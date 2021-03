Cliniques de micropuçage à prix réduit pour les chiens de Lachine

MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT DE LACHINE, le 4 mars 2021 /CNW Telbec/ - L'Arrondissement de Lachine, en collaboration avec l'Association des techniciens en santé animale du Québec, offrira en avril trois cliniques de micropuçage à prix réduit pour les chiens. Cette activité s'inscrit dans le cadre d'une campagne de sensibilisation sur l'importance d'enregistrer et de bien identifier son animal de compagnie. « Nous sommes heureux d'offrir aux Lachinois une première campagne de micropuçage qui permet d'économiser. Ce service coûte habituellement de 45 à 100 $, mais grâce à la subvention de l'Arrondissement pour la tenue de ces cliniques, il n'en coûtera que 20 $. Nous invitons les propriétaires de chiens non micropucés à s'inscrire en grand nombre et à profiter de cette occasion unique », a déclaré la mairesse de Lachine, Maja Vodanovic.

Admissibilité et inscription

Trois cliniques seront offertes exclusivement aux résidents de Lachine :

11 avril : Vieille brasserie

18 avril : Aréna Martin-Lapointe

25 avril : Aréna Pierre « Pete » Morin

Les cliniques du 11 et du 25 avril seront supervisées par Dre Ludivine Lionnet, m.v., alors que la clinique du 18 avril sera supervisée par Dre Mélanie Cukierman, m.v. L'inscription préalable est obligatoire, et peut être effectuée sur le site lachine.ca. Le nombre de places est limité. Les citoyens devront présenter une preuve de résidence avec photo à leur arrivée sur les lieux.

Qu'est-ce que le micropuçage?

De la taille d'un grain de riz, une micropuce est un dispositif électronique inséré sous la peau de l'animal. La micropuce contient un numéro d'identification permanente qui permet d'identifier le propriétaire d'un animal perdu et de communiquer avec lui. Le micropuçage est obligatoire à Montréal pour tous les chiens de plus de six mois. Les informations concernant la réglementation sont disponibles sur Montreal.ca.

« Depuis trois ans, notre administration met en place des mesures afin de favoriser une cohabitation harmonieuse entre les résidents et les chiens dans les lieux publics de Lachine. D'ailleurs, il est maintenant obligatoire pour les chiens d'être micropucés, ce qui permet à la municipalité d'effectuer un meilleur suivi du chien afin de protéger notre communauté. En ce sens, avec cette campagne de micropuçage, nous souhaitons que les propriétaires d'animaux puissent profiter de services de qualité, tout en assurant la sécurité des Lachinoises et Lachinois, dans le respect de la réglementation municipale », a mentionné la conseillère du district Fort-Rolland et responsable des enjeux animaliers au conseil d'arrondissement, Michèle Flannery.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Lachine

Renseignements: Source: Sophie Lepage, Chargée de communication, Arrondissement de Lachine, 438 622-9598

Liens connexes

https://montreal.ca/lachine