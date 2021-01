GUELPH, ON, le 26 janv. 2021 /CNW/ - C'est avec enthousiasme que Co-operators annonce qu'elle offrira des services de soins de santé virtuels à ses clients de l'assurance collective partout au pays. Ces services, dans les deux langues officielles, seront accessibles 24 h sur 24, sept jours sur sept. Grâce à une entente conclue avec EQ Care, récemment acquise par TELUS Santé, Co-operators fournit un soutien à distance aux promoteurs de régimes pour la gestion de la santé et du bien-être de leurs participants.

« Nous sommes ravis et convaincus qu'avec cette entente, nos promoteurs de régime auront accès à des soins de santé virtuels fiables et de grande qualité pour leurs participants », explique Conor Quinn, vice-président à l'assurance collective chez Co-operators. « La deuxième vague de COVID-19 a une incidence majeure sur nos promoteurs de régime, qui continuent à assurer la sécurité de leurs participants tout en administrant leurs affaires. C'est pourquoi il est plus que jamais important que les patients aient l'esprit tranquille en sachant qu'ils ont accès à des services de soins primaires sur une plateforme canadienne offrant des services en ligne sécurisés. »

L'ajout de cette nouvelle solution novatrice de soins de santé virtuels démontre l'engagement continu de Co-operators à répondre aux attentes et aux besoins changeants de ses clients.

« C'est un privilège d'être le fournisseur de soins de santé virtuels privilégié de Co-operators et de ses clients en assurance collective. Nous sommes déterminés à offrir des services qui correspondent au niveau d'excellence que la clientèle s'attend à recevoir de l'une des organisations les plus respectées du secteur de l'assurance. En période de COVID-19, on a plus que jamais besoin de services de soins de santé virtuels fiables, professionnels et humains pour assurer la santé et le bien-être des participants. Tel est l'engagement d'EQ Care. Les participants aux régimes de Co-operators auront un meilleur accès à des soins de santé, au moment et à l'endroit où ils en ont besoin », a déclaré Daniel Martz, chef de la direction d'EQ Care.

Grâce à l'expérience de plus de trois décennies d'EQ Care dans le domaine des soins de santé au Canada, maintenant combinée à l'expertise étendue de TELUS Santé en matière de soins de santé virtuels, les promoteurs et les participants des régimes de Co-operators bénéficieront d'une approche axée sur le patient d'abord, garantissant des interactions humaines empathiques grâce à la télémédecine. Ainsi, les patients recevront tout au long de leur parcours des soins virtuels bienveillants qui s'appuient sur le jugement sûr d'une équipe multidisciplinaire de professionnels de la santé accessible à l'aide d'une plateforme technologique exclusive et sécurisée.

Co-operators et EQ Care partagent une vision commune, soit celle de fournir des soins de santé et un service à la clientèle exemplaires en tirant parti de l'innovation, sans compromettre l'aspect humain. L'adoption d'une application mobile conviviale permettra d'offrir aux participants un accès pratique à un environnement virtuel de soins de santé, leur permettant d'opter à tout moment pour les soins qui leur conviennent le mieux.

À propos d'EQ Care

EQ Care offre aux patients un accès en ligne national, bilingue et disponible 24 / 7 à une équipe spécialisée dans le domaine médical et de la santé mentale, offrant des options de traitement personnalisées et complètes à partir de tout appareil mobile ou connecté à Internet. À la fine pointe des soins, notre mission est de garantir que nos patients reçoivent le meilleur service possible grâce à notre plateforme exclusive de technologie de santé virtuelle.

En tant que chefs de file du marché canadien des soins virtuels, détenant plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des soins de santé ainsi qu'une certification ISO 9001:2015 et ayant géré des centaines de milliers de consultations médicales virtuelles, nous innovons continuellement afin d'offrir des approches et des outils mobiles de pointe à nos promoteurs et nos membres. Pour obtenir davantage de renseignements, visitez eqcare.com.

À propos de Co-operators

Le Groupe Co-operators limitée est une coopérative canadienne dont l'actif sous administration s'élève à plus de 53,3 milliards de dollars. Par l'entremise de ses filiales, Co-operators offre de l'assurance habitation, automobile, vie, collective, voyage, entreprise et agricole, ainsi que des produits de placement. Co-operators est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. Co-operators se classe parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada selon Corporate Knights et figure dans le palmarès des Employeurs de choix au Canada selon Kincentric. Pour en savoir plus, visitez notre site www.cooperators.ca.

