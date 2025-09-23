Co‑operators ajoute une nouvelle cible aux cibles existantes en matière d'investissement d'impact et à zéro émissions nettes, ce qui souligne son leadership continu dans l'action climatique.

GUELPH, ON, le 23 sept. 2025 /CNW/ - Co-operators, assureur canadien et coopérative de services financiers, a annoncé aujourd'hui la mise à jour de ses cibles d'investissement climatique, incluant un objectif pour faire passer ses investissements dans des solutions climatiques* de 2 milliards de dollars américains pour l'année de référence 2024 - soit 21 % de son portefeuille de placements - à 3 milliards de dollars américains d'ici 2030. Ces objectifs plus ambitieux témoignent de l'engagement de Co‑operators à décarboner l'économie, à accélérer l'adaptation aux changements climatiques et à faire face aux sérieuses conséquences des risques climatiques.

« Nous avons la possibilité et la responsabilité d'investir de manière à favoriser un avenir plus durable pour les Canadiennes et Canadiens et nos collectivités », déclare Rob Wesseling, président et chef de la direction de Co‑operators. « Notre nouvelle cible en matière de solutions climatiques, parallèlement à nos objectifs de développement durable généraux, reflète notre engagement mûrement réfléchi à favoriser la résilience, à stimuler la transition vers une économie à faible émission de carbone et à assurer la sécurité financière des générations futures. »

« Les risques liés au climat, comme les incendies de forêt et les inondations, continuent d'augmenter de façon spectaculaire et ont un impact économique croissant partout au pays. Ces tendances négatives nous poussent à agir de toute urgence, et les investissements climatiques constituent un moyen puissant de réagir pour le monde des affaires », affirme Chad Park, vice-président au développement durable et à la responsabilité sociale. « Co‑operators est fière de s'associer à une communauté internationale d'investisseurs soucieux du climat qui mobilisent leurs capitaux pour aider à dégager des solutions ».

Pour s'assurer que cet investissement accru soutient de manière significative et mesurable les efforts de développement durable et les objectifs de décarbonation, Co-operators adopte un cadre d'investissement actualisé élaboré conjointement avec l'une de ses filiales, Addenda Capital, qui est une société de gestion d'actifs.

« Notre nouveau cadre, qui s'inspire des meilleures pratiques mondiales, est conçu pour permettre aux investisseurs institutionnels et aux propriétaires d'actifs de faire fructifier leur capital tout en investissant de manière conforme à la transition vers une économie nette zéro et en finançant des solutions à l'immense défi que représentent les changements climatiques », explique Roger Beauchemin, chef de la direction d'Addenda Capital. « Nous éprouvons de la fierté en aidant Co-operators à atteindre ses objectifs ambitieux en matière de climat et d'investissement d'impact, et nous encourageons les autres à suivre son exemple et à se joindre à nous pour promouvoir un marché plus durable. »

Objectifs de développement durable et d'investissement d'impact de Co-operators pour 2030

En plus de ses engagements existants à atteindre l'objectif zéro émissions nettes dans ses activités d'ici 2040 et dans ses placements d'ici 2050, Co-operators a quatre objectifs climatiques et d'impact intermédiaires pour 2030 :

1. Solutions climatiques

Objectif : Augmenter les investissements affectés à des solutions climatiques en faisant passer le montant de 2 milliards de dollars américains pour l'année de référence 2024 à 3 milliards de dollars américains d'ici la fin de 2030.

Progrès à ce jour : À la fin de 2024, Co-operators avait investi 2 milliards de dollars américains dans des solutions climatiques. Ce montant représente 21 % de son portefeuille de placements et plus de 76 % de son portefeuille d'investissements d'impact. Des sommes ont été versées à des projets d'efficacité énergétique, de transport propre et d'énergie renouvelable, lesquels ont produit 51,2 millions de MWh d'énergie renouvelable, assez pour alimenter plus de 4,4 millions de maisons pendant un an.

2. Impact et climat

Objectif : Placer 50 % de ses actifs sous gestion dans des investissements d'impact ou de transition climatique d'ici la fin de 2026, et porter cette proportion à 60 % d'ici 2030.

Progrès à ce jour : Dépassant son objectif intermédiaire, Co-operators avait consacré 52,6 % de son portefeuille total (7,35 milliards de dollars canadiens) dans des investissements d'impact et des investissements pour la transition climatique à la fin de 2024.

3. Secteurs difficiles à décarboner

Objectif : Éliminer complètement le charbon thermique non atténué (charbon brûlé sans mesures de captage du carbone pour réduire ou prévenir les émissions de gaz à effet de serre) de l'ensemble de son portefeuille d'investissements d'ici 2030.

(Progrès à signaler d'ici 2030)

4. Intensité des émissions de GES

Objectif : Réduire de 40 % l'intensité des émissions financées (t éq. CO 2 par million de dollars investis) de ses portefeuilles d'actions et d'obligations de sociétés cotées en bourse d'ici 2030 (fin de 2029) par rapport à la fin de 2020.

Progrès à ce jour : À la fin de 2024, l'intensité des émissions financées de Co-operators avait diminué de 10,9 % par rapport à 2020 et de 31,8 % comparativement à 2019.

* Les solutions climatiques s'entendent comme des investissements dans des activités économiques qui sont de nature à contribuer à l'atténuation des changements climatiques (incluant la transition climatique) ou à l'adaptation aux changements climatiques, conformément aux taxonomies existantes du développement durable liées au climat et à d'autres cadres généralement reconnus liés au climat, tels que définis dans le document Target-Setting Protocol Fourth Edition publié par la Net Zero Asset Owner Alliance (NZAOA). Co-operators a été le premier assureur canadien à participer à la NZAOA. L'Alliance regroupe plus de 80 propriétaires d'actifs de partout dans le monde, qui se sont engagés pour la transition de leurs portefeuilles d'investissements vers le net zéro d'ici 2050.

Pour en savoir plus sur les cibles et les progrès liés aux changements climatiques, consultez la page cooperators.ca/fr-ca/integratedreport et le rapport sur le climat à cooperators.ca/rapports.

