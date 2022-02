« Tout le secteur des soins de santé fait face à un degré jamais vu de stress, d'épuisement professionnel et de pénurie de personnel. Après les périodes d'incertitude et les changements rapides que nous avons connus, notre personnel se sent vidé, exténué, épuisé. Le maintien d'un effectif résilient, apte et autonome est essentiel à notre mission, qui est de fournir avec compassion des soins centrés sur la personne à la clientèle que nous avons le privilège de servir », dit Sandra Ramelli, vice-présidente au personnel et aux stratégies du St. Joseph's Health Centre. « Nous sommes tellement reconnaissants que Co-operators voie combien il est important d'investir dans l'aspect humain des soins de santé, parce que nous savons que quand les membres de notre personnel se sentent soutenus sur les plans physique, psychique et spirituel, ils sont mieux outillés pour prendre soin de leurs collègues et de nos patients, nos résidents et nos clients ».

Le nouveau Centre for Resilience, Learning and Growth, parrainé par Co-operators, intégrera des stratégies de résilience, d'apprentissage et de développement visant à soutenir la santé mentale, le mieux-être et la croissance personnelle et professionnelle du personnel de tous les échelons de l'organisation. Étalé sur plusieurs années, ce projet sera initialement conçu et lancé au St. Joseph's Health Centre et offert à l'ensemble des médecins et du personnel. À mesure que les stratégies et les outils seront conçus, le soutien offert par le Centre s'étendra à d'autres établissements du système de santé de St. Joseph et aux partenaires en soins de santé qui couvrent la région de Guelph-Wellington, en Ontario.

« Nous sommes vraiment honorés de collaborer avec le St. Joseph's Health Centre à l'établissement du Centre for Resilience, Learning and Growth, qui apportera un soutien unique et novateur aux fournisseurs de soins de santé de notre collectivité », dit Lisa Guglietti, première vice-présidente et cheffe de l'exploitation, Conception de produits d'assurance de dommages chez Co-operators. « Co-operators reconnaît que, pour continuer à bâtir des collectivités résilientes, nous devons fournir aux travailleurs de la santé les ressources de bien-être personnel et de santé mentale dont ils ont besoin pour relever les défis actuels, ainsi que les outils qui leur permettront de se développer professionnellement et de surmonter les difficultés de l'avenir ».

« Co-operators est un partenaire essentiel du St. Joseph's Health Centre de Guelph depuis de très nombreuses années », dit Sera Filice-Armenio, cheffe de la direction de la fondation du St. Joseph's Health Centre. « C'est un grand honneur d'avoir pour partenaire une organisation aussi déterminée à soutenir la résilience, la santé mentale et le développement de nos équipes de soins, qui donnent tant à cette collectivité. Grâce à ce cadeau remarquable, le Centre for Resilience, Learning and Growth aidera nos médecins et nos employés à répondre et à s'adapter à l'ambiguïté, à la fluctuation et au changement rapide avec lesquels nous composerons pendant des années encore. »

À propose de St. Joseph's Health Centre Guelph et de sa fondation

Le St. Joseph's Health Centre de Guelph est un chef de file quant au soutien et aux soins de santé exceptionnels qu'il offre aux patients, aux résidents, aux familles et à l'ensemble de la collectivité qu'il sert. Ses programmes et services aident les personnes de tous âges qui ont besoin de services de réadaptation ou de soins médicaux complexes ou à long terme. Il propose également des programmes d'approche communautaire qui aident les gens, notamment ceux qui vivent un problème de démence ou de fragilité, à gérer leur état de santé tout en demeurant actifs dans la collectivité. La St. Joseph's Health Centre Foundation travaille avec la collectivité de Guelph pour amasser des fonds afin d'améliorer les soins exceptionnels que le St. Joseph's Health Centre de Guelph a le privilège de fournir.

À propose de Co-operators

Co-operators est une coopérative canadienne de services financiers de premier plan qui offre des solutions d'assurance multiproduit et de placement ainsi que des services et des conseils personnalisés afin d'aider les Canadiens à bâtir et à consolider leur sécurité financière. Son actif sous administration s'élève à plus de 61,5 milliards de dollars. Co-operators, qui offre des conseils de confiance aux Canadiens depuis 76 ans, est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. Ayant atteint son objectif de devenir équivalente carboneutre en 2020, Co-operators est déterminée à atteindre ses objectifs de carboneutralité dans ses activités et placements, d'ici 2040 et 2050, respectivement. Co-operators se classe aussi parmi les 50 meilleures entreprises responsables au Canada selon Corporate Knights et figure au palmarès des Employeurs de choix au Canada selon Kincentric. Pour en savoir plus, consultez le site www.cooperators.ca.

SOURCE The Co-operators Group Limited

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Ansley Foreman, associée aux communications, St. Joseph's Health Centre Foundation Guelph, [email protected], 519-767-3424