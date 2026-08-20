CO-OPERATORS NOMME CRAIG BRAN AU POSTE DE PREMIER VICE-PRÉSIDENT ET CHEF DE L'INFORMATION

GUELPH, ON, le 20 août 2026 /CNW/ -- Co-operators annonce la nomination de Craig Bran au poste de premier vice-président et chef de l'information. Il relèvera directement de Rob Wesseling, président et chef de la direction, et se joindra à l'équipe de la haute direction.

Dirigeant reconnu comptant plus de 20 ans d'expérience chez Co-operators, Craig occupait jusqu'à récemment le poste de vice-président aux réclamations. Il y a piloté une transformation majeure, fondée sur une approche centrée sur la personne, des capacités numériques accrues et une utilisation avancée de l'intelligence artificielle afin d'améliorer à la fois l'expérience client et le rendement opérationnel. Tout au long de sa carrière chez Co-operators, il a occupé des postes de direction dans les domaines de la technologie, des finances, de l'actuariat, de la souscription, du numérique et des réclamations.

« Craig apporte à ce rôle une combinaison précieuse d'expérience technologique et de leadership, ainsi qu'une vision globale de l'entreprise », a déclaré le président et chef de la direction, Rob Wesseling. « Sa capacité à mener des transformations d'envergure, à constituer des équipes solides et à obtenir des résultats dans divers secteurs de notre entreprise fait de lui un excellent choix pour diriger notre équipe de technologie et contribuer à façonner l'avenir de notre organisation. »

En tant que chef de l'information, Craig dirigera la fonction technologique de l'organisation. À ce titre, il orientera la stratégie, le développement et la mise en œuvre de solutions technologiques qui facilitent le travail du personnel, améliorent l'expérience client et soutiennent la croissance continue de Co-operators.

« La technologie joue un rôle essentiel et de plus en plus important pour nous aider à répondre aux besoins en constante évolution de notre clientèle et du personnel qui l'accompagne, a déclaré Craig. Je suis ravi de collaborer avec les équipes de l'ensemble de l'organisation afin de faire progresser des solutions novatrices, d'améliorer l'expérience client et l'expérience employé, et de contribuer au succès à long terme de Co-operators. »

À propos de Co-operators

Fièrement canadienne depuis 1945, Co-operators est une coopérative de services financiers de premier plan qui offre des solutions d'assurance multibranches et de placement ainsi que des services et des conseils personnalisés afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à bâtir et à consolider leur sécurité financière. Avec des actifs sous administration de plus de 89 milliards de dollars, elle est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. En tant qu'organisation carboneutre, Co-operators est déterminée à atteindre l'objectif de zéro émissions nettes dans ses activités et ses placements d'ici 2040 et 2050, respectivement. Co-operators est reconnue comme l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada et se classe parmi les 50 meilleures entreprises responsables au Canada selon Corporate Knights.

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SOURCE The Co-operators Group Limited