La société coopérative de services financiers acquiert une agence indépendante en gestion de patrimoine : Roger Ghent Financial Services Inc.

GUELPH, ON, le 22 mai 2024 /CNW/ - Co‑operators a annoncé aujourd'hui son acquisition de Roger Ghent Financial Services Inc. Cette acquisition s'inscrit dans l'engagement de Co‑operators de répondre au besoin grandissant d'offrir des occasions de transition stratégique aux conseillères et conseillers du secteur de la gestion de patrimoine et des services financiers qui songent à prendre leur retraite.

« Nous avons notamment pour priorité d'offrir un modèle de distribution à plus grande échelle qui s'appuie sur un savoir-faire accru, explique Lucilla Nardi, cheffe de la distribution de Services d'investissement financier Co‑operators inc. (SIFC). Des ententes de cette nature renforcent notre expertise en épargne collective, car elles nous permettent de recruter des conseillères et conseillers d'expérience avec leurs portefeuilles. »

Co‑operators est une solution de transition idéale pour les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine qui songent à vendre leur entreprise, sans vouloir s'en retirer complètement. La société offre aux professionnelles et professionnels sortants un prix concurrentiel pour une partie ou la totalité de leur portefeuille. Ce faisant, elle leur accorde un généreux soutien marketing et opérationnel ainsi que la liberté de quitter l'entreprise à leur rythme - en ayant pleinement confiance que leur clientèle continuera de recevoir le plus haut niveau de service et d'attention d'un chef de file réputé du milieu des affaires canadien.

Roger Ghent a mené ses affaires de façon indépendante pendant près de 30 ans à Brooklin, en Ontario - servant plus de 200 clientes et clients et gérant environ 35,9 millions de dollars d'actifs. La vaste expérience de Roger sera un atout précieux pour le groupe de conseillères et conseillers d'exception de Co‑operators; il demeurera au sein de l'entreprise pendant 18 mois avant de prendre une retraite bien méritée en 2025. L'équipe de Roger fera partie de la transition afin d'assurer le maintien d'une expérience hors pair pour sa clientèle.

« Ce qui me plaît le plus en choisissant Co‑operators, c'est que j'ai l'assurance que les actifs de ma clientèle seront transférés de manière coordonnée vers une équipe chevronnée sur qui l'on peut compter, explique Roger Ghent. Ma clientèle peut maintenant profiter de l'ensemble des solutions d'assurance et de services financiers offerts par Co‑operators - une valeur ajoutée importante qui lui simplifiera la vie. Cela me remplit de fierté et je sais que le legs de mes services envers ma collectivité demeurera. »

La transaction a été conclue le 13 mai 2024.

À propos de Co‑operators

Co‑operators est une coopérative canadienne de services financiers de premier plan qui offre des solutions d'assurance multibranches et de placement ainsi que des services et des conseils personnalisés afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à bâtir et à consolider leur sécurité financière. Co‑operators, qui offre des conseils de confiance à la population canadienne depuis 78 ans, détient plus de 64 milliards de dollars d'actifs sous administration. Elle est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. Ayant réalisé son objectif de devenir équivalente carboneutre en 2020, Co‑operators est déterminée à atteindre ses objectifs zéro émissions nettes dans ses activités et ses placements d'ici 2040 et 2050, respectivement. Co‑operators se classe également parmi les 50 meilleures entreprises responsables au Canada selon Corporate Knights. Pour en savoir plus, consultez le www.cooperators.ca.

Co‑‑operatorsMD est une marque déposée du Groupe Co‑operators limitée. © Services d'investissement financier Co‑operators inc., 2024.

