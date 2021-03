Le projet s'inscrit dans le développement d'une nouvelle bannière nommée CLORIACITÉ qui est le fruit d'une alliance stratégique entre Odacité Immobilier , spécialisée dans le développement de sites commerciaux, et Cloria communautés connectées qui propose des modèles d'habitations locatives tout-inclus composés d'unités spacieuses et sécuritaires, d'espaces de travail, d'infrastructures de vie active et de jardins communautaires, et ce, dans des quartiers en pleine effervescence.

Citations

« Au cours des derniers mois, nous avons fait évoluer notre offre afin de l'adapter à l'impact de la COVID-19. Nous y avons entre autres intégré un espace dédié à l'entrée principale où les livreurs pourront y déposer les colis en toute sécurité. Nous avons également élargi l'ensemble des corridors pour y permettre une plus grande distanciation et nous avons modifié les serrures des unités afin qu'elles soient automatiques. Pour assurer la meilleure qualité de l'air possible, chaque unité sera munie d'un échangeur d'air indépendant, une mesure prisée par les locataires. Des espaces de travail dans certaines unités ainsi que dans les espaces communs ont aussi été intégrés pour y faciliter le télétravail. Nous avons fait preuve d'agilité et nous sommes persuadés que notre projet présente des avantages plus que pertinents sur le marché. Fort du succès du projet CLORIA Vallée-du-Richelieu à Saint-Mathieu-de-Beloeil, c'est avec fierté que nous poursuivons le développement de CLORIACITÉ avec l'annonce de ce deuxième projet à Terrebonne. »

Maxime Camerlain,

président de Cloria communautés connectées

« Nous sommes heureux de saisir cette opportunité d'amorcer une relation d'affaires avec un nouveau partenaire issu de la relève en immobilier et de participer activement au démarrage d'une nouvelle bannière à fort potentiel d'expansion. Ce projet marque une nouvelle ère puisqu'il propose des adaptations souhaitées par les clients qui sont marqués par la pandémie. De plus, nous contribuons à la relance de l'économie du Québec en investissant dans un projet créant près de 300 emplois tous secteurs confondus. »

Normand Bélanger,

président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le projet en bref :

Terrain de 173 283 pi 2 dont 127 320 pi² d'espace locatif

dont 127 320 pi² d'espace locatif Bâtiment de cinq étages incluant 124 unités locatives

Studios (550 pi 2 ) et unités de 1 à 3 chambres à coucher, d'une superficie variant entre 725pi 2 et 1 250 pi 2

) et unités de 1 à 3 chambres à coucher, d'une superficie variant entre 725pi et 1 250 pi Chaque unité comprend les cinq électroménagers en acier inoxydable, l'électricité, la climatisation, un grand balcon et des espaces de rangement

Matériaux de qualité supérieure : comptoirs de cuisine en quartz, grande fenestration, etc.

Stationnement extérieur de 84 cases ainsi qu'un stationnement intérieur de 110 cases

Espaces communs aménagés selon des mesures sanitaires strictes et innovantes : espaces détentes, cuisine commune avec espace de réception, salon privé avec billard et foyer, salle de cinéma, espaces de travail collaboratif, centre de conditionnement physique, salles de conférence (2) et potager pour pratiquer l'agriculture urbaine

Aménagements intérieurs adaptés COVID-19 :

Ajout d'un espace dédié à l'entrée principale pour livraisons et visiteurs, incluant une station sanitaire et l'équipement permettant certaines mesures d'hygiène

Mise en place de portes semi-automatiques sans contact à l'entrée

Élargissement des corridors à une largeur de 6 pieds

Modification des portes de logement avec serrure automatique et déverrouillable avec une puce ou son téléphone intelligent

Ajout d'une station sanitaire et de lavage de mains dans le jardin extérieur

Ajout de stations de désinfection aux murs d'entrée, aux ascenseurs, dans les aires communes et les corridors

Installation d'échangeur d'air unique et indépendant dans chaque unité

Aménagement des espaces communs - distanciation de deux mètres respectée avec l'ameublement

Ententes de service avec les commerçants et services locaux

Caractéristiques de l'emplacement :

Situé sur la montée Gagnon à la jonction de la route 335 (angle du chemin de la Côte-Saint-Louis Est) à Terrebonne

Secteur immédiat est principalement composé de bâtiments résidentiels, de services commerciaux de proximité (IGA, Banque TD, Pharmacie Jean Coutu, McDonald, station-service etc.)

Parcs et écoles à proximité

Accès aux transports en commun - trois lignes d'autobus

Accessible par le réseau routier reliant la couronne nord à Laval

À propos d'Odacité Investissement

Odacité Immobilier se démarque par l'unicité de ses projets de développement commerciaux et de mixité urbaine. Des projets gérés du début à la fin, des partenaires et des investisseurs de confiance pour des réalisations immobilières profitables. Fort d'une solide expérience et d'une réputation bien établie, Odacité crée et construit des projets immobiliers commerciaux d'envergures depuis plus de 10 ans.

À propos de Cloria communautés connectées

Les communautés Cloria sont des développements immobiliers luxueux et intelligent pour adultes actifs. Cloria propose un modèle d'habitation locatif tout-inclus composé d'unités spacieuses, sécuritaires et insonorisées, d'espaces de rassemblement accompagné d'un service d'organisation d'activités sur mesure, l'accès à tous les services essentiels, de santé et de vie active, et avec la promesse d'une communauté de voisins partageant intérêts et mode de vie communs.

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables, créateurs d'emplois et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel. Au 31 décembre 2020, il comptait 52 projets en développement d'une valeur de 3,5 milliards de dollars, 92 immeubles en gestion d'actifs, 1,3 million de pieds carrés de terrain à développer et 116 millions de dollars étaient investis pour des projets d'habitation sociale, communautaire ou abordable. Le Fonds immobilier est membre du Conseil du bâtiment durable du Canada-division Québec.

SOURCE Fonds de solidarité FTQ

Renseignements: Josée Lagacé, Directrice, communications et marketing, Fonds immobilier de solidarité FTQ, Tél. : 514 847-5710 / Cell. : 514 707-5180, [email protected]

Liens connexes

www.fondsftq.com