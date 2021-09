CLORIA à Trois-Rivières : le Fonds immobilier de solidarité FTQ lance un nouveau projet commercial et résidentiel locatif en partenariat avec Cloriacité Investissements

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 16 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le Fonds immobilier de solidarité FTQ s'associe une fois de plus à Cloriacité Investissements, dans le cadre de la réalisation d'un tout nouveau projet commercial et résidentiel locatif - CLORIA Trois-Rivières qui comptera 120 unités locatives réparties sur cinq étages, ainsi qu'un rez-de-chaussée à vocation commerciale. La livraison est prévue au printemps 2023.

Fort du succès de CLORIA Vallée-du-Richelieu à Saint-Mathieu-de-Beloeil et CLORIA Terrebonne, le projet CLORIA Trois-Rivières vise à poursuivre le développement de la nouvelle bannière CLORIACITÉ. Cette dernière est le fruit d'une alliance stratégique entre Odacité Immobilier, spécialisée dans le développement de sites commerciaux, et Cloria communautés connectées qui propose des modèles d'habitations locatives tout-inclus composés d'unités spacieuses et sécuritaires, d'espaces de travail, d'infrastructures de vie active et de jardins communautaires, et ce, dans des quartiers en pleine effervescence.

« Nous sommes fiers d'avoir conclu un nouveau partenariat avec le Fonds immobilier de solidarité FTQ. Malgré les contraintes liées à la pandémie, nous avons réussi à mettre sur pied cet autre projet d'envergure qui s'avérera un atout indéniable pour la population de Trois-Rivières. En plus de se démarquer dans le secteur de la location commerciale et résidentielle, CLORIA Trois-Rivières sera parfaitement adapté à la nouvelle réalité imposée par la COVID-19. En ajoutant la qualité de construction supérieure qui fait la réputation de notre organisation, un milieu de vie incomparable et un emplacement stratégique situé au cœur de Trois-Rivières, nous sommes persuadés que ce nouveau projet saura répondre aux besoins et aux plus hautes attentes de nos locataires, tant au niveau résidentiel que commercial. »

Maxime Camerlain,

président de Cloria communautés connectées

« Nous sommes particulièrement fiers d'appuyer la croissance d'un partenaire issu de la relève en immobilier. En plus de jouer un rôle de premier plan dans le déploiement d'une bannière à fort potentiel d'expansion, ce nouveau projet contribuera à créer plus de 270 emplois dans la région. Notre engagement envers CLORIA Trois-Rivières rejoint notre mission qui vise à participer activement au développement économique du Québec en investissant dans des projets novateurs, rentables, créateurs d'emplois et socialement responsables sur l'ensemble du territoire. »

Normand Bélanger,

président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le projet en bref :

Terrain d'environ 140 000 pi 2 , dont 136 700 pi 2 d'espaces locatifs

, dont 136 700 pi d'espaces locatifs Bâtiment de cinq étages incluant 120 unités locatives

Portion commerciale de 11 285 pi 2 située au rez-de-chaussée

située au rez-de-chaussée Studios (525 pi 2 ) et unités de 1 à 3 chambres à coucher, d'une superficie variant entre 725 pi 2 et 1 250 pi 2

) et unités de 1 à 3 chambres à coucher, d'une superficie variant entre 725 pi et 1 250 pi Chaque unité comprend les cinq électroménagers en acier inoxydable, l'électricité, le chauffage, la climatisation, l'internet et des espaces de rangement

Matériaux de qualité supérieure (comptoirs de cuisine en quartz, planchers de bois), grande fenestration, etc.

Stationnement extérieur de 120 cases ainsi que stationnement intérieur de 60 cases

62 cases de stationnement extérieur additionnelles réservées aux visiteurs et aux clients des commerces du rez-de-chaussée

Aires communes novatrices et variées : cuisine commune, espace de cotravail, gym, salles de conférences, salon avec foyer, cour et jardins extérieurs

Accès sécurisé par caméras vidéo

Personnel d'entretien sur place

Lave-auto intérieur

Aménagements intérieurs adaptés à la COVID-19 :

Espace dédié à l'entrée principale pour la réception des colis et l'accueil des visiteurs, incluant une station sanitaire et l'équipement permettant certaines mesures d'hygiène

Mise en place de portes semi-automatiques sans contact à l'entrée

Élargissement des corridors à une largeur de 6 pieds

Système de portes à puces électroniques et verrouillables par téléphone intelligent afin de faciliter les parcours sans contact

Ajout de stations sanitaires et de lavage de mains aux murs d'entrée, aux ascenseurs, dans les aires communes et les corridors

Installation d'échangeur d'air unique et indépendant dans chaque unité

Aménagement des espaces communs (distanciation de deux mètres respectée avec l'ameublement)

Application mobile pour demandes de services, réservations des salles communes et babillard pour locataires

Partenariats stratégiques avec des commerçants locaux pour une offre de services variée sur place (traiteur, restauration, soins personnels et de santé, nettoyeurs, épiceries, etc.)

Caractéristiques de l'emplacement :

Situé sur le boulevard des Chenaux, un emplacement stratégique à proximité de tous les commerces et des axes routiers majeurs

Annexé au développement commercial Le Citadin incluant différents commerces dont épicerie, dépanneur, pharmacie, restaurants ainsi qu'une clinique médicale et une garderie.

Accès aux transports en commun : le développement Le Citadin est directement relié au centre-ville, à l'UQTR et au pôle industriel par le réseau de la STTR (trois lignes d'autobus)

Accessible par le réseau routier via le boulevard des Chenaux, à moins de 600 mètres de l'autoroute 55 et à 1 kilomètre de la jonction des autoroutes 55 et 40

À propos d'Odacité Investissement

Odacité Immobilier se démarque par l'unicité de ses projets de développement commerciaux et de mixité urbaine. Des projets gérés du début à la fin, des partenaires et des investisseurs de confiance pour des réalisations immobilières profitables. Fort d'une solide expérience et d'une réputation bien établie, Odacité crée et construit des projets immobiliers commerciaux d'envergures depuis plus de 10 ans.

À propos de Cloria communautés connectées

Les communautés Cloria sont des développements immobiliers luxueux et intelligent pour adultes actifs. Cloria propose un modèle d'habitation locatif tout-inclus composé d'unités spacieuses, sécuritaires et insonorisées, d'espaces de rassemblement accompagné d'un service d'organisation d'activités sur mesure, l'accès à tous les services essentiels, de santé et de vie active, et avec la promesse d'une communauté de voisins partageant intérêts et mode de vie communs.

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables, créateurs d'emplois et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec, tant des projets à usage multiples que des secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel et industriel. Au 31 mai 2021, il comptait 54 projets en développement ou en construction d'une valeur de 3,6 milliards de dollars qui créeront quelque 30 000 emplois, 98 immeubles en gestion d'actifs, 1,8 million de pieds carrés de terrain à développer et il cumulait des investissements de 156 millions de dollars pour des projets d'habitation sociale, communautaire ou abordable. Le Fonds immobilier est membre du Conseil du bâtiment durable du Canada-division Québec.

