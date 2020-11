LONGUEUIL, QC, le 4 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Innergex énergie renouvelable inc. (TSX: INE) (« Innergex ») et la corporation foncière de Pituvik (« Pituvik ») sont fières d'annoncer la clôture d'un financement sans recours pour un prêt de construction et un prêt à terme pour le projet de 92,8 M$ avec La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers pour la construction d'Innavik, une centrale hydroélectrique au fil de l'eau de 7,5 MW sur la rivière Inukjuak près d'Inukjuak, au Nunavik, dans le nord du Québec (le « projet Innavik »).

« Atteindre la clôture financière du projet Innavik lancé par notre communauté en 2008 afin de réduire les émissions locales de gaz à effet de serre est une réalisation historique », a déclaré Sarah Lisa Kasudluak, présidente de Pituvik. « Réussir à obtenir un financement aussi important montre comment, grâce à notre autodétermination, nous pouvons mener à bien des projets qui entraînent des retombées sociales, environnementales et économiques importantes pour notre communauté. »

« Grâce à un impressionnant contrat d'achat d'électricité d'une durée de 40 ans avec Hydro-Québec Distribution, nous avons réussi à négocier d'excellentes modalités de remboursement de la dette qui auront un impact positif sur les flux de trésorerie de la centrale une fois que le projet sera mis en service », a déclaré Michel Letellier, président et chef de la direction d'Innergex. « C'est une excellente nouvelle, car avec la structure de partenariat 50-50 mise en place, cela signifie que la communauté inuite d'Inukjuak bénéficiera de retombées immédiates de l'exploitation de la centrale, ce qui stimulera le développement économique de la région. »

Le coût total de la construction est estimé à 127,8 M$ et sera principalement financé par le prêt à la construction de 92,8 M$. Le prêt à la construction sera converti en un prêt à terme de 40 ans assorti d'un taux d'intérêt fixe de 3,95 % lors de la mise en service de la centrale prévue en décembre 2022. Le prêt à terme de 40 ans correspond à la durée du contrat d'achat d'électricité de 40 ans signé avec Hydro-Québec Distribution. Les 35,0 M$ restants seront financés par Innergex et Pituvik.

Le projet Innavik est le premier partenariat entre une société inuite et un producteur d'électricité indépendant. Ce projet novateur permettra d'alimenter les clients desservis par le réseau autonome d'Inukjuak en énergie propre et renouvelable, remplaçant le diesel pour leurs besoins de base en électricité et en chauffage. Les bénéfices générés par la centrale permettront à la communauté de mettre sur pied des programmes de soutien pour les jeunes et les personnes âgées, de développer des initiatives locales destinées au bien-être de la communauté et de soutenir l'entrepreneuriat.

La construction du projet Innavik est en cours depuis l'autorisation de réouverture du secteur de la construction au Nunavik le 6 juillet 2020 sous certaines conditions. Le projet Innavik devrait être en mesure de produire une moyenne à long terme brute d'environ 54,7 GWh et un BAIIA ajusté prévu de 8,6 M$ par an en moyenne pour les cinq premières années d'exploitation. Le projet Innavik est comptabilisé comme une coentreprise pour Innergex.

À propos d'Innergex énergie renouvelable inc.

Innergex croit en un monde dans lequel de l'énergie renouvelable abondante favorise des communautés plus saines et encourage le partage de la prospérité depuis maintenant 30 ans. À titre de producteur indépendant d'énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage d'énergie, Innergex est convaincue que la production d'énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important portefeuille de 75 actifs de haute qualité en exploitation d'une puissance installée nette de 2 742 MW (puissance installée brute de 3 694 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 150 MWh, dont 37 centrales hydroélectriques, 32 parcs éoliens et six parcs solaires. Elle détient également une participation dans dix projets en développement d'une puissance installée nette totale de 555 MW (puissance installée brute de 629 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 329 MWh, dont trois installations sont présentement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement d'une puissance brute totale de 6 871 MW. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants, de présenter un attrayant rendement ajusté au risque et de distribuer un dividende stable.

À propos de la corporation foncière Pituvik

Incorporée le 30 janvier 1979, Pituvik est titulaire de droits sur 521 km² de terres classées Catégorie I. Ces terres sont détenues par Pituvik au nom des bénéficiaires Inukjuaqmiut de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ). En cette fonction, Pituvik a le droit de permettre aux personnes et aux organisations d'utiliser ces terres en échange de compensations pour leur utilisation. Pituvik maintient également une liste des bénéficiaires au nom de tous les Inukjuaqmiut. Pituvik est une corporation sans but lucratif, cependant elle peut créer et détenir des filiales à but lucratif pour stimuler la croissance économique locale et la création d'emplois.

MISE EN GARDE AU SUJET DES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

En vue d'informer les lecteurs sur les perspectives d'avenir de la Société, le présent communiqué de presse contient de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières (l'« information prospective »), notamment des énoncés relatifs à la production d'énergie de la Société, à ses projets potentiels, aux développements, à la construction et au financement fructueux (y compris le financement par des investisseurs participant au partage fiscal), des projets en cours de construction et des projets potentiels à un stade avancé, aux sources et conséquences du financement, aux acquisitions de projets, à la réalisation du financement d'un projet au moyen d'un emprunt sans recours (notamment l'échéancier et la somme qui s'y rapportent), aux avantages stratégiques, opérationnels et financiers et à la croissance devant découler de ces acquisitions, à sa stratégie commerciale, à ses perspectives de développement et de croissance futurs (notamment les occasions de croissance prévues dans le cadre de l'alliance stratégique), à son intégration d'entreprises, à sa gouvernance, à ses perspectives commerciales, à ses objectifs, à ses plans et à ses priorités stratégiques, de même que d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Celle-ci se reconnaît généralement à l'emploi de termes tels que « environ », « approximativement », « peut », « fera », « pourrait », « croit », « prévoit », « a l'intention de », « devrait », « planifie », « potentiel », « projeter », « anticipe », « estime », « prévisions » ou d'autres termes semblables indiquant que certains événements pourraient se produire ou pas. Cette information prospective exprime les prévisions et attentes de la Société à l'égard d'événements ou de résultats futurs, en date du présent communiqué.

L'information prospective comprend l'information prospective financière ou les perspectives financières, au sens des lois sur les valeurs mobilières, notamment les renseignements concernant la production, les coûts de projets estimés, les produits prévus, le BAIIA ajusté prévu et le BAIIA ajusté proportionnel prévu de la Société, les flux de trésorerie disponibles prévus et l'intention de payer un dividende trimestriel, l'estimation de la taille, des coûts et du calendrier des projets, y compris l'obtention des permis, le début des travaux de construction, les travaux réalisés et le début de la mise en service commerciale des projets en développement ou des projets potentiels, l'intention de la Société de soumettre des projets aux termes de demandes de propositions, l'admissibilité des projets américains aux CIP ou aux CII, de même que d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Ces renseignements visent à informer les lecteurs de l'impact financier potentiel des résultats escomptés, de l'éventuelle mise en service des projets en développement, de l'incidence financière potentielle des acquisitions réalisées et futures, de la capacité de la Société à maintenir les dividendes actuels et à financer sa croissance. Cette information peut ne pas être appropriée à d'autres fins.

L'information prospective est fondée sur certaines hypothèses principales formulées par Innergex, à propos notamment, sans s'y limiter, du rendement des projets, de la conjoncture économique et financière, des conditions du marché des capitaux, des attentes et des hypothèses concernant la disponibilité de ressources en capital et l'exécution par les tiers de leurs obligations contractuelles en temps opportun, de l'obtention des approbations réglementaires et de la cession de certains actifs. Bien qu'Innergex soit d'avis que les attentes et les hypothèses sur lesquelles l'information prospective est fondée sont raisonnables dans les circonstances, les lecteurs sont mis en garde de ne pas se fier indûment à cette information prospective, car il n'existe aucune garantie qu'elle s'avère correcte. L'information prospective qui figure dans le présent communiqué de presse est donnée à la date des présentes et Innergex ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser l'information prospective pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent communiqué de presse ou par suite d'événements imprévus, à moins que la Loi ne l'exige.

Pour de plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats et le rendement réels de la Société diffèrent considérablement des résultats et du rendement exprimés, présentés ou sous-entendus dans l'information prospective, ou sur les principales hypothèses dont découlent ces informations, veuillez vous reporter à la rubrique « Information prospective » du rapport de gestion de l'exercice 2019.

