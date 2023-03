La Sun Life annonce un nouveau don majeur de 450 000 $

MONTRÉAL, le 22 mars 2023 /CNW/ - Depuis son ouverture en 2019, la Clinique de prévention et traitement du diabète Sun Life démontre des résultats notables auprès des patients atteints de prédiabète et de diabète de type 2. Cette initiative est rendue possible grâce au soutien financier de la Sun Life, qui renouvelle son engagement auprès de la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal pour les trois prochaines années et annonce un nouveau don majeur de 450 000 $.

Axée sur l'adoption de saines habitudes de vie, la Clinique a pour mission de détecter précocement le prédiabète et le diabète de type 2, d'en arrêter la progression, et d'améliorer la santé métabolique des participants jusqu'à l'atteinte des critères de rémission. La Clinique offre un programme multidisciplinaire unique au pays, appuyé par un personnel médical comprenant des médecins, des infirmières, des nutritionnistes et des kinésiologues.

Des résultats encourageants

Dans les quatre dernières années, 882 patients ont été traités à la Clinique. Les résultats obtenus sont remarquables : au terme des programmes offerts d'une durée de douze mois, toutes les mesures anthropométriques et de résistance à l'insuline se sont améliorées chez les patients. Les résultats ont d'ailleurs été applaudis au Congrès européen de prévention cardiovasculaire et au Congrès américain de prévention cardiovasculaire.

Alors que plus de 40 000 séances d'entraînement accompagnées par un professionnel spécialisé en santé cardiométabolique ont été réalisées, la Clinique continue à bonifier son offre. Les patients peuvent maintenant prendre part à des téléconsultations, avoir des suivis plus fréquents avec des infirmières praticiennes spécialisées et recevoir des interventions en psychologie du comportement pour faciliter l'adhésion au programme.

« Depuis 2012, la Sun Life a investi plus de 46 millions de dollars pour freiner la progression du diabète au pays et dans le monde. Pour nous, la sensibilisation et la prévention, qui passent par l'adoption d'un mode de vie sain, sont essentielles », déclare Jacques Goulet, président de la Sun Life Canada. « Nous sommes fiers de poursuivre notre engagement auprès de la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal qui fait une réelle différence dans la vie des patients. Cela s'inscrit parfaitement dans notre volonté de bâtir des collectivités saines et durables. »

Répondre à une demande croissante

Le programme répond à une demande grandissante en prévention, alors que le diabète et le prédiabète touchent actuellement un Canadien sur trois.

« L'approche novatrice de la Clinique est fondée sur plusieurs études démontrant qu'une transformation du mode de vie chez les personnes diabétiques de type 2 diminue le risque de décéder prématurément d'une maladie cardiovasculaire », dit Alain Gignac, président-directeur général de la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal. « L'appui continu de la Sun Life nous permet d'offrir des solutions prometteuses qui amélioreront la qualité de vie de millions de gens au pays. »

Alors que les études démontrent que la forme physique des Québécois a chuté dans les dernières décennies, les résultats de la Clinique sont porteurs d'espoir : « Pouvoir être accompagné par différents experts de la santé m'a donné les outils dont j'avais besoin pour adopter un mode de vie sain et améliorer mon état de santé », dit Gilles Godbout, un patient qui a été suivi pendant un an au Centre ÉPIC. « Aujourd'hui, en mangeant bien et en m'entraînant régulièrement, je suis plus confiant pour mon avenir. »

« Nous sommes heureux de pouvoir continuer à offrir les services de la Clinique et de les améliorer. Les résultats observés chez nos patients confirment les effets bénéfiques de l'exercice pratiqué régulièrement sur le contrôle de la glycémie et la sensibilité à l'insuline », explique le Dr Philippe L.-L'Allier, directeur de la prévention et de la réadaptation cardiovasculaire de l'Institut de Cardiologie de Montréal. « La vision corporative et l'appui financier de la Sun Life ont été les catalyseurs de notre Clinique et de son approche novatrice qui n'aurait simplement pas été possible autrement. »

La Sun Life dans la collectivité

En tant qu'entreprise axée sur la durabilité, la Sun Life se concentre sur les volets où elle peut avoir le plus d'impact. En soutenant activement les collectivités dans lesquelles ses Clients et Clientes, employés et employées, conseillers et conseillères, et actionnaires vivent et travaillent, elle peut aider à créer un environnement favorable pour eux. Ses activités philanthropiques sont axées sur la santé physique et la santé mentale, avec un accent particulier sur le soutien des programmes et organisations qui aident les gens à atteindre un mode de vie sain, peu importe où ils en sont dans leur parcours. Les membres du personnel ainsi que les conseillers et conseillères de la Sun Life sont très fiers de rendre plus radieuse la vie d'innombrables personnes et familles partout au Canada en faisant du bénévolat et en redonnant à la collectivité.

En savoir plus sur la Sun Life dans la collectivité.

À propos de l'Institut de Cardiologie de Montréal

Fondé en 1954, l'Institut de Cardiologie de Montréal vise constamment les plus hauts standards d'excellence dans le domaine cardiovasculaire par son leadership en recherche clinique et fondamentale, en soins ultraspécialisés, en formation des professionnels et en prévention. Il abrite le plus grand centre de recherche en cardiologie, le plus grand centre de prévention cardiovasculaire et le plus grand centre de génétique cardiovasculaire au pays. L'Institut est affilié à l'Université de Montréal et compte plus de 2 000 employés, dont 245 médecins et plus de 85 chercheurs. www.icm-mhi.org

À propos de la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal

Établie en 1977, la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal recueille et administre des fonds pour soutenir la réalisation des projets novateurs et prioritaires de l'Institut, et lutter contre les maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité au monde. Ses événements philanthropiques et les contributions de ses donateurs ont permis à ce chef de file en santé cardiovasculaire de devenir le plus important centre de recherche en cardiologie au pays. Depuis sa création, la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal a recueilli plus de 309 millions de dollars en dons. Ses 26 032 donateurs ont permis de faire des découvertes importantes et de soutenir les spécialistes, professionnels et chercheurs de l'Institut afin d'offrir des soins à la fine pointe de la technologie à des dizaines de milliers de patients du Québec. fondationicm.org

Renseignements pour les médias :

Sun Life

Ariane Richard

Conseillère principale, relations publiques

Bureau du président, Québec

Tél. : 438-364-6807

[email protected]

Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal

Nathalie Rochette

Directrice des communications

Tél.: 514-404-5660

[email protected]

SOURCE Financière Sun Life Canada