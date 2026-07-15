CNA Canada poursuit l'élaboration de sa stratégie en matière de comptes nationaux et annonce la nomination de Malin Balasooriya au poste de vice-président, Comptes nationaux - Risques divers

TORONTO, le 15 juill. 2026 /CNW/ - CNA Canada a le plaisir d'annoncer la nomination de Malin Balasooriya au poste de vice-président, Comptes nationaux - Risques divers (anciennement Gestion des risques de dommages), à compter du 24 août 2026.

Malin Balasooriya

Dans le cadre de ses fonctions, Malin sera responsable de l'évolution et du développement continu du portefeuille Comptes nationaux - Risques divers de CNA Canada et se concentrera sur la croissance rentable, l'approfondissement des relations avec les courtiers et courtières, ainsi que sur la consolidation de la position de CNA sur le marché de l'assurance des risques divers complexes.

« La nomination de Malin constitue une étape importante en cette période où nous mettons davantage l'accent sur la spécialisation et une croissance maîtrisée au sein du portefeuille Comptes nationaux - Risques divers, a déclaré la présidente de CNA Canada, Catherine Roe. Il possède une solide expertise technique, dispose d'une grande crédibilité sur le marché et a démontré son aptitude à optimiser le rendement dans le domaine de la souscription. Son leadership renforcera notre capacité à offrir des solutions sur mesure à nos courtiers et à notre clientèle, en plus de leur apporter une valeur exceptionnelle. »

Malin possède plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de la souscription d'assurance des risques divers importants et complexes, a occupé des postes de direction chez AIG, RSA, Berkshire Hathaway ou encore Northbridge, et était jusqu'à récemment directeur général au sein de Cobalt Specialty. Tout au long de son parcours, il s'est illustré par l'obtention de résultats tangibles, notamment dans le cadre de la transformation réussie de portefeuilles complexes, tout en améliorant la rentabilité de la souscription et en établissant des relations de confiance solides avec les courtiers et courtières partenaires à l'échelle nationale.

Malin relèvera directement de la présidente de CNA Canada, Catherine Roe, et travaillera en étroite collaboration avec les équipes directionnelles de CNA à l'échelle mondiale afin de garantir l'uniformité en matière de stratégie, de souscription et de résultats pour la clientèle.

« Grâce au leadership de Malin, nous sommes dans une bonne situation pour consolider notre présence sur le marché et promouvoir notre vision d'un portefeuille d'assurance des risques divers complexes très rentable et axé sur la clientèle », a indiqué Catherine Roe.

À propos de CNA

Au Canada, les produits et services sont fournis par la Compagnie d'assurance Continental Casualty, un chef de file spécialisé dans l'assurance de dommages des entreprises pour les clients et les courtiers dans toutes les régions géographiques locales, fort de plus de 100 ans d'expérience. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Internet de CNA Canada à l'adresse www.cnacanada.ca.

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SOURCE CNA Canada