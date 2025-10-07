TORONTO, le 7 oct. 2025 /CNW/ - CNA Canada a le plaisir d'annoncer la nomination de Catherine Roe au poste de présidente à compter du 10 novembre 2025. Catherine apporte plus de 30 ans d'expérience en direction dans le secteur de l'assurance et de la gestion des risques en Amérique du Nord. Elle était récemment vice-présidente directrice et responsable de la région du Centre au sein d'Aon, et ses expériences antérieures en matière de croissance stratégique et d'excellence opérationnelle, ainsi que son expertise éprouvée du marché la placent en parfaite position pour mener CNA Canada vers une nouvelle ère d'innovation et de croissance.

En tant que présidente-directrice générale, Catherine supervisera tous les aspects des activités canadiennes de CNA, travaillera en étroite collaboration avec les équipes de direction locales et à l'échelle internationale afin de favoriser une croissance rentable, de renforcer la position de l'entreprise sur le marché et de respecter l'engagement de CNA envers sa clientèle et ses courtiers. CNA Canada, dont le siège social se trouve à Toronto et qui dispose de bureaux régionaux, est reconnue pour sa solidité financière, sa culture de croissance et son engagement à apporter des solutions d'assurance de dommages spécialisées aux entreprises et aux professionnels.

« C'est pour moi un honneur de rejoindre CNA Canada à une période aussi dynamique pour notre secteur, a déclaré Catherine. Je me réjouis de collaborer avec notre talentueuse équipe et nos précieux courtiers partenaires afin de tirer parti des solides fondations de CNA, de renforcer les relations et d'offrir des solutions novatrices pour aider notre clientèle à réussir sur un marché qui évolue rapidement. »

« La vaste expertise de Catherine, sa vision stratégique et sa passion pour apporter des solutions d'assurance novatrices font d'elle la dirigeante idéale pour CNA Canada, a souligné le président-directeur général de CNA Financial Corporation, Doug Worman. Je suis convaincu que, sous sa direction, CNA Canada continuera de définir les critères d'excellence et de partenariat sur le marché canadien. »

Au Canada, les produits et services sont fournis par la Compagnie d'assurance Continental Casualty, un chef de file spécialisé dans l'assurance de dommages des entreprises pour les clients et les courtiers dans toutes les régions géographiques locales, fort de plus de 100 ans d'expérience. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Internet de CNA Canada à l'adresse www.cnacanada.ca.

