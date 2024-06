Ce prix célèbre la prochaine génération d'innovatrices et d'innovateurs dans le secteur canadien des coopératives et des mutuelles

GUELPH, ON, le 11 juin 2024 /CNW/ - Co-operators est heureuse d'annoncer les récipiendaires du Prix des jeunes leaders Co-operators. Créé par Co-operators et Coopératives et mutuelles Canada (CMC), le Prix des jeunes leaders Co-operators vise à promouvoir et développer l'innovation chez les jeunes et à récompenser les personnes de 18 à 35 ans qui ouvrent la voie au changement dans le secteur coopératif canadien. Les 11 lauréates et lauréats se sont démarqués par leur passion, leur esprit novateur et leur leadership qui reflètent la nature fondamentale des valeurs coopératives.

« Nous attachons de l'importance à l'occasion d'investir dans la future génération de leaders du secteur coopératif canadien et de célébrer l'effet que ces personnes ont déjà eu sur leurs collectivités », dit Shawna Peddle, vice-présidente associée à la responsabilité sociale chez Co-operators. « Grâce à notre Académie du leadership, ces jeunes recevront du soutien et des encouragements pour continuer de tracer leur propre voie dans le secteur des coopératives et des mutuelles ».

L'Académie du leadership est un programme unique de 12 mois qui comprend une série de ressources pour que ces jeunes leaders de talent puissent parfaire leurs compétences, augmenter leur confiance en soi et s'exposer aux principes coopératifs, ceci afin de continuer d'innover et d'agir concrètement pour leur collectivité. On y propose des ateliers, des séances de formation ainsi que des activités de réseautage, des outils essentiels à la pérennisation du secteur coopératif.



« J'ai vraiment hâte de profiter de cette occasion de croissance et de perfectionnement que Co-operators et CMC me proposent », dit Caeli Martineau de la Coopérative Edgar de Québec, qui a reçu le Prix des jeunes leaders Co-operators en 2024. « La possibilité de réseauter et de collaborer avec mes pairs et d'autres personnes qui ont reçu ce prix est une étape que j'accueille à bras ouverts dans mon parcours de leadership ».

« C'est un honneur de contribuer à la croissance du Prix des jeunes leaders Co‑operators, qui touche chaque année de plus en plus de jeunes artisans et artisanes du changement au pays », indique Daniel Brunette, directeur principal des affaires externes chez Coopératives et mutuelles Canada. « J'ai hâte de voir ce que ces lauréats et lauréates extraordinaires feront au cours des mois et des années à venir ».

Faites la connaissance des jeunes leaders Co-operators de 2024

À propos de Co-operators

Co‑operators est une coopérative canadienne de services financiers de premier plan qui offre des solutions d'assurance multibranches et de placement ainsi que des services et des conseils personnalisés afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à bâtir et à consolider leur sécurité financière. Co‑operators, qui détient plus de 64 milliards de dollars d'actifs sous administration et offre des conseils de confiance à la population canadienne depuis 79 ans, est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. Ayant atteint son objectif de devenir équivalente carboneutre en 2020, Co-operators est déterminée à atteindre ses objectifs zéro émissions nettes dans ses activités et ses placements d'ici 2040 et 2050, respectivement. Co‑operators se classe également parmi les 50 meilleures entreprises responsables au Canada, selon Corporate Knights. Pour en savoir plus, consultez le www.cooperators.ca .

Co-operatorsMD est une marque déposée du Groupe Co-operators limitée. © Services d'investissement financier Co-operators inc., 2024.

Pour de plus amples renseignements, veuillez écrire à [email protected] .

SOURCE The Co-operators Group Limited