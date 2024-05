LÉVIS, QC, le 31 mai 2024 /CNW/ - Le Mouvement Desjardins et la Compagnie d'assurance de l'Île-du-Prince-Édouard (ICPEI) confirment aujourd'hui la clôture de la transaction préalablement annoncée en mars 2024. Cette acquisition vise à consolider la présence de Desjardins Groupe d'assurances générales en assurance de dommages, y compris en matière d'assurance des entreprises, afin de renforcer sa position de leader pancanadien du secteur.

Le président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Guy Cormier, s'est réjoui de cette acquisition: « Les ambitions de Desjardins auprès des entrepreneurs sont grandes. Pour bien les accompagner en assurance de dommages, notre couverture doit aussi évoluer. L'expertise d'ICPEI dans la distribution d'assurances par courtage nous permettra de diversifier notre offre d'assurance afin de toujours mieux répondre aux besoins grandissants des entreprises canadiennes. »

Cette acquisition permettra à Desjardins d'avoir accès à une plus grande variété de produits d'assurance commerciale pour mieux répondre aux besoins des entreprises alors que la distribution par courtage devient un incontournable. « Les objectifs d'ICPEI sont d'étendre la distribution d'assurance à travers le pays et de développer des opportunités d'affaires sur le marché canadien, et cela se concrétise avec cette acquisition. La solidité financière de Desjardins nous permettra de devenir un joueur plus important plus rapidement au niveau de l'assurance par courtage », a ajouté Serge Lavoie, président et chef de la direction d'ICPEI.

Désormais filiale à part entière de Desjardins, ICPEI continuera à soutenir le développement de solutions et de produits offerts à la clientèle. Les produits d'assurances continueront d'être offerts par le biais de courtiers qui travaillent avec ICPEI, un complément à l'approche en direct et au réseau d'agents exclusifs de Desjardins. La force de Desjardins permettra également de soutenir leur développement et la croissance déjà entamés.

Cette acquisition, ainsi que l'acquisition l'an dernier, des activités de distribution en assurance de personnes et en épargne individuelle de Guardian Capital Group Limited et celle d'ICPEI, sont des exemples concrets de la volonté de Desjardins de poursuivre sa croissance au Canada, notamment dans les secteurs de l'assurance de dommages, de personnes et de la gestion de patrimoine.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 435,8 milliards de dollars au 31 mars 2024. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

À propos d'ICPEI

Fondée en 1998, ICPEI Holdings Inc. exerce ses activités dans l'industrie canadienne de l'assurance de dommages par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive, The Insurance Company of Prince Edward Island (ICPEI). ICPEI fournit des gammes de produits d'assurance des particuliers et des entreprises exclusivement par l'intermédiaire d'un réseau de courtiers.

SOURCE Mouvement Desjardins

