 50 meilleures entreprises responsables au pays selon Corporate Knights. Consultez la page www.cooperators.ca pour en savoir plus.

À propos d'Intelli-feu en Colombie-Britannique

Le programme provincial Intelli-feu en Colombie-Britannique vise à réduire les effets négatifs des incendies de forêt. Il est la ressource de référence pour les individus, les quartiers et les collectivités qui cherchent à se protéger et à protéger leurs biens contre les incendies de forêt. Ses ressources sont basées sur des recherches scientifiques qui démontrent que le fait d'effectuer des tâches simples du programme Intelli-feu peut rendre les propriétés beaucoup plus résilientes. Pour en savoir plus, consultez le site firesmartbc.ca/.

À propos d'Intelli-feu en Alberta

Fondé en 2020, le programme Intelli-feu en Alberta est né de la principale recommandation du rapport final de l'examen des incendies de forêt du printemps 2019 du gouvernement de l'Alberta. L'objectif est de favoriser une approche globale de la résilience devant les incendies de forêt dans la province. La section provinciale d'Intelli-feu en Alberta travaille en collaboration et en harmonie avec Intelli-feu Canada. Pour en savoir plus, consultez firesmartalberta.ca/.

Les médias peuvent communiquer avec :

Courriel : [email protected]

SOURCE The Co-operators Group Limited