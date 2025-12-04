TORONTO, le 4 déc. 2025 /CNW/ - CNA Canada a le plaisir d'annoncer la nomination de Bryan Inglis au poste de vice-président - Entreprises du marché intermédiaire, mais aussi Assurance automobile et Solutions internationales, ainsi que la promotion de Rob Herron au poste de vice-président - Construction, à compter du 5 janvier 2026.

Avant de se joindre à CNA, Bryan occupait le poste de vice-président de la souscription au sein de Chubb. Fort d'une solide expertise dans les secteurs de la fabrication, de l'immobilier, des services professionnels et des institutions financières, il se concentrera, dans le cadre de ses fonctions, sur l'expansion et la diversification du portefeuille spécialisé dans les entreprises du marché intermédiaire de CNA.

« Le leadership de Bryan marque le début d'un chapitre passionnant pour CNA Canada, s'est réjouie la présidente de CNA Canada, Catherine Roe. Grâce au renforcement de nos capacités dans le secteur des entreprises du marché intermédiaire et à l'approfondissement de nos relations avec les courtiers, nous ouvrons de nouvelles perspectives de croissance et apportons une plus grande valeur ajoutée à nos partenaires. »

Bryan succède ainsi à Dean Grigoruk, qui avait récemment annoncé prendre sa retraite à partir du 31 décembre 2025.

Rob continuera pour sa part de diriger le secteur Construction et sa structure verticale, en mettant l'accent sur les risques importants et complexes. « Le leadership de Rob joue un rôle crucial dans le positionnement de CNA Canada en tant que partenaire de confiance et compagnie d'assurance de premier plan dans le secteur de la construction, a déclaré Catherine Roe. Son expertise et son engagement en faveur de la collaboration nous permettront de continuer à offrir des solutions innovantes, à fournir un service rapide, ainsi qu'à apporter une expertise technique et une valeur ajoutée d'exception à notre clientèle et à nos courtiers partenaires. »

Tous deux relèveront de Catherine Roe et travailleront en étroite collaboration avec la direction de CNA à l'échelle internationale afin de garantir la clarté des objectifs et des priorités pour la clientèle de tous les secteurs d'activités.

« Notre clientèle et nos courtiers partenaires sont essentiels à notre réussite, a souligné la présidente de CNA Canada. Grâce à Bryan et Rob, nous allons permettre une spécialisation plus poussée, améliorer la réactivité et clarifier nos objectifs afin d'aider nos courtiers partenaires à gagner la confiance de leur clientèle. »

À propos de CNA Canada

Au Canada, les produits et services sont fournis par la Compagnie d'assurance Continental Casualty, un chef de file spécialisé dans l'assurance de dommages des entreprises pour les clients et les courtiers dans toutes les régions géographiques locales, fort de plus de 100 ans d'expérience. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Internet de CNA Canada à l'adresse www.cnacanada.ca.

Contact medias

Jennifer Peckett - Marketing et Communications

CNA Canada

[email protected]

437 235-5105

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/594310/5656952/CNA_FINANCIAL_CORPORATION_LOGO.jpg

SOURCE CNA Canada