Co-operators annonce la création d'un comité consultatif autochtone pour guider ses engagements en faveur de la vérité et de la réconciliation

GUELPH, ON, le 9 avril 2026 /CNW/ - Co-operators est fière d'annoncer la création d'un comité consultatif autochtone (le « Comité »), marquant ainsi une étape essentielle dans son engagement à long terme en faveur de la vérité et de la réconciliation. Composé de sept membres, le Comité réunit des leaders autochtones qui mettront à profit leur vécu, leur savoir culturel et leur expertise communautaire pour aider Co-operators à intégrer la vérité et la réconciliation dans ses stratégies, ses produits et ses activités.

Le Comité jouera un rôle majeur en veillant à ce que la voix et la vision du monde des peuples autochtones aient une incidence directe sur les décisions de l'organisation, ce qui consolidera la voie vers un respect mutuel, une compréhension culturelle et une inclusion sociale et économique concrète. La création du Comité reflète les valeurs de responsabilité, d'intégrité et d'inclusion de Co-operators et montre l'engagement de cette dernière à répondre à l'appel à l'action 92 de la Commission de vérité et réconciliation, qui exhorte les entreprises canadiennes à adopter la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) comme cadre de réconciliation.

« Notre parcours de vérité et de réconciliation nous amène à diriger différemment : en écoutant avec humilité, en apprenant avec intention et en fondant nos décisions sur des relations établies sur la confiance et le respect », déclare Laura Mably, première vice-présidente et cheffe des ressources humaines chez Co‑operators. « Le comité consultatif autochtone ne se limite pas à fournir des conseils; il reflète notre promesse de transformer notre façon de fonctionner, de concevoir des solutions et d'agir pour les peuples et les communautés autochtones du Canada ».

Le Comité travaillera en étroite collaboration avec différentes équipes de Co‑operators, notamment avec son équipe d'inclusion, de diversité, d'équité et d'accessibilité (IDEA), sous la supervision de Michelle Laidlaw, vice-présidente associée au portefeuille national de produits d'assurance habitation, qui sera coprésidente aux côtés d'Angela Desnomie.

« Ce comité donne une occasion de façonner la vérité et la réconciliation non pas comme une déclaration, mais comme une pratique fondée sur le respect, l'imputabilité et la responsabilité partagée », ajoute Angela Desnomie, coprésidente du Comité. « Nous avons choisi de faire équipe avec Co-operators parce que l'organisation a fait preuve d'une volonté d'écouter, d'apprendre et de mettre en œuvre les changements systémiques nécessaires à un impact durable. Ensemble, nous allons tracer la voie de la prospérité autochtone, veiller à ce que le savoir culturel et le vécu guident la prise de décisions, et faire progresser l'intention de l'appel à l'action 92 de façons qui honorent nos communautés, maintenant et pour les générations futures. Nous espérons que ce partenariat encouragera d'autres organisations à aller au-delà des gestes symboliques pour adopter de véritables mesures durables. »

Membres du Comité

Tasha Altman , cheffe de la direction, Many Nations Financial Services Ltd.

, cheffe de la direction, Many Nations Financial Services Ltd. Vince Brittain , directeur des services urbains, Grand conseil de Prince Albert

, directeur des services urbains, Grand conseil de Prince Albert Cadmus Delorme , fondateur de OneHoop Advisory Services, partenaire chez Flowing River Capital Group et chancelier à l'Université de Regina

, fondateur de OneHoop Advisory Services, partenaire chez Flowing River Capital Group et chancelier à l'Université de Regina Angela Desnomie , vice-présidente aux finances et à l'administration chez MLCN Investment Management Corp. et membre du conseil d'administration d'AFOA Canada et Saskatchewan

, vice-présidente aux finances et à l'administration chez MLCN Investment Management Corp. et membre du conseil d'administration d'AFOA Canada et Saskatchewan Aubrey ‑ Anne Laliberte ‑ Pewapisconias , directrice du programme ImaGENation, Indigenous Clean Energy

, directrice du programme ImaGENation, Indigenous Clean Energy Margaret Pfoh , cheffe de la direction, Aboriginal Housing Management Association

, cheffe de la direction, Aboriginal Housing Management Association Travis Seymour, directeur général, Fonds pour les habitations du marché des Premières Nations

Responsabilités du Comité

Intégrer les conseils et le leadership des communautés autochtones dans la prise de décisions d'affaires concernant notamment la souscription, la tarification ainsi que les processus et le libellé des polices d'assurance.

Prodiguer des conseils afin de renforcer la stratégie de vérité et de réconciliation de Co‑operators, notamment en y intégrant le savoir, le vécu et les protocoles culturels autochtones.

Soutenir les initiatives d'éducation, d'emploi et d'autonomisation économique en accord avec les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation, particulièrement avec l'appel à l'action 92.

Basée sur les piliers qui guident Co-operators dans sa stratégie de vérité et de réconciliation, la création du Comité renforce l'engagement de l'organisation à collaborer, à bâtir des ponts et à entretenir ses relations avec les communautés autochtones du Canada. Cette étape clé renforce la conviction de l'organisation voulant que la vérité et la réconciliation évoluent dans un parcours continu qui demande du courage, de l'humilité et un partenariat à long terme.

Pour en savoir plus sur Co-operators et sur son engagement de longue date en faveur de la vérité et de la réconciliation, rendez-vous sur cooperators.ca.

À propos de Co-operators

Fièrement canadienne depuis 1945, Co-operators est une coopérative de services financiers de premier plan qui offre des solutions d'assurance multibranches et de placement ainsi que des services et des conseils personnalisés afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à bâtir et à consolider leur sécurité financière. Avec des actifs sous administration de plus de 79 milliards de dollars, elle est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. En tant qu'organisation carboneutre, Co-operators est déterminée à atteindre l'objectif de zéro émissions nettes dans ses activités et ses placements d'ici 2040 et 2050, respectivement. L'organisation est reconnue comme l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada et figure parmi les meilleurs employeurs pour la diversité au Canada.

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SOURCE Co-operators Group Limited