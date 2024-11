GUELPH, ON, le 15 nov. 2024 /CNW/ - Co-operators, une coopérative de services financiers de premier plan, est fière d'annoncer qu'elle figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada pour 2025. Ce prix, reconnu à l'échelle nationale, célèbre l'engagement de Co-operators à favoriser un milieu de travail collaboratif, inclusif et positif pour son personnel.

Co-operators reconnaît que son personnel est essentiel à la réalisation de son objectif de sécurité financière pour la population et les collectivités canadiennes. En veillant à ce que ses employés et employées disposent des ressources et du soutien dont ils ont besoin pour s'épanouir, Co-operators démontre qu'un personnel autonome est la clé d'un avenir résilient et durable.

« Le fait de figurer parmi les meilleurs employeurs au Canada témoigne de l'importance que nous accordons à la création d'un milieu de travail stimulant et enrichissant pour nos membres du personnel », a déclaré Laura Mably, première vice-présidente et cheffe des ressources humaines de Co-operators. « En tant que coopérative, nous accordons la priorité à nos valeurs et à notre engagement à bâtir des collectivités canadiennes résilientes, et cet engagement s'étend au soutien de la sécurité financière, du bien-être et du perfectionnement professionnel de notre personnel. »

Co-operators poursuit sa croissance, tout en restant déterminée à maintenir une culture d'entreprise forte et à soutenir son personnel par le biais des initiatives suivantes.

Programme de rémunération globale : il s'agit d'un programme complet comprenant un salaire compétitif, un programme de rémunération incitative, un régime de retraite, des régimes d'épargne et de retraite collectifs, un programme d'aide aux employé•e•s et des avantages sociaux offrant jusqu'à 5 000 $ par année pour un soutien en santé mentale.





Engagement communautaire : les membres du personnel ont la possibilité de soutenir les causes qui leur tiennent à cœur et de renforcer les collectivités dans lesquelles ils et elles vivent et travaillent en bénéficiant de deux journées de bénévolat rémunérées.





Lieux de travail sains : Co-operators s'engage à offrir des environnements de travail durables, y compris un nouveau siège social à la fine pointe de la technologie à Guelph, en Ontario, conçu pour favoriser la collaboration, l'innovation et la productivité.





Perfectionnement professionnel : il s'agit d'un programme de gestion du rendement conçu pour maximiser le potentiel des membres du personnel et des initiatives innovantes redéfinissant le leadership pour tous les postes.





il s'agit d'un programme de gestion du rendement conçu pour maximiser le potentiel des membres du personnel et des initiatives innovantes redéfinissant le leadership pour tous les postes. Flexibilité : Co-operators offre un horaire de travail flexible et des congés rémunérés pour soutenir l'équilibre travail-vie personnelle.

Pour en savoir plus sur Co-operators et les possibilités de carrière, veuillez consulter le site https://www.cooperators.ca/fr-ca/about-us.

À propos de Co-operators

Co‑operators est une coopérative canadienne de services financiers de premier plan qui offre des solutions d'assurance multibranches et de placement ainsi que des services et des conseils personnalisés afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à bâtir et à consolider leur sécurité financière. Avec des actifs sous administration de plus de 64 milliards de dollars, Co‑operators est présente depuis 1945 pour offrir des conseils de confiance à la population canadienne. Elle est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. En tant qu'organisation carboneutre, Co‑operators est déterminée à atteindre zéro émissions nettes dans ses activités et ses placements d'ici 2040 et 2050 respectivement. Co‑operators se classe également parmi les 50 entreprises responsables au Canada, selon Corporate Knights. Pour en savoir plus, consultez le site www.cooperators.ca.

Les médias qui désirent obtenir de plus amples renseignements ou des entrevues sont priés d'écrire à [email protected].

