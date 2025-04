GUELPH, ON, le 11 avril 2025 /CNW/ - À l'occasion de son assemblée générale annuelle (AGA), qui s'est tenue à Toronto du 2 au 4 avril, Co‑operators a réuni des membres et des représentants et représentantes de partout au Canada pour discuter de son orientation stratégique et de ses réalisations de la dernière année. Tout au long de l'événement, on a également célébré le 80e anniversaire de Co‑operators et la proclamation de 2025 comme Année internationale des coopératives par les Nations Unies.

Célébrer la collaboration et la communauté

La collaboration, l'élévation mutuelle et l'impact positif sur les collectivités ont été les thèmes principaux de l'événement. Pendant ces deux jours, 92 personnes déléguées représentant 46 organisations membres ont participé à des ateliers de formation sur l'IDEA (inclusion, diversité, équité et accessibilité) et d'autres sujets, ont entendu les récits de partenaires communautaires et d'organismes subventionnés et ont écouté des porte-parole du mouvement coopératif venant de Co‑operators, du Canada et du monde.

Pendant son discours inaugural, Rob Wesseling, chef de la direction de Co‑operators, a exprimé l'engagement de l'entreprise pour la responsabilité sociale et la création d'un monde meilleur au moyen des principes coopératifs : « À une époque où l'individualisme semble prendre toujours plus de place, nous pouvons nous ériger en modèle de coopération, de respect et d'inclusion face aux forces qui cherchent à susciter la division, le mépris et l'abandon ». Il a souligné l'importance de la collaboration au sein de l'entreprise et des communautés locales, nationales et mondiales : « Nous croyons que l'union fait la force […] que le véritable succès ne passe pas par des réalisations isolées, mais par l'entraide ».

« De concert avec le reste de l'industrie, nous avons l'occasion de combler les lacunes en matière de protection d'assurance pour les Canadiens et Canadiennes et les collectivités financièrement vulnérables », a affirmé Karen Higgins, cheffe des finances de Co‑operators, en présentant les résultats fiscaux de 2024 - une année marquée par certains des événements météorologiques les plus marquants de l'histoire du Canada. « Notre situation de trésorerie nous permet de soutenir nos priorités stratégiques à long terme, notre mission et les gens qui comptent sur nous ».

Le dernier jour de l'assemblée, Liz Green, directrice générale de la Fédération internationale des coopératives et mutuelles d'assurance (ICMIF), a prononcé un discours spécial sur le pouvoir de l'innovation en assurance pour renforcer la résilience sociale et la rentabilité à long terme. « Le secteur des coopératives et des mutuelles d'assurance montre que la réussite financière et l'impact social vont de pair, mentionne-t-elle. Il ne s'agit pas de choisir entre la performance et la raison d'être, mais de combiner les deux en vue de bâtir un avenir durable et résilient. Cette approche, qui favorise la viabilité financière, stimule l'innovation et crée un impact fort, prouve que la raison d'être est à la fois un avantage concurrentiel et une force positive puissante. »

Dernières nouvelles du conseil d'administration

L'AGA de 2025 a marqué une transition importante sur le plan du leadership, avec le départ à la retraite de John Harvie, président du conseil d'administration, qui a consacré de nombreuses années à Co‑operators. Ses 14 années de service - 11 comme président du conseil - établissent un legs de responsabilité, de transparence et d'engagement envers l'intérêt commun. Pendant son dernier discours aux membres, il a fait remarquer ce qui suit : « En ces temps tumultueux […], c'est la bonne gouvernance qui nous donne les balises dont nous avons besoin non seulement pour maintenir le cap, mais aussi pour continuer d'avancer vers nos impératifs stratégiques et de soutenir la population et les collectivités canadiennes ».

On a élu Robert Moreau pour lui succéder à la présidence du conseil d'administration.

En plus de M. Harvie, quatre membres du conseil d'administration ont pris leur retraite :

Phil Baudin (Colombie-Britannique)

(Colombie-Britannique) Hazel Corcoran ( Alberta )

( ) Jack Wilkinson ( Ontario )

( ) Alexandra Wilson ( Ontario )

On a élu cinq administrateurs et administratrices :

Tim Hofstra ( Alberta )

( ) Reba Plummer ( Ontario )

( ) John Kay (Colombie-Britannique)

(Colombie-Britannique) Shanti Samaroo (Atlantique)

(Atlantique) Mark Reusser ( Ontario )

Deux administratrices ont été réélues pour un nouveau mandat :

Shelley McDade (Colombie-Britannique)

(Colombie-Britannique) Jessica Provencher (Québec)

Faire tomber les barrières à l'emploi et célébrer la différence

Comme dernier temps fort, Co‑operators a fièrement fait un don à Neurodivergent Futures Cooperative, un organisme local qu'elle a présenté lors de sa soirée d'accueil. Fondée en 2023, cette coopérative vise à donner les moyens aux personnes neuroatypiques de développer une communauté, de se réaliser pleinement et de s'épanouir par la croissance personnelle et professionnelle. Sa plateforme, ND Connect, a facilité près de 800 liens de mentorat et de collaboration qui permettent aux personnes neuroatypiques de triompher des barrières systémiques à l'emploi. En 2024, cette coop a également reçu une aide financière des Fonds communautaires et du Programme de développement des coopératives de Co-operators.

« Notre jeune entreprise a été créée par des personnes neuroatypiques pour des personnes neuroatypiques, et le soutien que nous avons reçu de Co-operators est déterminant pour permettre à ND Connect de continuer à servir l'esprit, les besoins et le vécu de nos membres », constate Eliana Bravos, cofondatrice. « On sent qu'on nous appuie lorsque des partenaires partagent nos valeurs et notre volonté de renforcer la résilience sociale et économique d'une communauté mal servie ».

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ndconnect.app.

Alors que Co‑operators a le regard rivé vers l'avenir, les célébrations des jalons importants refléteront son héritage durable. L'organisation demeure inébranlable dans sa quête d'équilibre entre son impact social et sa réussite d'affaires, traitant ses membres, sa clientèle, son personnel, ses conseillères et conseillers, et ses partenaires avec respect et honnêteté.

